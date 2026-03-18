Οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, η ρήξη στον ΣΥΡΙΖΑ και στο βάθος Τσίπρας -Τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ.

Ένα νέο τοπίο αναμένεται να διαμορφωθεί το επόμενο διάστημα στην ευρύτερη Κεντροαριστερά, καθώς στα υφιστάμενα κόμματα του χώρου της πάλαι ποτέ «Κυβερνώσας Αριστεράς» θα υπάρξουν άμεσες εξελίξεις, οι οποίες δεν είναι άσχετες με τον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Η αρχή θα γίνει μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, καθώς αναμένεται να είναι εβδομάδα ξεκαθαρίσματος στη Νέα Αριστερά – γεγονός που θα «απελευθερώσει» τόσο την πλειοψηφία, όσο και τη νυν ηγεσία, να προχωρήσουν στα δικά τους σχέδια.

Παράλληλα, τα όσα θα ειπωθούν στη σημερινή Πολιτική Γραμματεία, αλλά και στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο, θα βοηθήσουν στο να καταστεί σαφές για ολόκληρη την παράταξη, «αναδύεται» μια νέα τάξη πραγμάτων.

Προ των πυλών το «βελούδινο» διαζύγιο στη ΝΕΑΡ

Στη Νέα Αριστερά επικρατεί εδώ και σχεδόν έναν χρόνο μια «παραλυτική» ισορροπία «τρόμου». Από την μία πλευρά, η ηγεσία του κόμματος, υπό τον Αλέξη Χαρίτση που συσπειρώνει κοντά του τη συντριπτική πλειοψηφία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, είναι σαφές ότι επιδιώκει τη συνεργασία όλων των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς, με τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Από την άλλη πλευρά, αυτό το χρονικό διάστημα έχει δημιουργηθεί μια συμπαγής κομματική πλειοψηφία, η οποία συσπειρώνεται γύρω από το πρόσωπο του γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Η πλειοψηφία, προτάσσει την ανασυγκρότηση της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα δύο διαφορετικά σχέδια, συνυπάρχουν. Όμως, και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Κάνει κακό σε όλους. Από τη στιγμή, μάλιστα, που δεν έχουν διαταραχθεί οι προσωπικές σχέσεις –αφού υπάρχει σαφής στρατηγική διαφωνία- και οι δύο μεριές αναζητούν τη «φόρμουλα» για ένα «βελούδινο» διαζύγιο.

Μάλιστα, οι πληροφορίες του Dnews.gr δεν αποκλείουν αυτό να επέλθει ακόμα και μέσα στα επόμενα 24ωρα, αρχικά με την αποχώρηση του κ.Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος – η οποία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή, κατά το πρόσφατο Συνέδριο. Όλα αυτά, αν φυσικά έρθει στο Πολιτικό Γραφείο κείμενο της πλειοψηφίας, στο οποίο θα γίνεται αναφορά για σε «αυτόνομη πορεία» ή για συνεργασία με τη Ριζοσπαστική Αριστερά.

Δυο γραμμές και στον ΣΥΡΙΖΑ

Δύο διαφορετικές γραμμές για το πως θα πρέπει το κόμμα να κινηθεί από εδώ και πέρα, υπάρχουν και στον ΣΥΡΙΖΑ. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και τα στελέχη που βρίσκονται κοντά τους, δείχνουν πως έχουν ως ορίζοντα τη διατήρηση του κόμματος στη ζωή και την αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.

Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των κορυφαίων στελεχών και το σύνολο, σχεδόν, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, θέτουν επί τάπητος το ζήτημα της ανασύνθεσης του χώρου της «κυβερνώσας Αριστεράς», προφανώς με τον Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Την Τετάρτη συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και το Σαββατοκύριακο, η Κεντρική του Επιτροπή. Και στα δύο όργανα του κόμματος, το βασικό θέμα συζήτησης θα είναι το μέλλον και η πορεία από εδώ και πέρα, με το βλέμμα στραμμένο στις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

Το «ερωτηματικό» ΠΑΣΟΚ

Από εκεί και πέρα, ερωτηματικό είναι το τι θα γίνει στο ΠΑΣΟΚ. Αν δηλαδή, θα πορευτεί ενωμένο στον δρόμο προς τις κάλπες, μετά το Συνέδριο. Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αποτέλεσε μια πρώτη «τροχιοδεικτική βολή» από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τι θα γίνει, όμως, σε περίπτωση που τους επόμενους μήνες υπάρξει «σιωπητήριο» στο όνομα της ενότητας από τους κορυφαίους της Χαριλάου Τρικούπη και η δημοσκοπική «βελόνα» δεν «ξεκολλήσει» προς τα πάνω; Αν δηλαδή, μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα αρχίσουν να θέτουν ξανά δημόσια προβληματισμούς στον δρόμο προς τις κάλπες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα λάβει εκ νέου κατασταλτικά μέτρα;