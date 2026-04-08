Ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται στο ζήτημα του πτυχίου του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριου Λαζαρίδη, πραγματοποιώντας, όπως αναφέρει, «αυτοψία» στον χώρο όπου φέρεται να στεγαζόταν το «College of Southeastern Europe», στην περιοχή του Γκύζη.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται έξω από πολυκατοικία της περιοχής και σχολιάζει σκωπτικά: «Δεν πετάγομαι μέχρι την όμορφη γειτονιά του Γκύζη να δω το campus που σπούδασε ο Μακάριος Λαζαρίδης;». Στη συνέχεια, δείχνοντας τον χώρο, υποστηρίζει ότι «αυτή η κουζίνα ήταν ένα εργαστήριο ελευθέρων σπουδών που το έκλεισαν και το σφράγισαν επειδή χρώσταγε».

Συνοδεύοντας το βίντεο, ο Παύλος Πολάκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Να το “Πανεπιστήμιο” που πήρε “πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας” ο Μακάριος Λαζαρίδης», ενώ καλεί τον πρωθυπουργό να τον απομακρύνει από τη θέση του.

Το θέμα επανέρχεται στο πολιτικό προσκήνιο, καθώς συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από τα προσόντα και τις σπουδές του νέου υφυπουργού.

«Το περίφημο επιτελικό κράτος των “αρίστων” δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει. Ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, που επιβραβεύτηκε για το “έργο” του στην Εξεταστική – παρωδία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσπαθεί με τερτίπια να εμφανίσει τον εαυτό του ως κάτοχο ενός πτυχίου πανεπιστημίου που δεν υπάρχει. Εξαπατώντας έτσι την κοινή γνώμη με προκλητικό τρόπο» αναφέρει η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωσή της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ειδικότερα πως «ο κ. Λαζαρίδης, παλαιότερα δημοσιογράφος στην “Ελεύθερη Ώρα” (ιδιότητα που επιμελώς αποκρύπτει), στο βιογραφικό που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Βουλής, εμφανίζεται να έχει σπουδάσει “δημοσιογραφία και πολιτικές επιστήμες στο College of Southeastern Europe”». Ωστόσο, όπως προσθέτει το κόμμα, «με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, προκύπτει ότι δεν υπάρχει τέτοιος πανεπιστημιακός τίτλος. Άρα, ο Μακάριος Λαζαρίδης αναφέρεται σε κάποιο ΙΕΚ και όχι σε Πανεπιστήμιο. Από το οποίο δεν έχει «πτυχίο» αλλά μια απλή βεβαίωση σπουδών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι ισότιμη με πτυχίο Πανεπιστημίου».

Η Κουμουνδούρου σημειώνει πως το «Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών» του College of Southeastern Europe «έχει βρεθεί στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για χορήγηση «μαϊμού» πτυχίων, τα οποία ουδέποτε ήταν αναγνωρισμένα ούτε ισότιμα με πτυχία ΑΕΙ».

Παράλληλα αναφέρει πως «στο εν λόγω βιογραφικό ο κ. Λαζαρίδης έχει παραλείψει να αναφέρει την πρόσληψή του, σύμφωνα με τον νόμο 2190/1994, στις 16 Ιανουαρίου 2007, από την τότε Υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου, ως Ειδικού Επιστήμονα στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς» ενώ «για τη συγκεκριμένη θέση τα απαιτούμενα προσόντα περιλάμβαναν ρητά την κατοχή πτυχίου ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής».

«Πέρα από το μείζον ζήτημα ηθικής τάξεως, προκύπτει και το ερώτημα: Γιατί επέλεξε να αποκρύψει αυτή την κρίσιμη θέση από το επίσημο βιογραφικό του; Προσλήφθηκε παράνομα στη θέση του Ειδικού Επιστήμονα από την τότε Υπουργό Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου; Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του Υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη» υπογραμμίζει το κόμμα και προσθέτει: «Εάν ο κ. Λαζαρίδης έχει πει ψέματα και δεν διαθέτει πραγματικά αναγνωρισμένο πτυχίο Πανεπιστημίου, ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνο μία επιλογή: να αποπέμψει εδώ και τώρα τον κ. Λαζαρίδη. Δεν μπορεί να παραμένει σε υπουργείο ένας κατά εξακολούθηση ψεύτης. Δεν θα είναι ψεύτης μόνο, αλλά και κατ’ εξακολούθηση παραβάτης του νόμου και καταχραστής δημοσίου χρήματος. Και να βρει ένα άλλον (εξίσου) «άριστο» ο οποίος θα αναλάβει να μας εξηγήσει γιατί το «γαλάζιο» σκάνδαλο λεηλασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια “διαχρονική παθογένεια”».