Ζωντανά το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανοίγει τις τριήμερες εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, που πραγματοποιείται στο Τάε Κβον Ντο, στο Φάληρο.
Παράλληλα με τις ομιλίες των συνέδρων, το Σάββατο, θα διεξάγονται και θεματικά τραπέζια για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την Άμυνα και την Εξωτερική Πολιτική, την ομογένεια, τα εργασιακά, την κοινωνική πολιτική, τη «συμπαράταξη δυνάμεων στην πορεία προς τις εκλογές».
Το συνέδριο ολοκληρώνεται την Κυριακή οπότε και θα διεξαχθεί η ψηφοφορία και η εκλογή των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων.
LIVE
-
Ξεκινά η ομιλία Ανδρουλάκη19:40:19
Στο βήμα του συνεδρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης.
-
Το μήνυμα Σάντσεθ για το 4ο τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ19:24:59
-
Φαραντούρης: «Η συστράτευση περιλαμβάνει κάθε δημοκρατικό πολίτη»19:03:38
«Η συστράτευση περιλαμβάνει κάθε δημοκρατικό πολίτη», αυτή τη δήλωση έκανε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, Νικόλας Φαραντούρης κατά τη την είσοδο του στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Ο κ.Φαραντούρης, φαίνεται πως βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τη Χαριλάου Τρικούπη, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά μέσω της τοποθέτησης αυτής, τις πληροφορίες ότι έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ.
-
Σαουλίδης στο Dnews: Όταν ένα κόμμα αποκλείει θεσμικά στελέχη του, είναι πολιτικό το ζήτημα18:39:31
«Σήμερα ήρθα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το καταστατικό και με την ιδιότητα μου ως μέλους απερχόμενης κεντρικής επιτροπής. Μέχρι στιγμής δεν έχω καμία σαφή ενημέρωση για την συμμετοχή μου. Επίσης, δεν έχω λάβει και δε μου έχουν γνωστοποιήσει καμία απολύτως απόφαση από κανέναν αρμόδιο όργανο, για κανένα λόγο.
»Το ζήτημα δεν είναι προσωπικό είναι βαθιά πολιτικό. Όταν ένα κόμμα αποκλείει θεσμικά στελέχη του, δεν είναι ζήτημα προσωπικό. Είναι πολιτικό. Το ΠΑΣΟΚ, είτε θα είναι ανοιχτό και δημοκρατικό, είτε θα είναι κλειστό και ελεγχόμενο» δήλωσε στο Dnews ο Αντώνης Σαουλίδης.
Νωρίτερα ο Αντώνης Σαουλίδης που ήταν μέλος της ΠΓ του ΠΑΣΟΚ πήγε στο Συνέδριο αλλά δεν βρήκε κάρτα συνέδρου!.
Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.
-
Δίπλα δίπλα Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος17:44:54
-
Οι θέσεις για τον Νικήτα Κακλαμάνη και τον Χάρη Δούκα17:38:24
-
Έφτασε για το Συνέδριο και ο βουλευτής Γιώργος Νικητιάδης17:37:21
-
Νέες εικόνες από τον χώρο του συνεδρίου17:35:39
Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.
-
Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας17:32:26
Ενισχυμένα τα μέτρα ασφαλείας στο Φάληρο.
-
Πρώτα πλάνα από το Συνέδριο17:29:23
-
Έτοιμος ο χώρος του Τάε Κβον Ντο17:27:45
Φωτογραφίες: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
-
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου17:21:07
Παρασκευή 27/03
18:00 Έναρξη συνεδρίου
- Καλωσόρισμα Γιάννη Βαρδακαστάνη, Γραμματέα ΚΟΕΣ
-Συγκρότηση προεδρείου 4ου Τακτικού Συνεδρίου & Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
- Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,
- Μηνύματα σοσιαλιστών ηγετών
- Χαιρετισμοί εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων
- Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια
Σάββατο 28/03
09:00 - 22:00: Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια
10:30 - 11:00: Εισηγήσεις
- Πρόγραμμα: Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Λειτουργία οργανώσεων - Καταστατικό: Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Εθνική Στρατηγική: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέλος Π.Γ. Κ.Ο.Ε.Σ.
12:30 Ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ
13:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ
Παράλληλες Θεματικές Συζητήσεις
*Αίθουσα Προθερμαντηρίου
11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση
Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής
- Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ
- Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
- Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
- Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών
14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια
Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής - Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής
Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα 'Αμυνας
- Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College
- Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης
- Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Πρέσβης ε.τ.
- Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου
- Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής
- Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.
*Αίθουσα 15
10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα
Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού
- Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο
- Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού
- Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού
12:00 Εργασία και Δικαιώματα στη ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη - Brain Drain
Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Παρεμβάσεις:
- Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού
- Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
- Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας
Ενότητα 1η:
- Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Βουλευτής
- Μαλαγαρδή Αθηνά, Δικηγόρος - Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)
- Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης
Ενότητα 2η:
- Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ
- Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)
- Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών - Elsa Greece
- Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στη πορεία προς τις εκλογές
Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός
- Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος
- Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
- Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας
16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση
Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Παρεμβάσεις:
- Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
- Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής
- Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής
- Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
- Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)
- Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς
- Τσουρός 'Αγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας
Κυριακή 29/03
Κεντρική Αίθουσα 09:00 - 12:00 Ομιλίες συνέδρων στην Ολομέλεια
Κλείσιμο εργασιών
Αίθουσα Προθερμαντηρίου: 08.00 - 18.00 Ψηφοφορία για εκλογή μελών ΚΠΕ & Περιφερειακών Συμβουλίων.
-
Φωτογραφίες από τις αφίξεις17:20:37
-
Έρχονται οι σύνεδροι17:17:49
Άρχισαν να έρχονται μαζικά οι σύνεδροι και οι παρατηρητές για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, στο κλειστό του Τάε Κβο Ντο.