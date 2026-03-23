«Η μεταβλητότητα της κατάστασης είναι πολύ μεγάλη. Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια, δεν γνωρίζουμε το βάθος. Δεν θα αφήσουμε τους πολίτες χωρίς προβλεψιμότητα και χωρίς στήριξη». Με αυτή τη διαβεβαίωση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης θέλησε να περιβάλει τη δέσμη στοχευμένων μέτρων στήριξης των πολιτών για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2026, συνολικού ύψους περίπου 300 εκατ. ευρώ, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών από την αύξηση των τιμών των καυσίμων και του κόστους μεταφορών και παραγωγής.

Αναφερόμενος στο diesel κίνησης, ο υπουργός εξήγησε ότι όταν αυξάνεται η τιμή του αυξάνεται το κόστος μεταφοράς και τελικά η τιμή σε όλα τα προϊόντα, επισημαίνοντας ότι στόχος του μέτρου δεν είναι μόνο η μείωση του κόστους αλλά και η συγκράτηση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα. Για τον λόγο αυτό επιδοτείται το diesel κίνησης στην αντλία με 16 λεπτά το λίτρο, ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο, με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος για το δίμηνο να ανέρχεται σε 106 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος ανέφερε όπως η μείωση της τιμής με την επιδότηση είναι μεγαλύτερη από το εάν μειωνόταν στο κατώτατο επιτρεπτό όριο ο ΕΦΚ του καυσίμου.

Σχετικά με τη στήριξη των πολιτών για τα καύσιμα, είπε πως προβλέπεται ενίσχυση με fuel pass μέσω ψηφιακής κάρτας που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η επιδότηση έχει υπολογιστεί μεσοσταθμικά σε περίπου 36 λεπτά το λίτρο και, σύμφωνα με τον υπουργό, το όφελος για τον πολίτη θα είναι μεγαλύτερο από μια οριζόντια μείωση του ΕΦΚ. Με μέση κατανάλωση 70 λίτρα τον μήνα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα για το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα για οικογένειες με παιδιά, κατά αναλογία με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», και εκτιμάται ότι καλύπτουν περίπου τα 3 εκατομμύρια από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο κόστος παραγωγής στον αγροτικό τομέα, με τον υπουργό να σημειώνει ότι η αύξηση του κόστους θα περάσει στις τιμές των τροφίμων, γι’ αυτό και προβλέπεται επιχορήγηση 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ, ενώ δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, με την επιδότηση να δίνεται κατόπιν αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Αναφορικά με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ο υπουργός ανέφερε ότι σε συνεργασία με τον αρμόδιο υπουργό θα αποζημιωθούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες στη βάση των εκπτώσεων που παρέχουν, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως. Όπως εξήγησε, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρέχουν υποχρεωτικές εκπτώσεις σε κατηγορίες επιβατών όπως φοιτητές, ανήλικοι και άτομα με αναπηρία, το κόστος των οποίων μέχρι σήμερα δεν αποζημιώνεται, ωστόσο πλέον θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να περιοριστούν οι αυξήσεις στα εισιτήρια για το επιβατικό κοινό.

Ο υφυπουργός, Θάνος Πετραλιάς είπε πως η δέσμη μέτρων έχει προσωρινό χαρακτήρα για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, με δυνατότητα επέκτασης εφόσον οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας και καυσίμων το απαιτήσουν. Ο ίδιος είπε πως δεν εξετάζονται μονιμότερα μέτρα όπως η μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα.