Μια εντελώς καινούργια ημέρα ξημερώνει για τη Νέα Αριστερά, καθώς αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες των προηγούμενων ημερών, ο Αλέξης Χαρίτσης θα υποβάλλει και επίσημα την παραίτηση του από την ηγεσία του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Χρέη προέδρου, μέχρι να γίνει και επίσημο, θα εκτελεί ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο οποίος θα αναλάβει το πολύ δύσκολο εγχείρημα να κρατήσει το κόμμα «ζωντανό» και να το οδηγήσει στην πλήρη «αναγέννηση».

Αλλαγή σκυτάλης στο κόμμα

Αν ήταν στο αποκλειστικά και μόνο στο «χέρι» του Αλέξη Χαρίτση, εκείνος θα είχε παραιτηθεί από την ηγεσία πριν από ενάμισι χρόνο. Έμεινε, όμως, προκειμένου να πράγματα να λάβουν τον δρόμο τους. Άλλωστε, είχε καταστεί σαφές από πέρσι τον Απρίλη, κιόλας, ότι εντός της Πατησίων συνυπήρχαν δύο διαφορετικά σχέδια.

Τα στελέχη της μέχρι και σήμερα ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, ανάμεσα στους οποίους και οι οκτώ από τους δώδεκα βουλευτές, προκρίνουν την ευρύτερη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, φυσικά με την ηγετική συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία του κόμματος είναι κατά αυτού του σχεδίου, ήταν σαφές ότι η δεν θα μπορούσε εσαεί να παραμείνει αυτή η «παραλυτική» κατάσταση.

Επομένως, σήμερα, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, ο Αλέξης Χαρίτσης θα παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και από ότι φαίνεται, αυτό θα είναι «λυτρωτικό» για όλους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Βάσει καταστατικού, χρέη προέδρου θα εκτελεί ο γραμματέας του κόμματος, δηλαδή ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Ο οποίος και θα εκλεγεί και επίσημα πρόεδρος στο Έκτακτο Συνέδριο που θα συγκλιθεί. Δεν υπάρχει ζήτημα για άλλον νέο πρόεδρο, καθώς ο κ.Σακελλαρίδης έχει αναδειχθεί στον πρωταγωνιστή από την πλευρά της πλειοψηφίας.

Ερωτηματικό η Κ.Ο.

Και αν στο κόμμα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για το αύριο, δεν ισχύει το ίδιο για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Θα διατηρηθεί και αυτό είναι δεδομένο, καθώς βοηθά στην προβολή του κόμματος. Επίσης, όλες οι πλευρές εκτιμούν ότι η δράση της είναι πολλαπλάσια του μεγέθους του κόμματος, ενώ δεν δημιουργεί πρόβλημα ως προς τη στρατηγική των συνεργασιών. Θα διατηρηθεί, επομένως, για κάποιο διάστημα – τουλάχιστον ως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση σε ολόκληρη την παράταξη.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί, είναι το ποιος ή ποια θα διαδεχθεί τον κ.Χαρίτση. Φαίνεται ότι δεν θα είναι πρόσωπο της πλειοψηφίας, επομένως όχι ο Νάσος Ηλιόπουλος – που θα μπορούσε να είναι μια συμβιβαστική λύση. Το ίδιο ισχύει λίγο πολύ και για τη Σία Αναγνωστοπούλου.

Επομένως, το όνομα της Πέτης Πέρκα μοιάζει με μονόδρομο στην παρούσα φάση, αν και από την πλευρά της πλειοψηφίας δεν αποκλείουν τον Ευκλείδη Τσακαλώτο – κάτι που δεν θα χαροποιούσε ιδιαίτερα τη μειοψηφία του κόμματος, αλλά πλειοψηφία της Κ.Ο.