Αποπομπή Λαζαρίδη ζητά το ΠΑΣΟΚ, «είναι απατεώνας εδώ και 20 χρόνια» καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης ουσιαστικά παραδέχεται ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ και ρίχνει στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς την ευθύνη για την πρόσληψή του, μέσω ανάρτησης που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενώ συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, επιχειρώντας να «απαντήσει» στο ΠΑΣΟΚ, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έγραψε στα social media ότι για τον διορισμό του κατέθεσε απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το The College of Southeastern Europe.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά την πρόσληψή του το 2007, από την τότε υπουργό Παιδείας της ΝΔ, Μαριέττα Γιαννάκου, ως ειδικός επιστήμονας στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ο νόμος προέβλεπε ως τυπικό προσόν για τη θέση την κατοχή πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου πανεπιστημίου του εξωτερικού.

«Σε ό,τι αφορά τα περί “προσόντων”, ας απευθυνθούν στη Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Εγώ κατέθεσα όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που μου ζητήθηκαν (απολυτήριο Λυκείου και πτυχίο από το “The College of Southeastern Europe”). Αν υπήρχε οποιοδήποτε ζήτημα, θα μου είχε επισημανθεί. Τα υπόλοιπα είναι απλώς φθηνές εντυπώσεις», έγραψε σε ανάρτηση ο Μακάριος Λαζαρίδης.

{https://x.com/mvlazaridis/status/2042259639929106468}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται πως μόλις πριν από τρεις μήνες, στις 2 Ιανουαρίου 2026, σε ανάρτηση για τα ΑΕΙ ο υφυπουργός έγραφε ότι έχει αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο. «Όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσες ευκαιρίες πήγαν χαμένες για ολόκληρες δεκαετίες», έγραφε τότε.

{https://x.com/mvlazaridis/status/2007056454063120461}

ΠΑΣΟΚ: Αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, ο Μητσοτάκης πρέπει να τον αποπέμψει

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποπέμψει τον Μακάριο Λαζαρίδη, σχολιάζοντας ότι αποδεικνύεται «ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο».

«Ο κ. Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ρίχνει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αναγνωρίζει ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ούτε ισότιμο με ΑΕΙ. Απλά δηλώνει άγνοια του νόμου και μας λέει ότι πιθανώς με… λάθος "του κράτους" προσελήφθη ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού το 2007», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο κ. Μητσοτάκης αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, οφείλει να τον αποπέμψει. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Το αφήγημα της αριστείας γκρεμίστηκε ανήμερα Μεγάλης Πέμπτης.

Ο κ. Λαζαρίδης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη και ρίχνει την ευθύνη στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Αναγνωρίζει ότι δεν έχει πτυχίο ΑΕΙ ούτε ισότιμο με ΑΕΙ. Απλά δηλώνει άγνοια του νόμου και μας λέει ότι πιθανώς με… λάθος “του κράτους” προσελήφθη ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού το 2007.

Παριστάνει τον κριτή ενώ ο ίδιος αποδεικνύεται ένα κομματικό ρουσφέτι και μάλιστα παράτυπο.

Ο κ. Μητσοτάκης αν έχει στάλα αξιοπρέπειας, οφείλει να τον αποπέμψει. Αλλιώς θα επιβεβαιώσει πως είναι συνώνυμος της φαυλότητας και του ρουσφετιού».

ΣΥΡΙΖΑ: «Πρέπει να παραιτηθεί, είναι απατεώνας εδώ και 20 χρόνια»

Είναι προφανές ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης πρέπει να παραιτηθεί, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση με σκληρή γλώσσα.

«Αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Αυτή είναι η "αριστεία" του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, που τον διόρισε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη και τις υπεκφυγές, σε ό,τι αφορά τους ανύπαρκτους τίτλους σπουδών του. Επιμένει δηλαδή να παρουσιάζει μια βεβαίωση σπουδών από Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών ως πανεπιστημιακό τίτλο, τούτη τη φορά με το… ακλόνητο επιχείρημα ότι αυτό έγινε δεκτό από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Ο κ. Λαζαρίδης θα έπρεπε να έχει καταθέσει ήδη τους τίτλους σπουδών του στη Βουλή, όπως ζήτησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όπως οφείλει. Είναι προφανές πως ο κ. Λαζαρίδης πρέπει να παραιτηθεί. Δεν πρόκειται περί ενός απλού ψέματος: ο κ. Λαζαρίδης είναι απατεώνας εδώ και 20 χρόνια, όπως αποδεικνύεται.

Αλλά δεν φταίει μόνο αυτός. Αυτή είναι η “αριστεία” του ίδιου του κ. Μητσοτάκη, που τον διόρισε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αν νομίζει ο κ. Λαζαρίδης ότι η ανάρτηση του θα ξεχαστεί λόγω Μεγάλης Εβδομάδας, τους ενημερώνουμε ότι οι εβδομάδες των παθών για την ΝΔ ξεκινούν μετά τις διακοπές. Δεν υπάρχει ούτε ανάσταση ούτε ανάταξη για το διεφθαρμένο “επιτελικό κράτος”».