Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει τις πρόσφατες δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ευθεία ομολογία πανικού μιας κυβέρνησης που βλέπει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να την περικυκλώνει.

Ο κ. Γεωργιάδης, όπως σημειώνει η Νέα Αριστερά, επέλεξε να επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατηγορώντας την για «πολιτικά παιχνίδια», χαρακτηρίζοντας «ντροπή» το γεγονός ότι απέστειλε δικογραφίες στη Βουλή και σχολιάζοντας ότι «όποιος δικηγόρος τις έχει δει, κλαίει από τα γέλια». Αυτή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, αποδεικνύει ότι ο σεβασμός της κυβέρνησης προς τη Δικαιοσύνη περιορίζεται μόνο σε αυτή εντός των ελληνικών συνόρων.

Η Νέα Αριστερά καλεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: «Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»