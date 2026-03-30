Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αρνήθηκε κατηγορηματικά σήμερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι οι δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, οι οποίες παραπέμπουν σε εμπλοκή της ΕΥΠ και του πρωθυπουργικού γραφείου στην υπόθεση του λογισμικού παρακολούθησης Predator, συνιστούν εκβιασμό προς την κυβέρνηση, ενώ απέφυγε να σχολιάσει και τις σχέσεις του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου με πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης, σε μια ενημέρωση πολιτικών συντακτών που επικεντρώθηκε εκ νέου στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στην εταιρεία Krikel.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν τίθεται ζήτημα εκβιασμού της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ερμηνείες που διατυπώνονται από τρίτους και όχι για πραγματική κατάσταση. Όπως δήλωσε, δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να εκβιαστεί και όλα όσα λέγονται αποτελούν πολιτικές ερμηνείες και όχι πραγματικά γεγονότα.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι ο Ταλ Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος και καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό, επισημαίνοντας ότι έχει ασκήσει έφεση και αναμένεται να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Υπογράμμισε ότι τα δικαστήρια δεν γίνονται ούτε στις αίθουσες ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ούτε στα μέσα ενημέρωσης, αλλά στις δικαστικές αίθουσες, και ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να κάνει δίκες πριν από τη Δικαιοσύνη. Όπως είπε, κάθε κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει τις θέσεις του στο δικαστήριο και το δικαστήριο είναι αυτό που θα κρίνει τους ισχυρισμούς.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι πρόκειται για μια υπόθεση που απασχολεί την κοινή γνώμη εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια και ότι τότε είχαν δοθεί απαντήσεις από τον πρωθυπουργό, από τον τότε κυβερνητικό εκπρόσωπο και συνολικά από την κυβέρνηση. Ανέφερε ότι είχαν αναληφθεί πολιτικές πρωτοβουλίες, είχαν υπάρξει παραιτήσεις και είχαν γίνει νομοθετικές αλλαγές που αφορούσαν το καθεστώς των επισυνδέσεων και την απαγόρευση λειτουργίας παράνομων λογισμικών παρακολούθησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νομοθετικές αυτές παρεμβάσεις αναγνωρίστηκαν και από ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ υποστήριξε ότι και σε δικαστικό επίπεδο έχουν υπάρξει αποφάσεις που έκαναν λόγο για μη ευθύνη κρατικών λειτουργών, με αποτέλεσμα να παραπεμφθούν ιδιώτες σε δίκη. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θεωρεί πως δεν υπάρχουν σκιές στην υπόθεση και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί να μετατρέψει τη χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο για πολιτικούς λόγους.

Σε ερώτηση για τον παραλληλισμό με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος είχε παραιτηθεί μετά το σκάνδαλο Watergate, και κατά πόσο ο εν λόγω παραλληλισμός αποτελεί αιχμή προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν θα ερμηνεύσει δηλώσεις άλλων και ότι οι απαντήσεις της κυβέρνησης είναι σαφείς και δεν επιδέχονται παρερμηνειών.

Κληθείς να κάνει κάποιο σχόλιο για την εταιρεία Krikel του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, με ενεργό ρόλο στην υπόθεση του Predator, καθώς και τις φορολογικές εκκρεμότητες του πρωτόδικα καταδικασθέντα που φέρεται να είναι κουμπάρος με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι το γεγονός πως οι αρχές ερευνούν υποθέσεις και προχωρούν σε δεσμεύσεις περιουσιών δείχνει ότι οι θεσμοί λειτουργούν κανονικά.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, το αν κάποιος είναι ένοχος ή αθώος θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη και όχι η κυβέρνηση ή οι δημοσιογράφοι. Τόνισε επίσης ότι δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη φορολογική υπόθεση που αφορά την Krikel και ότι δεν είναι δική του δουλειά να σχολιάζει υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το γεγονός πως εξαρθρώνονται υποθέσεις φοροδιαφυγής ή άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να πιστώνεται στην κυβέρνηση, καθώς δείχνει ότι οι αρχές λειτουργούν, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει προσωπικές σχέσεις, δηλώνοντας ότι η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δεν είναι χώρος ανάκρισης και ότι δεν θα μπει στη διαδικασία να συζητά για κουμπαριές και προσωπικές γνωριμίες. Τόνισε ότι δεν μπορεί να πετιέται «λάσπη» σε ανθρώπους λόγω πιθανών προσωπικών σχέσεων και ότι αν υπάρχει κάτι επιλήψιμο για οποιονδήποτε, είτε αφορά την Krikel είτε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση, αυτό θα το βρει η Δικαιοσύνη.