Απάντηση σε όσα δήλωσε ο Χρήστος Χούπας που έχασε την κόρη του στην τραγωδία των Τεμπών έδωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο κ. Χούπας δήλωσε πως ο Πρόεδρος της Βουλής κρύβει στο γραφείο του δικογραφία που σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε ο ίδιος εις βάρος του Κώστα Καραμανλή.

Ο κ. Κακλαμάνης, απαντά τα εξής: «Όσον αφορά την ανακοίνωση των δικογραφιών που διαβιβάζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και για να μην υπάρχει καμία παρανόηση σε συνέχεια δηλώσεων του κ. Χρήστου Χούπα, ενημερώνω σχετικώς: Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 32735/06.06.2025 διαβιβαστικό του Υπουργού Δικαιοσύνης, διαβιβάσθηκε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον ν. 3126/2003, «Ποινική ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν, δικογραφία η οποία αφορά στον τέως Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Η δικογραφία σχηματίσθηκε κατόπιν μήνυσης των: κ.κ. Χρήστου Χούπα, Ασημίνας Γκοντούλη, Σεραφείμ Χούπα και Κωνσταντίνου Χούπα. Η δικογραφία ανακοινώθηκε κατά την ΡΛΓ΄/10.06.2025 συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, οπότε και ετέθη υπόψη των Βουλευτών. Έκτοτε, η εν λόγω δικογραφία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Βουλευτή στην Ειδική Γραμματεία Προέδρου Βουλής για την ενημέρωσή του, γεγονός που έχει συμβεί κατ’ επανάληψη».

