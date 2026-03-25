Τι δήλωσε ο Αλέξης Χαρίτσης- Η απόφασή του που μοιάζει να είναι «λυτρωτική» για όλους.

Μια εντελώς νέα κατάσταση ξημερώνει για τη Νέα Αριστερά μετά την παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, καθώς η Πατησίων αναμένεται να μπει σε μια καινούργια «τροχιά», που ως στόχο θα έχει την πλήρη ανασυγκρότηση του χώρου της Ανανεωτικής-Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Σε αυτή την πορεία θα ηγηθεί ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος θα διαδεχθεί προσωρινά τον κ.Χαρίτση. Ωστόσο, ο τίτλος του «προσωρινού» προέδρου θα είναι σύντομος για τον κ.Σακελλαρίδη, καθώς στο Έκτακτο Συνέδριο του κόμματος που θα συγκληθεί το επόμενο διάστημα, θα εκλεγεί επίσημα και πανηγυρικά επικεφαλής της Νέας Αριστεράς.

«Λυτρωτική» απόφαση

Ότι ο Αλέξης Χαρίτσης ήθελε να αποχωρήσει από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, δεν ήταν κρυφό. Το Dnews.gr είχε αποκαλύψει ήδη από τις αρχές τις προηγούμενης εβδομάδας την πρόθεση του τέως, πλέον, προέδρου του κόμματος.

Και ο λόγος ήταν πως οι θέσεις που ο ίδιος υποστήριζε αποτελούσαν μειοψηφία στα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος. Επομένως, ήταν δεδομένο ότι ο συμβιβασμός που επετεύχθη στο πρόσφατο Συνέδριο, δεν θα μπορούσε να διαρκέσει επί μακρόν.

«Δεν βλέπω αντιπάλους στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που έχουμε διαφορετική άποψη. Βλέπω όμως μια πραγματική πολιτική διαφωνία, με ιστορία και βάθος, που δεν μπορεί να μας κρατά δέσμιους στην ακινησία», ανέφερε στην επιστολή παραίτησης του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση του μοιάζει να είναι «λυτρωτική» για όλους. Και για την πλειοψηφία, η οποία θα αναλάβει τώρα το «τιμόνι» της Νέας Αριστεράς χωρίς να έχει ως δικαιολογία τη διαφορετική στρατηγική της πλευρά της απερχόμενης ηγεσίας. Αλλά και για τα στελέχη της ομάδας Χαρίτση, θα έχουν την πολυτέλεια να δουλέψουν προς την κατεύθυνση που εκείνα επιθυμούν, χωρίς «γκρίνιες» για τη δημόσια στάση τους.

Νέος πρόεδρος ο Γαβριήλ

Όπως και να έχει, τα δύσκολα ξεκινούν από σήμερα για τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, ο οποίος θα διαδεχθεί προσωρινά τον Αλέξη Χαρίτση. Και στη συνέχεια, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα εκλεγεί και επίσημα πρόεδρος του κόμματος από το Έκτακτο Συνέδριο. Εκείνος είναι που θα πρέπει να οδηγήσει το κόμμα στη νέα εποχή. Πρώτος στόχος, είναι η εκκίνηση της κομματικής οικοδόμησης.

«Η απάντηση απέναντι στον γενικευμένο φόβο και παραλογισμό που βιώνουμε, είναι ισχυρή Αριστερά, κοινωνικά γειωμένη, με πρόγραμμα ριζοσπαστικό που να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, με ουσιαστική σχέση με τα κοινωνικά κινήματα και τις δυνάμεις της Οικολογίας», τονίζεται στην ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου.

Φαντάζει, όμως, δεδομένο ότι η Νέα Αριστερά θα αναζητήσει συμμαχίες προς την πλευρά της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και κυρίως προς το ΜΕΡΑ25. Η προσέγγιση αυτή μοιάζει δύσκολη, κυρίως λόγω των προσωπικών διαφορών που έχει –σχεδόν μονομερώς- ο Γιάνης Βαρουφάκης με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Ωστόσο, υπάρχουν πρόσωπα και από τις δύο πλευρές που εκτιμούν πως υπάρχουν τα περιθώρια να «λιώσει ο πάγος» και η συνεργασία να προχωρήσει.

Το ζήτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Για το διάστημα που θα παραμείνει εν ζωή η Κοινοβουλευτική Ομάδα, συμπαραστάτρια του, ο κ.Σακελλαρίδης, στη Βουλή θα έχει την Πέτη Πέρκα, η οποία είναι η νέα πρόεδρος της. Το ερώτημα είναι για πόσο θα υπάρχει Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς.

Διότι πρόκειται για ακόμα έναν δύσκολο συμβιβασμό, καθώς τα οκτώ από τα δώδεκα μέλη της (Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Ηλιόπουλος, Σακελλαρίδης, Οζγκιούρ, Ζεϊμπέκ, Φωτίου, Τζούφη) είναι με την πλευρά της απερχόμενης ηγεσίας. Επομένως, αργά ή γρήγορα θα κληθούν να αποφασίσουν μέχρι πότε θα παραμείνουν.