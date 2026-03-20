Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Αλέξη Χαρίτση με τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, στα γραφεία της Νέας Αριστεράς. Η συζήτηση των δύο ανδρών έγινε σε καλό κλίμα και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, θα πραγματοποιηθούν και άλλες. Όπως όλα δείχνουν, στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές τις επόμενης εβδομάδας, ο κ.Χαρίτσης θα υποβάλει την παραίτηση του από πρόεδρος του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Όπως όλα δείχνουν, η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα διατηρηθεί, με άλλον επικεφαλής, από την πλευρά της πλειοψηφίας - με τις Σία Αναγνωστοπούλου και Πέτη Πέρκα να είναι τα φαβορί για να διαδεχθούν τον κ.Χαρίτση.

Ως προς το κόμμα, χρέη προσωρινού προέδρου θα εκτελεί ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης - ο οποίος θα είναι, λογικά, και ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.