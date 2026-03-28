«Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε» είναι το μήνυμα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 28 Μαρτίου, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

«Μαζί για τη νίκη για την πολιτική αλλαγή» τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου.

Ενότητα και συστράτευση ζήτησε από το βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανοίγοντας το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβον Ντο, στο Φάληρο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε μία κατάμεστη αίθουσα έδωσε το σύνθημα ότι «από σήμερα, όλοι μαζί ξεκινάμε τον αγώνα για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα και ο λαός».

Παράλληλα με τις ομιλίες των συνέδρων, σήμερα Σάββατο, διεξάγονται και θεματικά τραπέζια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την Άμυνα και την Εξωτερική Πολιτική, την ομογένεια, τα εργασιακά, την κοινωνική πολιτική, τη «συμπαράταξη δυνάμεων στην πορεία προς τις εκλογές».

Το συνέδριο ολοκληρώνεται την Κυριακή οπότε και θα διεξαχθεί η ψηφοφορία και η εκλογή των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων.