Το βασικό ερώτημα είναι αν ο Λαζαρίδης έχει όντως πτυχίο ΑΕΙ ή πρόκειται για βεβαίωση σπουδών από βραχύβιο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (κολλέγιο).

Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για το πτυχίο του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη. Το βασικό ερώτημα είναι αν ο Λαζαρίδης έχει όντως πτυχίο ΑΕΙ ή πρόκειται για βεβαίωση σπουδών από βραχύβιο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών (κολλέγιο). Το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνο με το αν ο υφυπουργός έχει κάνει ανακριβή δήλωση στο βιογραφικό του-υπενθυμίζεται ότι στις χώρες της ΕΕ είναι πολλά τα παραδείγματα παραιτήσεων λόγω ψευδών αναγραφών σε βιογραφικά.

Παραβιάστηκε ο νόμος;

Το ποιο σημαντικό ερώτημα είναι αν έχει δαπραχθεί παρανομία. Το 2007 ο Λαζαρίδης είχε προσληφθεί από την υπουργό Παιδείας της ΝΔ Μαριέττα Γιαννάκου, ως Ειδικός Επιστήμονας στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ο νόμος προέβλεπε ως τυπικό προσόν για τη συγκεκριμένη κυβερνητική θέση την κατοχή πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου του εξωτερικού. Αν ο Λαζαρίδης είχε μόνο πτυχίο μη αναγνωρισμένου κολεγίου, τότε προσλήφθηκε στο Δημόσιο έχοντας δηλώσει ψευδή στοιχεία, κάτι που είναι παράνομο.

Η κόντρα με τον Πολάκη

Το ζήτημα του πτυχίου του Λαζαρίδη το «σηκώνει» ο Παύλος Πολάκης. Στις 6 Απριλίου στη Βουλή οι δύο πολιτικοί είχαν σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή στην οποία ανταλλάχτηκαν βαριές κατηγορίες και ύβρεις.

Πέρα από τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πολάκης ρώτησε το Λαζαρίδη: «Το πτυχίο σου από που είναι; College of Southeastern Europe λέει. Από που είναι αυτό; Και τι πτυχία δίνει».

Ο Λαζαρίδης απάντησε λέγοντας ότι έχει τελειώσει «το εργαστήρι ελευθέρων σπουδών, το College of Southeastern Europe. Το πτυχίο μου υπάρχει μπορεί να σας το δείξω. Τελειώνει η πλάκα. Δείξτε μας τα βιβλία σας, που είναι τα λεφτά που τρώγατε!».

Αν ισχύει αυτή η δήλωση, τότε ο Λαζαρίδης προσλήφθηκε παράνομα στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Η «αυτοψία»

Στο θέμα έδωσε συνέχεια χτες ο Παύλος Πολάκης. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στη διεύθυνση που δηλωνόταν ως έδρα του College of Southeastern Europe από το οποίο έχει πάρει το πτυχίο του ο Λαχζαρίδης.

Πρόκειται για μια πολυκατοικία στου Γκύζη και όχι για κάποιο… campus. Το μόνο σημάδι του «πανεπιστημίου» είναι μια ξεθωριασμένη επιγραφή στην τέντα του ισογείου.

Στο βίντεο που γύρισε επιτόπου, ο Πολάκης ανέφερε σκωπτικά: «Να το “Πανεπιστήμιο” που πήρε “πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας” ο Μακάριος Λαζαρίδης». Μάλιστα, υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο εργαστήριο ελευθέρων σπουδών έκλεισε λόγω υπέρογκων χρεών.

Απαιτούνται εξηγήσεις

Φαίνεται ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι το ζήτημα του πτυχίου Λαζαρίδη θα ξεθωριάσει λόγω των διακοπών του Πάσχα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όμως. Το ζήτημα είναι σοβαρό και απαιτούνται ξεκάθαρες εξηγήσει. Πρέπει να δοθούν καθαρές εξηγήσεις σε δύο μεγάλα ερωτήματα:

1. Τι ακριβώς πτυχίο έχει ο Μακάριος Λαζαρίδης;

2. Μπορούσε με αυτό το πτυχίο να προσληφθεί με νόμιμο τρόπο ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιά;

Σε αυτές τις περιπτώσεις η σιωπή συνιστά ομολογία ενοχής.