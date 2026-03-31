Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα βίντεο στο Tik Tok επιχειρεί να αποδομήσει τους ισχυρισμούς περί εύρυθμης δίκης για τα Τέμπη.

Αυτοί θέλουν παραγραφή, εμείς θέλουμε δικαιοσύνη, λέει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε νέα της παρέμβαση μέσω Tiktrok.

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει για το επίδικο: γιατί γίνονται όσα γίνονται στη Δίκη των Τεμπών; Γιατί λένε τόσο χοντρά ψέματα οι κυβερνητικοί; Γιατί ακολουθούν την παλιά συνταγή, που δούλεψε στο παρελθόν: Παραγραφή!] αναφέρει.

Συνεχίζει ακόμα λέγοντας πως «αυτό θέλουν, αυτό έκαναν στο παρελθόν, αυτό θέλουν να κάνουν και τώρα. Εμείς, θέλουμε Δικαιοσύνη!».

«Η Ζωή αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Φλωρίδη για δήθεν «ειδικά διαμορφωμένη» αίθουσα διεξαγωγής της δίκης, για την δήθεν «μεγαλύτερη και καλύτερη αίθουσα στην Ευρώπη», δείχνοντας στον Υπουργό Φλωρίδη αυτά που ζήτησε προκλητικά] αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πλεύση Ελευθερίας και επιμένει πως «αυτοί θέλουν ατιμωρησία και παραγραφή εμείς θέλουμε Δικαιοσύνη!» παραθέτοντας και σχετικό βίντεο.