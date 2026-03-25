Η ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού.

Στην Λαμία θα βρεθεί το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων στις 18:30.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν:

Δημήτρης Λιάκος - Οικονομολόγος

Αθανάσιος Λουκούπουλος - Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Εύα Ρέντζου - Εικαστικός, Εκπαιδευτικός

Μίλτος Χατζηγιαννάκης - Νομικός

Παρουσίαση - Συντονισμός: Σωτήρης Μπολάκης

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του.

{https://www.facebook.com/100044327474806/posts/1475238847297017/?mibextid=wwXIfr&rdid=8u3rEcZXFY1RWSdF#}