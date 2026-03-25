«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει ό,τι μπορεί για να δυναμώσει ως κόμμα και να σοβαρέψει και με αρκετή, μεγάλη ανανέωση στη λειτουργία του και με πραγματικά επεξεργασμένες προτάσεις».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μίλησε στην εκπομπή ΙΝTERVIEW του in.gr και τη δημοσιογράφο Ράνια Τζίμα. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να υπερασπιστεί, να υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να στηρίξει την ενότητα του προοδευτικού χώρου - Πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση».

Ακολουθούν βασικά σημεία της συνέντευξης:

- Η εικόνα της πρώτης ημέρας της δίκης των Τεμπών είναι απαράδεκτη. Η αίθουσα αποδεικνύεται ότι είναι ακατάλληλη και είναι αποτυχία και του κ. Φλωρίδη και της κυβέρνησης.

- Για τις συνθήκες της δίκης το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την ευθύνη και συνολικά η κυβέρνηση. Για την τραγωδία των Τεμπών, για το έγκλημα των Τεμπών, για μια υπόθεση που έχει συνταράξει το πανελλήνιο και είναι μέσα στην ψυχή όλων μας, τρία χρόνια μετά φτάνουμε σε δίκη και είναι τόσο ακατάλληλες οι συνθήκες. Είναι προσβολή. Και έρχεται να προστεθεί σε όλα όσα χρεώνεται η κυβέρνηση για αυτά τα τρία χρόνια που έχουν μεσολαβήσει.

- Εμείς έχουμε ζητήσει να παραιτηθεί όλη η κυβέρνηση. Δεν είναι μόνος του ο κ. Φλωρίδης. Προφανώς ο κ. Φλωρίδης δεν μπορεί να είναι υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης δεν είπε ότι «όσοι ασχολούνται με τα μπάζα είναι για τα μπάζα»; Και παραμένει σ’ αυτή τη θέση. Έχει προσβάλει την κοινωνία, τους συγγενείς, τα κόμματα, τη Βουλή. Αλλά για εμάς το ζήτημα είναι συνολικό. Το «ψάρι βρωμάει από το κεφάλι». Είναι σοφός ο ελληνικός λαός και τα καταλαβαίνει όλα αυτά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Είναι δύο μεγάλα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, πέρα από το θέμα της καταλληλότητας της αίθουσας. Το πρώτο είναι ότι, δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα και έχω πει και στη Βουλή πολλές φορές ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημα των συγγενών, των γονέων, αλλά και όλης της ελληνικής κοινωνίας, να γίνουν όλες οι απαραίτητες αναλύσεις και να μαζευτούν όλα τα στοιχεία. Όμως, μην ξεχνάτε ότι ήδη έχουν καταστραφεί πειστήρια του εγκλήματος. Γιατί υπήρξε το μπάζωμα το οποίο έγινε, που έγινε άμεσα με εντολή Μαξίμου προς τον κ. Τριαντόπουλο. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι χθες στο εδώλιο βρέθηκαν μη πολιτικά πρόσωπα και μόνο μη πολιτικά πρόσωπα. Δεν έχει ολοκληρωθεί η άλλη παράλληλη συζήτηση για την ποινική ευθύνη πολιτικών προσώπων. Και εδώ υπάρχει κωλυσιεργία, αλλά υπάρχει και συγκάλυψη. Διότι ο κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ κάλυψαν τις πολιτικές ποινικές ευθύνες και περιόρισαν την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

- Η δίκη για τις υποκλοπές έδειξε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι υπάρχουν δικαστές στην Ελλάδα. Αυτό το χρειαζόμαστε.

