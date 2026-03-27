«Είναι χαρακτηριστικό ότι, στο όνομα αυτής της «εθνικής ασφάλειας», εγκρίθηκαν συνολικά πάνω από 100.000 άρσεις απορρήτου επικοινωνιών μέσα σε μια δεκαετία».

Το ευρωενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο που αξιοποιείται για τη χρήση και το εμπόριο κατασκοπευτικών λογισμικών όπως και τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ για τη συγκάλυψή του αναδεικνύει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του Κόμματος, Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Οι πρόσφατες δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος και καταδικάστηκε πρωτόδικα για την υπόθεση των υποκλοπών, μαζί με τους Λαβράνο, Μπίτζιο και Χάμου, είναι αποκαλυπτικές.

Όπως ομολόγησε παρέχει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου», «στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και των νομικών προτύπων».

Ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του ισχυρίστηκε ότι «πολλοί μάρτυρες ανέφεραν την πιθανή εμπλοκή της ΕΥΠ. Η ίδια η απόφαση αναφέρεται στη χρήση ταυτοτήτων που συνδέονται με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ωστόσο δεν έγινε καμία προσπάθεια πλήρους διερεύνησης αυτών των κατευθύνσεων», αποδεικνύοντας τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ και του ίδιου του πρωθυπουργού για τις υποκλοπές. Επιβεβαιώνει ταυτόχρονα όσα κατήγγειλε από την πρώτη στιγμή το ΚΚΕ, ότι ο «μεγάλος ένοχος» είναι το κράτος του κεφαλαίου, που οργανώνει την επίθεση στον λαό, στα δικαιώματα και τις ελευθερίες του. Είναι το «κράτος δικαίου» της ΕΕ, η νομιμότητα του «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων» την οποία στηρίζουν, συνδιαμορφώνουν και υλοποιούν όλες ανεξαιρέτως οι κυβερνήσεις και στην Ελλάδα.

Μέρος αυτού του αντιδραστικού πλαισίου είναι και η νομιμοποίηση των όρων παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης και εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού τύπου «Predator», με βάση σχετικές κατευθύνσεις της ΕΕ όπως ο κανονισμός 2021/821, αλλά και η θεσμοθέτηση των μαζικών παρακολουθήσεων με αξιοποίηση της έννοιας - λάστιχο της «εθνικής ασφάλειας». Στο έδαφος αυτής της νομιμότητας τα όρια νόμιμων και έκνομων πράξεων καθίστανται συχνά δυσδιάκριτα.

Στην πραγματικότητα, αυτές οι «νόμιμες» παρακολουθήσεις αφορούν τεράστιο αριθμό πολιτών. Εξάλλου η ίδια η έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ βρέθηκε στο στόχαστρο συνακροάσεων - υποκλοπών χωρίς ποτέ να αποκαλυφθεί ο ένοχος, καθώς η έρευνα έχει θαφτεί με ευθύνη της κυβέρνησης και τη στήριξη ή ανοχή των υπόλοιπων κομμάτων του κεφαλαίου.

Τα παραπάνω, φυσικά, δεν αποτελούν κάποια ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς ανάλογο εμπόριο και χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών από αστικές κυβερνήσεις, έχει γίνει ήδη αποδεδειγμένα σε δεκάδες χώρες της ΕΕ.

Με δεδομένο ότι:

-διανύουμε μια περίοδο που με ακόμα μεγαλύτερη έκταση και ένταση σήμερα, στις συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και εμπλοκής κλιμακώνεται η επίθεση για την καταστολή και ενσωμάτωση του «εχθρού λαού» με στόχο να σιγήσει κάθε λαϊκός αγώνας και φωνή αντίστασης,

- η ελληνική κυβέρνηση αποδεδειγμένα επιχειρεί να συγκαλύψει το ζήτημα των μαζικών παρακολουθήσεων και του γενικευμένου φακελώματος,

ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς τοποθετείται για τις μεγάλες ευθύνες της ΕΕ, παίρνοντας υπόψη ότι:

- ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator παραδέχεται την πώληση κατασκοπευτικού λογισμικού σε κυβερνήσεις και «αρχές επιβολής του νόμου» με βάση το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ;

- αξιοποιώντας το σχετικό πλαίσιο όπως ο Κανονισμός της ΕΕ 2021/821 πλειάδα κυβερνήσεων ανάμεσα τους και αυτή της ΝΔ κάνουν εμπόριο και χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα, τις ελευθερίες, την προστασία των προσωπικών δεδομένων του λαού σε κάθε κράτος μέλος;»