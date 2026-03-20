Στην εκδήλωση – αφιέρωμα στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρία Δημητριάδη με τίτλο «Τις πιο όμορφες μέρες μας», που διοργάνωσε η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, παρευρέθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Σε δήλωσή του από τον χώρο της εκδήλωσης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξήρε την προσωπικότητα και τη συμβολή της καλλιτέχνιδας, τονίζοντας:

«Οφείλαμε αυτό το αφιέρωμα στην ανεπανάληπτη Μαρία Δημητριάδη, αυτή τη λέαινα του πολιτικού μας τραγουδιού, της Αντίστασης και του αγώνα, για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος».

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στη διαχρονική προσφορά της ερμηνεύτριας, αναδεικνύοντας τη σημασία του έργου της τόσο στην τέχνη όσο και στους κοινωνικούς αγώνες.