- Εγώ λέω πολύ απλά και καθαρά, ότι τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία είναι στη «λίστα Μενουδάκου» και δεν έχουν μέχρι στιγμής προσφύγει στη Δικαιοσύνη και δεν έχουν παραστεί ως μάρτυρες, προσβάλλουν τους κανόνες της δημοκρατίας και του δικαίου. Προσβάλλουν τα δικά τους δικαιώματα και δεν είναι κατάλληλα για να υπηρετούν πολιτικές θέσεις, δεν έχουν αποδείξει στους πολίτες ότι έχουν το πολιτικό κεφάλαιο για να απευθύνονται στον ελληνικό λαό. Για ποιον λόγο, άραγε, δεν έχουν κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη εφόσον ήταν στη λίστα παρακολουθήσεων; Θα μου πείτε, σε ποιον να στραφούν απέναντι; Στο Μαξίμου;

- Υπήρξε κεντρικός σχεδιασμός στο θέμα των υποκλοπών, αυτό έχει αποδειχθεί. Ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την ΕΥΠ την πρώτη μέρα ανάληψης των ευθυνών του, ως πρωθυπουργός; Ο ίδιος δεν έβαλε τον διοικητή της ΕΥΠ, αλλάζοντας και το θεσμικό πλαίσιο, για να μην έχει τα απαραίτητα προσόντα; Έκανε αλλαγή νόμου ακριβώς για να είναι ο δικός του άνθρωπος στην ΕΥΠ. Δεν αποδεικνύουν πλέον όλοι ότι υπήρχε ένα κοινό, συνδεδεμένο σύστημα μεταξύ ΕΥΠ και Predator; Δεν προέκυψε πλέον δημόσια ότι αυτό το κακόβουλο λογισμικό απευθύνεται μόνο σε εθνικές αρχές;

- Σε επίπεδο πολιτικής ευθύνης μπαίνει απόλυτα η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη, οι ποινικές ευθύνες πρέπει να διερευνηθούν. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε πρώτα και τη δικογραφία.

- Έχουμε, τα νοικοκυριά να μην τα βγάζουν πέρα, την οικονομία να είναι σε κατήφορο. Μία κυβέρνηση σκανδάλων, επιβεβαιωμένα πλέον, που το γνωρίζουν οι πάντες και το ερώτημα είναι: τι κάνουμε; Πιστεύουμε και εμείς ότι πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση. Το πιστεύουν όλοι οι Έλληνες πολίτες.

- Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάνει ό,τι μπορεί για να δυναμώσει ως κόμμα και να σοβαρέψει και με αρκετή, μεγάλη ανανέωση στη λειτουργία του και με πραγματικά επεξεργασμένες προτάσεις. Είμαστε παρόντες και παρούσες παντού για να καταθέσουμε προτάσεις. Όμως ταυτόχρονα ο κόσμος λέει και κάτι ακόμα. «Τι θα κάνετε για να φύγει αυτή η κυβέρνηση»; Σας το λέω πολύ απλά. Παράλληλα με την ενδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτείται να έχουμε μια ενωτική απάντηση προοδευτική για να φύγει αυτή η κυβέρνηση.

- Η πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων είχε κατατεθεί από μένα προσωπικά πριν από 14 μήνες και επικυρώθηκε σε διάφορα επίπεδα οργάνων.

- Απευθυνθήκαμε και στο ΠΑΣΟΚ και στην Νέα Αριστερά, χωρίς κανένα ίχνος κομματικού εγωισμού. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος. Το λάθος της αυτόνομης καθόδου.

- Στην Κεντρική Επιτροπή αποφασίσαμε ότι συνεχίζουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Γιατί προφανώς ο λαός το απαιτεί.

- Αυτό που είναι πλέον εμφανές είναι ότι η Νέα Αριστερά κάνει μια στροφή σε μη κυβερνώσα κατεύθυνση. Δεν την ενδιαφέρει η διεκδίκηση του λαού να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, η αγωνία του λαού να λυθούν τα προβλήματα που τον απασχολούν στην καθημερινότητά του.

- Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να υπερασπιστεί, να υποστηρίξει, να ενθαρρύνει και να στηρίξει την ανασύνθεση και ενότητα του προοδευτικού χώρου. Και θεωρούμε ότι είναι καθοριστικός και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Και χρειάζεται να πετύχουμε αυτήν την ενότητα και την ανασύνθεση. Γιατί αν δεν έχουμε το πολιτικό δυναμικό των συνεργασιών, όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες του προοδευτικού χώρου θα αδυνατίσουν.

