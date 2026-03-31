Το φιάσκο της πρώτης ημέρας της δίκης για τα Τέμπη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και τώρα η Πρόεδρος του Δικαστηρίου επιχειρεί να διευθετήσει το αλαλούμ πριν την έναρξη της δεύτερης ημέρας.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έλεγχο στην είσοδο και απαγόρευση βιντεοσκόπησης είναι μερικοί μόνο από τους όρους που αναφέρει η διάταξη της Προέδρου για την επανέναρξη της διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη, μετά το φιάσκο της 23ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με τη διάταξη της Προέδρου κατά την είσοδο όλων, καρηγορουμέων, συγγενών, δικηγόρων και διαπιστευμένων δημοσιογράφων θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος ενώ ο καθένας θα κάθεται σε συγκεκριμένη θέση. Στην απόφαση της προέδρου περιγράφεται αναλυτικά:

- πως όλοι θα εισέρχονται στην αίθουσα του ακροατηρίου και στη βοηθητική αίθουσα της δίκης με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

- στην αίθουσα του ακροατηρίου δεν θα εισέλθουν τηλεοπτικές κάμερες, ούτε φωτορεπόρτερ καθώς, όπως όπως σημειώνει αυτό απαγορεύεται από τον νόμο,

- από δημοσιογραφικής κάλυψης, θα υπάρχουν μόνο οι 21 διαπιστευμένοι στο υπουργείο δημοσιογράφοι που καλύπτουν το δικαστικό ρεπορτάζ.

- Παράλληλα θα υπάρχει έλεγχος ταυτότητας και συγκεκριμένη ταξιθεσία, που θα κάθεται ο καθένας, από τους δικηγόρους, τους δημοσιογράφους, τους κατηγορουμένους και τους συγγενείς των θυμάτων που έχουν δηλώσει παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας δηλαδή πολιτική αγωγή.

Η διάταξη διευκρινίζει πως κανένας δεν θα μπορέσει να μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου ή στην βοηθητική αίθουσα χωρίς έλεγχο ταυτότητας.

Σύμφωνα με τη διάταξη οι κατηγορούμενοι, όσοι εμφανιστούν, θα μπουν στην αίθουσα από άλλη είσοδο και θα καθίσουν στο εδώλιο. Για όσους δεν προσέλθουν, οι θέσεις τους θα μείνουν κενές. Οι δικηγόροι θα μπουν από άλλη είσοδο με επίδειξη ταυτότητας και προφορική δήλωση ποιόν εκπροσωπούν. Αν ένας διάδικος (συγγενής θύματος, η κατηγορούμενος) έχει περισσότερους δικηγόρους, μόνο μέχρι τρεις θα μπορούν να παραστούν.

Οι δημοσιογράφοι που δεν είναι διαπιστευμένοι θα παρακολουθούν τη δίκη από την βοηθητική αίθουσα μέσω βιντεοθόνης και ο αριθμός τους προβλέπεται να είναι 25. Μετά την είσοδο των δικηγόρων στην δικαστική αίθουσα του ακροατηρίου θα εισέλθουν 100 άτομα, συγγενείς θυμάτων ή επιζώντες που έχουν δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας. Οι υπόλοιποι θα καθίσουν στη βοηθητική αίθουσα, όπου υπάρχουν στη διάθεση τους 130 θέσεις και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης για τους 100 πρώτους, αυτοί θα βγαίνουν από την δικαστική αίθουσα και θα εισέρχονται οι επόμενοι.

Αναλυτικά η διάταξη της Προέδρου της Δίκης.

Διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας Α μέ Βαθμού της 23ης Μαρτίου 2026, Γεωργίας Στεφανίδου Προέδρου Εφετών.

Επειδή, η παρούσα δίκη απαιτείται και επιβάλλεται εκ του νόμου, να διεξαχθεί σε κλίμα απόλυτου σεβασμού της δίκαιης δίκης για όλους τους διαδίκους και κατά συνέπεια σε κλίμα ειρήνης – ευταξίας, και προς διευκόλυνση όλων των παραγόντων της δίκης (δικηγόρων, κατηγορουμένων, υποστηριζόντων την κατηγορία κ.λ.π), λαμβάνοντας υπόψιν όσα ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 22 παρ.11 του ν. 4938/2022 σύμφωνα με την οποία «Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα μεν για την ευταξία και ευπρέπεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου», ορίζουμε τα ακόλουθα:

Κατά την ημέρα συνεδρίασης της 1ης Απριλίου 2026, η είσοδος στο Δικαστήριο θα γίνει ως εξής:

Α. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΝΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θα γίνεται αποκλειστικά από την προορισμένη για τους δικηγόρους είσοδο, από ώρα 8,00 πμ, μόνο με την επίδειξη της δικηγορικής τους ταυτότητας και την προφορική αναφορά του ονόματος του διαδίκου για τον οποίο θα παρασταθούν είτε ως υπεράσπιση είτε ως υποστήριξη της κατηγορίας. Σε περίπτωση που διάδικος έχει περισσότερους του ενός δικηγόρους, θα επιτρέπεται η είσοδος, σύμφωνα με το νόμο, αποκλειστικά και μόνον έως τριών

Προς διευκόλυνσή τους, πριν την είσοδο στην αίθουσα θα υπάρχουν τέσσερα σημεία καταγραφής, κατ’ αλφαβητική σειρά των διαδίκων, στα οποία θα γίνεται η επίδειξη της δικηγορικής ταυτότητα και η προφορική αναφορά του ονόματος του διαδίκου, τον οποίο και εκπροσωπούν.

