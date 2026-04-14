Χωρίς απαντήσεις εμφανίστηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης στο OPEN για να δώσει εξηγήσεις για το γεγονός ότι διορίστηκε χωρίς να έχει το απαιτούμενο πτυχίο ΑΕΙ. Την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης - την οποία ανέλαβε στον πρόσφατο ανασχηματισμό - ζητά η αντιπολίτευση, με αφορμή το «άφαντο» πτυχίο του βουλευτή Καβάλας, ο οποίος το 2007 κατείχε θέση ειδικού επιστήμονα στο υπουργείο Παιδείας χωρίς να διαθέτει τον απαραίτητο τίτλο σπουδών από ΑΕΙ.

«Το 1987 έκανα μία συνειδητή επιλογή, σε ηλικία 18 ετών, να σπουδάσω σε ένα κολέγιο, στο κολέγιο of the Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα κολέγια τότε στην Ελλάδα. Αποφοίτησα το 1992, αυτό είναι το πτυχίο μου», είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, απαντώντας για το πτυχίο του.

«Αυτά τα κολλέγια δεν θα εβγαζαν ούτε το πρώτο εξάμηνο από όσους κράζουν», είπε ακόμη. «Από εκεί αποφοίτησαν πολλοί που διαπρέπουν. Με το πτυχίο αυτό έκαναν μεταπτυχιακά στο εξωτερικό», σημείωσε.

Το κολέγιο αυτό είχε πάρα πολλά buildings, πάρα πολλά κτήρια και πήγα χθες με τις κόρες μου, να το φωτογραφίσω, στη Λεωφόρο Αμαλίας, εκεί είναι ένα από τα κτήρια που είχε έδρα το κολέγιο, ένα άλλο, που σήμερα είναι νηπιαγωγείο, ένα άλλο είναι ναυτιλιακή εταιρεία, είπε μιλώντας στο OPEN, δείχνοντας και φωτογραφίες.

Ο κύριος Λαζαρίδης τόνισε πως ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα σπουδών, πολύ αυστηρό και πως δεν θα απολογηθεί για επιλογές ζωής που έκανε πριν από 40 χρόνια.

Το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, που δεν ήταν αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών, είπε σχετικά με τον τότε διορισμό του. Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο νόμου του 1994, υπήρχαν περιπτώσεις ατόμων χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα, που διορίζονταν σε αυτές τις θέσεις, με αποφάσεις πολιτικών.

Ο νέος υφυπουργός, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση πως παράτυπα είχε διοριστεί ειδικός επιστημονικός σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI, έδειξε συγκεκριμένα το έγγραφο του πτυχίου που ανέγραφε:

«Κολέγιο της Νοτιοδυτικής Ευρώπης - Διοικητικό Συμβούλιο: Με την εξουσία που επιδίδεται από την Πολιτεία του Ντέλαγουεαρ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και κατόπιν συστάσεων του προσωπικού, με το κατωτέρω απονέμουμε στον Λαζαρίδη Μακάριο το Δίπλωμα Bachelor στις Τέχνες».