Ο υπουργός ερωτήθηκε για την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Στην υπόθεση των υποκλοπών και στις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις αναφέρθηκε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η υπόθεση βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της Δικαιοσύνης και ότι μόνο μέσω της έρευνας μπορεί να αποκαλυφθεί ποιος βρισκόταν πίσω από το δίκτυο παρακολουθήσεων.

Ο υπουργός ερωτήθηκε για την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία μεγάλο μέρος της πολιτικής ηγεσίας είχε τεθεί υπό παρακολούθηση μέσω του Predator, όπως και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Προσπαθούμε να πούμε ότι τέσσερις άνθρωποι από χόμπι παρακολουθούσαν; Ότι δεν είχαν τι να κάνουν και παρακολουθούσαν το στράτευμα;»ερωτήθηκε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, αν και του ζητήθηκε να τοποθετηθεί για την ουσία της υπόθεσης και για το ποιος έδωσε τις σχετικές εντολές δεν το έκανε.

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι τα ζητήματα αυτά έχουν απασχολήσει και την έρευνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ενώ σημείωσε ότι μετά τη δικαστική απόφαση ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση για ορισμένα σκέλη της υπόθεσης. Ωστόσο ο ίδιος δεν θέλησε να σχολιάσει τις δηλώσεις του επικεφαλής της Intellexa Ταλ Ντίλιαν για το τι συνεργάζεται μόνο με κρατικές υπηρεσίες.

Σε ερώτηση για το αν ενδέχεται να κληθούν και άλλα πολιτικά πρόσωπα που μέχρι τώρα δεν έχουν εμπλακεί στη διαδικασία, ο υπουργός απάντησε ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ανοίγει ή να κλείνει ενδεχόμενα, τονίζοντας ότι η υπόθεση ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη.

«Εγώ δεν αφήνω κανένα ενδεχόμενο ανοιχτό ή κλειστό, διότι δεν έχω καμία αρμοδιότητα να κάνω τίποτα. Είναι στα χέρια της Δικαιοσύνης από την αρχή μέχρι το τέλος και αν την εμπιστευόμαστε, πρέπει να την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της», δήλωσε.

Ο υπουργός ρωτήθηκε επανειλημμένα για το βασικό ερώτημα που τίθεται πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή ποιος έδωσε εντολή για τις παρακολουθήσεις.

«Εκτός από το πολιτικό παιχνίδι υπάρχει και μια ουσία. Ποιος είπε σε αυτούς να τους παρακολουθήσουν; Γιατί έχει αποδειχθεί ότι τους παρακολουθούσαν», ερωτήθηκε .

Στην ερώτηση ο κ. Φλωρίδης αρκέστηκε να απαντήσει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι οι απαντήσεις θα δοθούν από τη δικαστική έρευνα. «Πώς μπορεί να βγει αυτό εκτός από την έρευνα που κάνει η Δικαιοσύνη;», είπε.