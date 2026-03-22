Αναλυτικά όσα επισημαίνονται στην ανακοίνωση.

Στο μείζον ζήτημα της λειτουργίας της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Αίγινας αναφέρθηκαν με κοινή τους δήλωση έξι βουλευτές και βουλεύτριες της Νέας Αριστεράς.

Όπως τονίζουν: «Δευτέρα πρωί η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Αίγινας πρέπει να λειτουργεί υπό δημόσια κάλυψη και υποστήριξη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ιατρός κ. Μανώλης Λογοθέτης ανακοίνωσε ήδη ότι θα τη λειτουργήσει έστω και χωρίς ανταμοιβή τη Δευτέρα πρωί, πράξη που τον τιμά ιδιαίτερα, αποδεικνύει την εντιμότητα και την ανιδιοτέλειά του και γι’ αυτό του αξίζει η αναγνώριση και τα συγχαρητήρια όλων μας».

Αναλυτικά:

«Μετά από τη χθεσινή απόφαση του ΕΟΠΠΥ για τη λύση και την οριστική διακοπή της σύμβασης με τη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Αίγινας και συνεπώς την παύση της λειτουργίας της,

Μετά από την ψευδή, όπως αποδεικνύεται, αναγγελία επίλυσης του προβλήματος που ανακοινώθηκε στην «πανηγυρική» συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαρτίου 2026, όπου παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο βουλευτής και Υφυπουργός Κλιματικής κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο ιατρός και Επίστημονικός Διευθυντής της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης κ. Μανώλης Λογοθέτης και ο Δήμαρχος του νησιού κ. Γιάννης Ζορμπάς, εξουσιοδοτημένος από το Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Μαρτίου 2026 να επιδώσει στον κ. Υπουργό το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού συμβουλίου για να μεταφέρει την κραυγή αγωνίας των νεφροπαθών και των κατοίκων της Αίγινας,

Μετά και από την έντονη χθεσινή καταγγελία του Πανελληνίου Συνδέσμου Νεφροπαθών Ασθενών υπό αιμοκάθαρση «Γ. Καστρινάκης» για το κλείσιμο της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Αίγινας,

Μετά, τέλος, και από τη λεπτομερή και τεκμηριωμένη δημόσια ανακοίνωση της Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Αίγινας δια του ιατρού και Επιστημονικού Διευθυντή κ. Μανώλη Λογοθέτη και του Οικονομικού Διαχειριστή κ. Μιχάλη Σεκαδάκη, στην οποία περιγράφονται οι βασικές λεπτομέρειες διαχειριστικής ανεπάρκειας και της αντιφατικότητας των χειρισμών των υπευθύνων του ΕΟΠΠΥ,

ΕΞΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:

«- Ανεξάρτητα από κάθε υπαρκτό ή όχι τυπικό, νομικό, οικονομικό, διαχειριστικό κώλυμα, στα οποία ακροθιγώς αναφέρεται ο ΕΟΠΠΥ στην ανακοίνωσή του, αλλά εκτενέστατα ο κ. Μανώλης Λογοθέτης και ο κ. Μιχάλης Σεκαδάκης στη δική τους, η απόφαση του ΕΟΠΥΥ είναι απαράδεκτη γιατί είναι απάνθρωπη και πρέπει να ανακληθεί σήμερα κιόλας!

- Δευτέρα πρωί η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Αίγινας πρέπει να λειτουργεί υπό δημόσια κάλυψη και υποστήριξη, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο ιατρός κ. Μανώλης Λογοθέτης ανακοίνωσε ήδη ότι θα τη λειτουργήσει έστω και χωρίς ανταμοιβή τη Δευτέρα πρωί, πράξη που τον τιμά ιδιαίτερα, αποδεικνύει την εντιμότητα και την ανιδιοτέλειά του και γι’ αυτό του αξίζει η αναγνώριση και τα συγχαρητήρια όλων μας.

- Όταν η “γραφειοκρατία” ή η ευθυνοφοβία ή η ανεπάρκεια ή και η δολιότητα ενδεχομένως υπαλλήλων του Δημοσίου οδηγεί σε απάνθρωπες συνέπειες, τότε αυτά δεν υπηρετούν τη νομιμότητα, αλλά καταλήγουν σε έγκλημα.

- Καμιά άλλωστε από τις εναλλακτικές “λύσεις” που προτείνει και συνιστά ο ΕΟΠΥΥ με την απαράδεκτη απόφασή του δεν είναι στην πράξη εφαρμόσιμες για τους/τις 18 τουλάχιστον νεφροπαθείς της Αίγινας που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Πρόκειται για καθαρό σαδισμό!

-Επομένως, αμέσως τώρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης οφείλει να βρει τρόπο ώστε να επιλύσει το πρόβλημα άμεσα και οριστικά και να κάνει πάση θυσία ό,τι απαιτείται γι’ αυτό.

Εμείς προτείνουμε, αν δεν υπάρξει άλλη άμεση λύση, Δευτέρα πρωί-πρωί η Κυβέρνηση να προχωρήσει σε έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία να ρυθμίζει όλα τα κενά που κατά τον ΕΟΠΠΥ έχουν προκύψει και με νομοθετική πρόβλεψη την εξαίρεση κάθε διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, νομοθετική λύση που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει σχεδόν καθημερινά, όταν πρόκειται να ικανοποιήσει ημετέρους ή μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ!»

Οι υπογράφοντες βουλευτές και οι υπογράφουσες βουλεύτριες

ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