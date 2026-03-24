«Οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, υποστηρίζει ότι επιβεβαιώνονται οι σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τονίζει πως το σκεπτικό της απόφασης αναδεικνύει την ύπαρξη ενιαίου κέντρου παρακολουθήσεων (ΕΥΠ–Predator) και απορρίπτει το αφήγημα περί ιδιωτικής δράσης χωρίς κρατική εμπλοκή.

Επισημαίνεται επίσης η ανησυχία της Δικαιοσύνης για παρακολουθήσεις κρατικών αξιωματούχων με πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες, καθώς και η ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης πιθανών αδικημάτων, ακόμη και κατασκοπείας.

Η Κουμουνδούρου δηλώνει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να συγκαλυφθεί και αναμένεται πλήρης αποκάλυψη των ευθυνών, με τους υπεύθυνους να καλούνται να λογοδοτήσουν.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Όσα περιγράφονται στο σκεπτικό της ιστορικής, πλέον, απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές, αποτελούν ένα ακόμα ράπισμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον μηχανισμό συγκάλυψης που έχει εγκατασταθεί στο Μαξίμου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ.

Στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο ενιαίο κέντρο συντονισμού των παρακολουθήσεων ΕΥΠ-Predator, ενώ και στην πρόταση του αντεισαγγελέα τονίζεται με έμφαση πως «δεν αναφέρεται ποτέ και πουθενά να έχει πουληθεί Predator σε ιδιώτη, ή να έχει λειτουργήσει υπό τη σκέπη ιδιωτών, χωρίς τουλάχιστον γνώση ή ανοχή της κρατικής εξουσίας».

Η ανησυχία του προέδρου του δικαστηρίου για την παρακολούθηση κρατικών αξιωματούχων που «χειρίζονται καίρια χαρτοφυλάκια με κρατικά απόρρητα και μυστικές πληροφορίες» και η εντολή για επιπλέον διερεύνηση για τέλεση κι άλλων αδικημάτων, ανάμεσά τους και της κατασκοπείας, κι από τυχόν τρίτους συμμετέχοντες, επισφραγίζει αυτό που η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπαθεί τόσο καιρό να ξορκίσει:

Το σκάνδαλο των υποκλοπών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του «μηχανισμού Μαξίμου», αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθεί σε όλη του την τερατώδη διάσταση. Και οι υπεύθυνοι θα

λογοδοτήσουν.