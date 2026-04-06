«Ειλικρινά εσείς βρίσκετε φυσιολογική εισαγγελική συμπεριφορά να λένε ότι θα στέλνουμε ανά τρίμηνο έναν φάκελο ως τις εκλογές;» διερωτήθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα» καταγγέλλει ο υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας τις διαβιβάσεις των δικογραφιών σχετικά με τους 20 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης στηλιτεύει την στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μιλώντας για «αδιανόητα από δικαστικής άποψης πράγματα».

«Εάν έχει κάτι τόσο σοβαρό είχε όλο το χρόνο να τα στείλει όλα μαζί», υποστηρίζει, αφήνοντας να εννοηθεί πως όλα γίνονται για να πληγεί προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία.

«Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα. Διαρροές από τον Σεπτέμβριο για κάτι που τελικά ήρθε τον Απρίλιο. Τώρα νέες διαρροές για έναν, δύο, τρεις κλπ φακέλους που ετοιμάζονται κλπ αδιανόητα και από δικαστικής απόψεως πράγματα. Και φυσικά ένα Κοινοβούλιο που έτσι μένει διαρκώς αιχμάλωτο» γράφει. «Εάν έχει κάτι τόσο σοβαρό είχε όλο το χρόνο να τα στείλει όλα μαζί. Ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νέος και ίσως δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματα του πάντως ως πρακτική είναι και περίεργη και απαράδεκτη και δεν μπορεί να μην το βλέπετε».

Παρακάτω ο δίαλογος που είχε προηγηθεί στην πλατφόρμα X.

Τι εξηγούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πέντε μέρες πριν

Στην ανακοίνωσή της την 1η Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διευκρίνιζε πως διεξάγει αρκετές έρευνες για φερόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης που αφορά δημόσιους λειτουργούς του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

«Για να μπορέσει η EPPO να προχωρήσει στην έρευνα και να διαπιστώσει τα πραγματικά γεγονότα, ενώ αναζητά αποδεικτικά στοιχεία τόσο ενοχοποιητικά όσο και απαλλακτικά, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε σήμερα, σύμφωνα με το Άρθρο 29 του Κανονισμού της EPPO, την άρση ασυλίας για 11 εν ενεργεία βουλευτές.

»Η έρευνα αφορά φερόμενα ποινικά αδικήματα και πλημμελήματα κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, συγκεκριμένα την υποκίνηση σε παραβίαση εμπιστοσύνης, την ηλεκτρονική απάτη και τη ψευδή βεβαίωση με σκοπό την απόκτηση παράνομου οφέλους για άλλον.

»Επιπλέον, προέκυψαν πληροφορίες σχετικά με πιθανή εμπλοκή σε αυτό το σχέδιο απάτης πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ωστόσο, το Άρθρο 86 του Ελληνικού Συντάγματος ορίζει ότι, εάν κατά τη διάρκεια μιας έρευνας προκύψουν στοιχεία που αφορούν αδικήματα που ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί από Υπουργούς κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμα κι αν στη συνέχεια εγκαταλείψουν τη θέση τους, αυτά πρέπει να διαβιβαστούν αμέσως στη Βουλή. Αυτό καθιστά αδύνατο για την EPPO να εκτελέσει πλήρως τα καθήκοντά της και την αναγκάζει να διαχωρίσει τη συνεχιζόμενη έρευνά της όσον αφορά την πιθανή ποινική ευθύνη μελών της ελληνικής κυβέρνησης».