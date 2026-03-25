Στην Λαμία θα βρεθεί το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για την παρουσίαση του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ»
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων στις 18:30.
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν:
Δημήτρης Λιάκος - Οικονομολόγος
Αθανάσιος Λουκούπουλος - Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εύα Ρέντζου - Εικαστικός, Εκπαιδευτικός
Μίλτος Χατζηγιαννάκης - Νομικός
Παρουσίαση - Συντονισμός: Σωτήρης Μπολάκης
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του.
