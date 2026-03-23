Με την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών να αναμένεται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Dnews εντός της τρέχουσας εβδομάδας, το ενδιαφέρον πλέον περνά στα πρόσωπα, πολιτικά και μη, που θα επιλέξουν να κινηθούν νομικά για την στοχοποίησή τους με το Predator.

Η καθαρογραμμένη απόφαση του Μονομελούς σηματοδοτεί το πέρασμα της υπόθεσης στο επόμενο στάδιο διερεύνησης, καθώς εκτός από την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό, θα αποσταλεί και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για νέα προανάκριση και για το κακούργημα της απόπειρας κατασκοπείας.

Υπενθυμίζεται ότι από τα συνολικά 87 θύματα του κακόβουλου λογισμικού, τα οποία ενημερώθηκαν επίσημα με προσωπική επιστολή από τον επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κ. Μενουδάκο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, μόλις 6 προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και μέσα από τις εγκλήσεις τους οδήγησαν στην πρωτόδικη καταδίκη των Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννη Λαβράνου και Φέλιξ Μπίτζιου σε 126 χρόνια έκαστος. Από τους 6 που προσέφυγαν δικαστικά, μόλις δύο ήταν πολιτικά πρόσωπα (Χρήστος Σπίρτζης και Νίκος Ανδρουλάκης). Τα υπόλοιπα ήταν ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, η εργαζόμενη στη ΜΕΤΑ Άρτεμις Σίφορντ καθώς και δύο στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Στους εναπομείναντες 81 που επέλεξαν να μην κινηθούν νομικά συγκαταλέγονται δεκάδες νυν και πρώην Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, συνεργάτες υπουργών, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι που σχετίζονται με εξοπλιστικά προγράμματα, κρατικοί αξιωματούχοι που σχετίζονται με τη διαχείριση μεγάλων κοινοτικών κονδυλίων, εισαγγελείς, δημοσιογράφοι, εκδότες, performers και επιχειρηματίες.

Δεδομένης ωστόσο της νέας προανάκρισης που θα εκκινήσει και για το κακούργημα της απόπειρας κατασκοπείας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, και παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των μηνυτών αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς μετά και την πρωτόδικη καταδίκη, το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στα θύματα του Predator που διετέλεσαν ή διατελούν και ακόμα και σήμερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και της ηγεσίας των των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς γεννώνται εύλογα ερωτήματα για την παντελή απουσία τους από την υποστήριξη της κατηγορίας στην εκδίκαση του πρώτου βαθμού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πρόκειται για τους Νίκο Δένδια, Κωστή Χατζηδάκη (παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ), Άκη Σκέρτσο, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιώργο Γεραπετρίτη, Νίκη Κεραμέως, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, Γιάννη Οικονόμου, Θάνο Πλεύρη, Τάκη Θεοδωρικάκο, Βασίλη Κικίλια (παρακολουθούνταν και η σύζυγός του), Όλγα Κεφαλογιάννη, Νίκο Παπαθανάση, Μάκη Βορίδη, Γιώργο Μυλωνάκη (παρακολουθούνταν και η σύζυγός του), Δημήτρη Αβραμόπουλο, καθώς και τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Σε αυτούς προστίθενται ο πρώην ΑΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, ο πρώην Α/ΓΕΣ Χαράλαμπος Λαλούσης, ο επικεφαλής Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών και Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ Αριστείδης Αλεξόπουλος καθώς και ο πρώην Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Μιχάλης Καραμαλάκης.

Ασχέτως των λοιπών στοιχείων που θα προκύψουν στη νέα έρευνα που θα εκκινήσει για την απόπειρα κατασκοπείας σε βάρος των τεσσάρων πρωτόδικα καταδικασθέντων και τυχόν νέων προσώπων που μπορεί να προκύψουν στην προανάκριση, από τη στάση των προαναφερθέντων μελών του υπουργικού συμβουλίου και της παρελθούσας ηγεσίας του Στρατού θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό κατά πόσο οι Ταλ Ντίλιαν, Σάρα Χάμου, Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος (και οι εντολείς τους) θα συνεχίσουν να έχουν ασυλία για την παρακολούθηση της μισής κυβέρνησης.

Ενδεικτικές της σπουδαιότητας των περιπτώσεών τους για τη θεμελίωση της κατηγορίας για απόπειρα κατασκοπείας είναι οι αποκαλύψεις που έχει κάνει ο συνήγορος των θυμάτων του Predator, Ζαχαρίας Κεσσές για δύο από τις περιπτώσεις αυτές, μετά τη λήξη της εκδίκασης σε πρώτο βαθμό. Τόσο η παγίδευση του τότε Υπουργού Εξωτερικών με Predator τον Απρίλιο του 2021 ανήμερα της επίσημης διπλωματικής αποστολής του στη Σαουδική Αραβια και την υπογραφή συμφωνίας για την αποστολή πυροβολαρχίας Patriot, όσο και αυτή του ΑΓΕΕΘΑ το Γενάρη του 2021 ανήμερα της συμμετοχής του σε Σύνοδο Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο ποιοι παρακολουθούσαν και γιατί, αλλά και ποιοι θα επιμείνουν ώστε η υπόθεση να διερευνηθεί μέχρι τέλους. Από τις αποφάσεις και τη στάση των ίδιων των θυμάτων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό αν θα αποκαλυφθεί όλο το εύρος της υπόθεσης ή αν ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα παρακολουθήσεων θα μείνει τελικά χωρίς πλήρη λογοδοσία.