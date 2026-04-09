Τι σημαίνει η νέα πινακίδα που τοποθετήθηκε σε δρόμο της Αθήνας και προκαλεί ενδιαφέρον.

Η νέα πινακίδα τοποθετήθηκε στη Λεωφόρο Αμαλίας και έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Συγκεκριμένα, μπήκε στη Λεωφόρο Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των οδηγών.

Πρόκειται για την πινακίδα με την επίσημη ονομασία «ανακάμπτων ελιγμός αριστερά», η οποία έχει τοποθετηθεί στο ρεύμα προς Σύνταγμα, λίγο μετά τους Στύλους του Ολυμπίου Διός. Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει στους οδηγούς ότι μπορούν να πραγματοποιήσουν μια απότομη στροφή προς τα αριστερά, έναν ελιγμό αναστροφής, ώστε να αλλάξουν κατεύθυνση και να εισέλθουν σε συγκεκριμένη οδό.

Η παρέμβαση αυτή συνοδεύεται από την εγκατάσταση νέου φωτεινού σηματοδότη στο σημείο, προκειμένου η κίνηση να εκτελείται με ασφάλεια και να μην διαταράσσεται η κίνηση των οχημάτων. Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η άμεση διευκόλυνση της πρόσβασης προς την περιοχή της Πλάκας, καθώς μέχρι τώρα τα οχήματα ήταν αναγκασμένα να ακολουθούν μια μεγαλύτερη διαδρομή, μέσω της οδού Φιλελλήνων. Με αυτόν τον τρόπο, αναμένεται να μειωθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στο κέντρο της Αθήνας και να αποφεύγεται ο άσκοπος κύκλος των οχημάτων γύρω από το Σύνταγμα.

