Στα εγκαίνια της έκθεσης «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» στο Μεσολόγγι, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.

Οι εθνικές επέτειοι δεν είναι η ευκαιρία πανηγυρικών από υπουργούς ή παρελάσεων από τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο από αυτό. Είναι η προσπάθεια δημιουργίας παραδείγματος για τις ερχόμενες γενιές. Ιδίως στους καιρούς που ζούμε, που αποδεικνύουν απολύτως πάλι τη Θουκυδίδεια αντίληψη περί της ισχύος ως απαραίτητου κανόνα επιβίωσης. Η δημιουργία εθνικού παραδείγματος, το οποίο μας συνέχει όλους για την πορεία μας στο μέλλον, είναι απαραίτητη συνθήκη και προϋπόθεση. Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας απόψε στα εγκαίνια της έκθεσης «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» στο Μεσολόγγι.

Αναφερόμενος στο Μεσολόγγι, υπογράμμισε: «Εδώ συναντώνται πάρα πολλά ρεύματα. Κατ' αρχάς, η μνήμη του τεράστιου γεγονότος της Εξόδου. Της αυτοθυσίας της Φρουράς, που εν τη πράξει διέσωσε την Επανάσταση, διότι δημιούργησε το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για έναν περιφερειακό τότε πόλεμο, ο οποίος - ας είμαστε ειλικρινείς - βρισκόταν σε εξαιρετικές δυσκολίες. Οι στρατιές του Ιμπραήμ και του Κιουταχή είχαν σε μεγάλο βαθμό εξουδετερώσει τους επαναστάτες συμπατριώτες μας».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε την πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων για την παρουσία της στα εγκαίνια, ενώ επισήμανε: «Η παρουσία της όπως και ο πίνακας του Ντελακρουά, αναδεικνύουν ότι η υπόθεση της Εξόδου του Μεσολογγίου δεν είναι μια στενή ελληνική υπόθεση. Είναι μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση στην αέναη προσπάθεια του ανθρώπου για την ελευθερία του και το δικαίωμά του να καθορίζει ελεύθερος και αυτεξούσιος το μέλλον του».