- Εγώ αυτό που θέλω οπωσδήποτε να γίνει, και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι να υπάρχει ένα ενωτικό εγχείρημα. Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση που περιλαμβάνει θέματα τα οποία πρέπει να αποφασιστούν στο κοινό τραπέζι, σχετικά με την εκπροσώπηση αυτής της συνεργασίας και πρόσωπα, μπορούν να αδυνατίσουν τη συζήτηση για τη συνεργασία.

- Απέναντι σε οποιαδήποτε φήμη και υποθετική ερώτηση η απάντησή μου είναι καθαρή: Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επέστρεψε στη σοβαρότητα και στη διεκδίκηση, χωρίς εγωισμούς, μίας πρότασης που βοηθάει τον ελληνικό λαό. Ακριβώς για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις και υποθέσεις σε θέματα τα οποία δεν είναι τα κυρίαρχα θέτω το κυρίαρχο ερώτημα: Θα έχουμε απάντηση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη;

- Αν ανοίγουμε άλλες συζητήσεις, υποβαθμίζουμε το σημαντικό. Και η λάθος επιλογή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς, και αυτή η συζήτηση, δεν απαντάει σε αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός.

- Η φρίκη του πολέμου πλέον είναι μια καθημερινότητα. Και ο πόλεμος μόνο φρίκη και τρόμο μπορεί να δημιουργεί. Και θεωρώ ότι μετά την απαράδεκτη και παράνομη επίθεση των Τραμπ και Νετανιάχου στο Ιράν, μετά την καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου, μόνο ένα αρνητικό ντόμινο μπορεί να επακολουθήσει. Άρα εγώ λέω ότι πρέπει να αλλάξουμε δρομολόγιο. Και το δρομολόγιο είναι η αποκλιμάκωση, η παύση των επιθέσεων, η διακοπή των επιθέσεων και η ανάληψη της ειρηνικής επίλυσης των θεμάτων που υπάρχουν να γίνει από τους διεθνείς οργανισμούς με βάση το Διεθνές Δίκαιο, από τον ΟΗΕ δηλαδή.

- Ο κ. Μητσοτάκης όφειλε να έχει πάρει μια πολύ καθαρή θέση σχετικά με τον χαρακτηρισμό, την καταδίκη, της στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν. Γιατί δεν έχει ακόμα πει αν τηρεί τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Και αυτό δεν το λέω μόνο γιατί έχουμε μια αξιακή προσήλωση στα θέματα του Διεθνούς Δικαίου. Είναι και θέματα συμφερόντων της χώρας μας. Αν δεν μιλάμε για το Διεθνές Δίκαιο θίγουμε μεσο-μακροπρόθεσμα τα δικά μας δικαιώματα. Γιατί στο Διεθνές Δίκαιο στηρίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

- Η Ευρώπη χρειάζεται να πάρει τώρα μια απόφαση η οποία να ζητά τη διακοπή της στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν και τη διακοπή όλων των υπολοίπων επιθέσεων. Διότι ισοπεδώνονται υποδομές στον Λίβανο, ισοπεδώνονται χωριά στον Λίβανο, υπάρχει βία και δολοφονίες στη Δυτική Όχθη από εποίκους του Ισραήλ. Δεν είναι μόνο στο Ιράν το πρόβλημα.

- Είναι ξεκάθαρο ότι πρώτα είναι το Διεθνές Δίκαιο και μετά είναι οι διμερείς σχέσεις της χώρας, γιατί αλλιώς στρεφόμαστε κατά των συμφερόντων της χώρας μας. Αυτό είναι και το κριτήριο στις σχέσεις μας με το Ισραήλ, που κατάφωρα αυτά τα τελευταία χρόνια παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο.

- Οι φρεγάτες ήταν στον προγραμματισμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα καθυστέρησε ο κ. Μητσοτάκης να προχωρήσει τις συμβάσεις τους. Τις ψηφίσαμε γιατί είμαστε συνεπείς, και γιατί ξέραμε ότι στο Αιγαίο χρειαζόμαστε τις φρεγάτες.

