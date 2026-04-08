Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επισκέφθηκε τη Βαρβάκειο αγορά, καταγράφοντας τη δραματική μείωση της κίνησης και την ασφυκτική πίεση που προκαλεί η ακρίβεια σε εμπόρους και καταναλωτές.

Επίσκεψη στη Βαρβάκειο αγορά πραγματοποίησε σήμερα, 08/04, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, συνομιλώντας με καταστηματάρχες και καταναλωτές.

Η εικόνα της Βαρβακείου ήταν αποκαρδιωτική, καθώς η κίνηση είναι εμφανώς μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως σημειώνουν οι ίδιοι οι έμποροι, ενώ τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι πολίτες περιέγραψαν μια κατάσταση που πλέον δεν αντέχεται. Η ακρίβεια, η αισχροκέρδεια και το αυξημένο κόστος ζωής πιέζουν ασφυκτικά τα νοικοκυριά.

Την ίδια στιγμή που η κοινωνία δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, αποκαλύπτονται σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια κοινοβουλευτική ομάδα με δεκάδες βουλευτές εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο και με δισεκατομμύρια να κατευθύνονται σε «ημέτερους». Παράλληλα θεσμοθετεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους με μόνο σκοπό την προστασία των συμφερόντων της οικονομικής ελίτ, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των πολιτών είναι στην τελευταία θέση στην Ε.Ε.

Η πραγματικότητα δεν κρύβεται, όσο και να προσπαθεί η κυβέρνηση να τη «μακιγιάρει» επικοινωνιακά αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Όπως δήλωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μόνο που έχει να κάνει πλέον είναι να ορίσει την ημερομηνία των εκλογών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δήλωση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

«Έχουμε μπει στη Μεγάλη Εβδομάδα, την Εβδομάδα των Παθών, και ένα από τα μεγαλύτερα πάθη που βιώνουν σήμερα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ένα μεγάλο παράδοξο.

Από τη μία βλέπουμε δισεκατομμύρια να σκορπίζονται σε σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε απευθείας αναθέσεις, σε επιδοτήσεις ολιγοπωλίων και καρτέλ. Και την ίδια στιγμή τα νοικοκυριά δεν μπορούν να βγάλουν το πασχαλινό τους τραπέζι.

Και όχι μόνο αυτό. Στην πραγματικότητα βλέπουν τον μισθό τους να τελειώνει στις 19 ή στις 20 κάθε μήνα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή που χαρίζονται δισεκατομμύρια σε φοροαπαλλαγές προς τις επιχειρήσεις και τα υψηλά εισοδηματικά στρώματα, η κυβέρνηση αρνείται να επαναφέρει τον 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη στον δημόσιο τομέα.

Αυτή η κυβέρνηση, η οποία καταρρέει υπό το βάρος των σκανδάλων που η ίδια έχει δημιουργήσει, πρέπει να κάνει ένα πράγμα.

Να ορίσει την ημερομηνία των εκλογών.

Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να φύγει».