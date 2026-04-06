«Το όνομά μου εμπλέκεται για 190 έως 429 ευρώ», ανέφερε ο κ. Τσιάρας αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλώνει ότι δεν έχει συνειδησιακό πρόβλημα και ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Την πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραχώρησε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε σε περιστατικό που, όπως είπε, συνδέεται με αγρότη από την Καρδίτσα μετά την κακοκαιρία «Ιανός», περιγράφοντας ότι οι καταστροφές στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η εικόνα αγροτεμαχίων και αρδευτικών υποδομών. Όπως εξήγησε, συνεργάτης του επιχείρησε να διερευνήσει λύση για την απώλεια της ενίσχυσης «πρασινίσματος», χωρίς – όπως υποστήριξε – να υπάρχει γνώση ή παρέμβασή του.

Διευκρίνισε ότι το «πρασίνισμα» αποτελεί περιβαλλοντική ενίσχυση που χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη αρδευτικού δικτύου ή δενδροστοιχίας σε γειτνίαση με το αγροτεμάχιο. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις επιχωματώσεις που προκάλεσαν οι καταστροφές, η κατάσταση αποκαταστάθηκε από τον ίδιο τον παραγωγό και ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διαπίστωσε πρόβλημα.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι η ενίσχυση για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια ανερχόταν σε περίπου 2.970 ευρώ, ενώ ενδεχόμενη ποινή για μία παράβαση θα ήταν της τάξης των 190 ευρώ. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν συντρέχει παράβαση, καθώς, όπως είπε, ο παραγωγός αγνοούσε ότι είχε δηλώσει μεγαλύτερη έκταση «πρασινίσματος» από την προβλεπόμενη.

Αναφερόμενος στο ποσό των 22.900 ευρώ που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι αφορά το σύνολο των επιδοτήσεων που έλαβε ο συγκεκριμένος παραγωγός για όλες τις καλλιέργειες και τις εκτάσεις του, επισημαίνοντας ότι το «πρασίνισμα» δεν συνδέεται με άλλες ενισχύσεις.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι σε περίπτωση ύπαρξης παράνομης ενέργειας θα ήταν ο πρώτος που θα το αναγνώριζε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση αφορά, κατά την εκτίμησή του, πολύ μικρά ποσά.

Σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές απάντησε: «Βεβαίως και θα είμαι. Προσωπικά δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα».

Πού βαρύ το κλίμα στη ΚΟ της ΝΔ

Όπως αναφέρει ο Βασίλης Σκουρής στα «Παιχνίδια Εξουσίας», [ολύ βαρύ όπως πληροφορούμαστε είναι το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ μεγάλη είναι και η δυσαρέσκεια πολλών βουλευτών για τον πρωθυπουργό καθώς θεωρούν ότι «τους πετάει στα σκυλιά» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους απαξιώνει.

Ο ορισμός δυο εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, του Μαργαρίτη Σχοινά και του Ευάγγελου Τουρνά, στη θέση εκείνων που υπέβαλαν την παραίτησή τους γιατί συμπεριλαμβάνονταν στη Δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν απλώς η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες το Μαξίμου είχε αρχικά να ζητήσει την παράδοση της έδρας από όσους βουλευτές εμπλέκονταν στη Δικογραφία, αλλά γρήγορα η ιδέα εγκαταλείφθηκε καθώς από την «έρευνα» που έγινε διαπιστώθηκε ότι οι βουλευτές δεν ήταν καθόλου διατεθειμένοι να παραδώσουν τις έδρες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η δεδηλωμένη.

Δεν είναι τυχαία η δήλωση του Κώστα Αχ. Καραμανλή ότι δεν παραιτείται από την έδρα, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Η δε Κατερίνα Παπακώστα (η δεύτερη βουλευτής μετά τον Κώστα Αχ. Καραμανλή που στη δικογραφία η πράξη της χαρακτηρίζεται ως «κακουργηματική») δεν έχει ακόμα δηλώσει πως δεν θα είναι υποψήφια βουλευτής! Αξίζει να σημειωθεί πως τα ψηφοδέλτια τα εγκρίνει και τα καταθέτει ο πρόεδρος του κόμματος και συνεπώς δεν έχει καμία σημασία αν θα υπάρχει δήλωση κάποιου βουλευτή αν θα είναι ή όχι υποψήφιος.

Είναι τόσο βαρύ το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα που βουλευτές απειλούν ότι δεν θα δεχθούν να είναι μέλη σε τυχόν Εξεταστική ή Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποοιοι, μάλιστα, σημειώνουν με νόημα πως «να δούμε τι θα γίνει εάν έρθει πρόταση για Προανακριτική για τον Μητσοτάκη για τις υποκλοπές»- η ψηφοφορία για την Προανακριτική είναι μυστική.

Πολλά, πάντως, στις σχέσεις βουλευτών-Μητσοτάκη θα εξαρτηθούν από τις επόμενες κινήσεις του Μαξίμου, αλλά και από το τι θα πει στη δήλωσή του το πρωί σήμερα ο πρωθυουργός.