- Αναφορικά με τους Patriot, όταν το 2021 εστάλησαν οι Patriot στη Σαουδική Αραβία, εμείς είχαμε καταγγείλει την αποστολή τους. Όταν ήρθε το 2024 η συζήτηση για την αμυντική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, μέσα στη Βουλή, σε δύο τουλάχιστον συνεδριάσεις ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε, ότι «η σύμβαση για τους Patriot θα έρθει άλλη φορά». Παρά ταύτα θα έπρεπε να ήμασταν πιο προσεκτικοί

- Μόλις ξεκίνησε η στρατιωτική επίθεση στο Ιράν ζητήσαμε να γυρίσουν οι Patriot στην Ελλάδα. Χρειάζεται να γυρίσουν στη χώρα μας και να αξιοποιηθούν για την ασφάλεια της χώρας μας, αυτό είναι το σημαντικό, αυτό χρειαζόμαστε.

- Να μη χρησιμοποιηθούν οι βάσεις για καμιά εμπλοκή και καμιά στρατιωτική ενέργεια στη σύγκρουση που υπάρχει σήμερα και στην επίθεση στο Ιράν. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα και η Ευρώπη, το ξαναλέω, γιατί είναι το πιο σημαντικό, να πάρουν πρωτοβουλία για τη διακοπή τώρα της επίθεσης, να υπάρχει τώρα αποκλιμάκωση.

- Ζητάμε μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα ελάχιστα επίπεδα που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα: Από τα 70 λεπτά στη βενζίνη η μείωση θα είναι περίπου 34 λεπτά. Είναι περίπου το μισό. Αυτό έχει κόστος το οποίο ανέρχεται περίπου σε 0,9 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα με την πρότασή μας θα είναι 170 ευρώ όφελος το δίμηνο, για βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, ενώ με τη ρύθμιση της κυβέρνησης είναι όφελος 50 ευρώ το δίμηνο.

- Και προτείνουμε να υπάρχει όριο στο περιθώριο διύλισης, περίπου στα 8 δολάρια το βαρέλι. Και να υπάρχει και έλεγχος κέρδους, πλαφόν δηλαδή, σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και όχι μόνο στη λιανική. Γιατί τα προτείνουμε όλα αυτά; Πρώτα απ’ όλα γιατί οι έμμεσοι φόροι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος σήμερα στους καταναλωτές.

- Το σύνολο του δημοσιονομικού αποτυπώματος της πρότασης μας αυτής, για έξι μήνες, που περιλαμβάνει μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στη θέρμανση, μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά είναι 2,25 δισ. ευρώ. Τα 2,25 δισ. είναι πάρα πολύ λίγα μπροστά στα 12 δισ. υπερπλεόνασμα που η χώρα μας έχει τα δύο τελευταία χρόνια.

- Αυτό που είναι παράλογο και στην πρόταση του κ. Μητσοτάκη για το fuel pass είναι ότι τα επιδόματα δεν μειώνουν την ακρίβεια, την επιδοτούν. Οι τιμές στα καύσιμα θα παραμείνουν ψηλά.

- Πετύχαμε την πλήρη οικονομική εξυγίανση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Πριν από 15 μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ χρωστούσε 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα δεν χρωστάει τίποτα στους προμηθευτές, δεν χρωστάει τίποτα σε ενοίκια, δεν χρωστάει τίποτα στους εργαζομένους, δεν χρωστάει τίποτα σε τράπεζες.

- Γιατί κάποιοι χρωστάνε 500 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα, αναφέρομαι στην κυβέρνηση, στους «άριστους».

- Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα, καταφέραμε επίσης να προχωρήσουμε την εξυγίανση στα μέσα ενημέρωσης, στην «Αυγή» και «Στο Κόκκινο», στους συναδέλφους σας, κάτι που μας ενδιέφερε πάρα πολύ. Το τελευταίο εξάμηνο έχουμε καλύψει όλους τους μισθούς των εργαζομένων κανονικά και πλέον αρχίσαμε να πληρώνουμε και τα χρωστούμενα, τα δεδουλευμένα που βρήκα κι εγώ ως χρέος όταν ανέλαβα πρόεδρος.

- Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για εκλογές. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να μπορούμε να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην κοινωνία.