Μετά την είσοδό τους θα καταλαμβάνουν τις θέσεις (έδρανα και θέσεις εργασίας) που προορίζονται γι’ αυτούς και έχουν ειδική σήμανση προς τούτο, με τη συνδρομή και των αστυνομικών της αίθουσας.

Β. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ -ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΌΝΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ

1. Οι κατηγορούμενοι θα εισέλθουν από την υφιστάμενη επάνω είσοδο, που βρίσκεται δεξιά γι’ αυτόν που βλέπει το κτίριο, με έλεγχο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

2. Οι λοιποί διάδικοι θα εισέλθουν από την είσοδο του ισογείου ως εξής :

Μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των δικηγόρων, θα εισέλθουν οι πρώτοι εκατό (100) υποστηρίζοντες την κατηγορία, όπως αυτοί αναφέρονται στο κατηγορητήριο, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και την καταγραφή τους από τους αστυνομικούς της αίθουσας, στις τηρούμενες για τον έλεγχο αυτό σχετικές καταστάσεις. Ακολούθως θα οδηγούνται στην επάνω αίθουσα του Δικαστηρίου και θα καταλαμβάνουν τις θέσεις που προορίζονται γι’ αυτούς και έχουν ειδική σήμανση προς τούτο, με τη συνδρομή και των αστυνομικών της αίθουσας.

Μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των πρώτων εκατό (100) υποστηριζόντων την κατηγορία, θα εισέλθουν οι λοιποί διάδικοι, με την ίδια ακριβώς διαδικασία (επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και καταγραφής του ονόματός τους) και θα οδηγηθούν στην κάτω αίθουσα, όπου υπάρχουν θέσεις ακροατηρίου με τις οθόνες προκειμένου να παρακολουθήσουν τη νομιμοποίηση των προηγούμενων διαδίκων.

Μετά τη νομιμοποίηση των εκατό πρώτων διαδίκων, αυτοί θα αποχωρούν ή, εφόσον το επιθυμούν, θα επιστρέφουν στον εκ δεξιών της εισόδου ισόγειο χώρο της αίθουσας (Γ), όπου υπάρχουν θέσεις ακροατηρίου με τις οθόνες. Μετά τη νομιμοποίηση των εκατό πρώτων υποστηριζόντων την κατηγορία κατά τα ανωτέρω, και εφόσον υπάρξει δυνατότητα, θα οδηγηθούν στην επάνω αίθουσα, οι επόμενοι υποστηρίζοντεςτην κατηγορία, και θα εγκατασταθούν στις καθορισμένες γι’ αυτούς με ειδική σήμανση θέσεις, προκειμένου να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία μέχρι να νομιμοποιηθεί το σύνολο των διαδίκων (υποστηριζόντων την κατηγορία).

Γ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

1. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ

Στην επάνω αίθουσα θα επιτραπεί η είσοδος σε είκοσι ένα (21) δημοσιογράφους διαπιστευμένους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στο δικαστικό ρεπορτάζ, η λίστα με τα ονόματα των οποίων έχει παραδοθεί στους διενεργούντες τον έλεγχο αστυνομικούς, με την επίδειξη, κατά την είσοδό τους στο ως άνω κατάστημα, της δημοσιογραφικής ταυτότητάς τους, μετά δε την είσοδό τους, θα καταλαμβάνουν τις καθορισμένες γι’ αυτούς με ειδική σήμανση θέσεις, με την βοήθεια των αστυνομικών της αίθουσας.

2. ΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΙ

Θα γίνεται αποκλειστικά από την προορισμένη για τους διαδίκους είσοδο, και μετά την ολοκλήρωση της εισόδου των εκατό πρώτων (100) υποστηριζόντων την κατηγορία, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού είκοσι πέντε (25), μόνο με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας και θα οδηγούνται στην κάτω αίθουσα, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία νομιμοποίησης των διαδίκων.

Απαγορεύεται η φωτογράφηση κατά τη διάρκεια της δίκης.

Απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, μαγνητοφώνηση κατά τη διάρκεια της δίκης με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο (μαγνητόφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ).

Απαγορεύεται η είσοδος φωτορεπόρτερ και άλλων δημοσιογράφων, πέραν των όσων προαναφέρονται.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις των κατηγορουμένων, εφόσον δεν παρίστανται αυτοπροσώπως, θα παραμένουν καθ' όλη της διάρκεια της δίκης, κενές.

Η παρούσα Διάταξη αφορά μόνο τη διαδικασία νομιμοποίησης απάντων διαδίκων, μετά την περάτωση της οποίας θα εκδοθεί νέα.