Καθαρό «όχι» στην εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του Ιράν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ και ο οποίος απλώνεται καθημερινά σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, λένε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, με αφορμή την κατάρριψη ιρανικών πυραύλων, από ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Πάντως, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά φαίνεται πως το κάνουν κατόπιν εορτής. Διότι το 2024, προσέφεραν «απλόχερα» τη θετική τους ψήφο στο Κοινοβούλιο, κατά την επικύρωση της Αμυντικής Συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία, συντασσόμενα απόλυτα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Όχι» από όλους

Για τα κόμματα της ευρύτερης Κεντροαριστεράς και το ΚΚΕ, είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση εμπλέκει όλο και πιο βαθιά τη χώρα μας, στον πόλεμο. Οι τοποθετήσεις τους, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Όλα αυτά, την ώρα που ο Νίκος Δένδιας επαίρονταν για την επιχειρησιακή «επιτυχία» της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ).

Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο τομεάρχης Άμυνας, Μιχάλης Κατρίνης, με ανάρτησή του στα κοινωνία δίκτυα, τόνισε πως «η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας συνιστά σαφή εμπλοκή της Ελλάδας σε πολεμική σύρραξη, παρά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού περί μη συμμετοχής».

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να επιστρέψουν οι Patriot και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, από τη Σαουδική Αραβία. Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο.

«Να μην χρησιμοποιηθούν οι αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στη χώρα μας, για οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση, όπως ακριβώς δεσμεύτηκε και η κυβέρνηση Σάντσεθ στην Ισπανία. Καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ΚΚΕ, συνεπές στις θέσεις του, ζήτησε την άμεση αποχώρηση της ΕΛΔΥΣΑ από τη Σαουδική Αραβία, ασκώντας σκληρότατη κριτική στον Νίκο Δένδια, τον οποίο και χαρακτήρισε «υπουργό της “κουλτούρας των φερέτρων”». Σε ανακοίνωση του, ο Περισσός σημείωσε πως «έχουν ξεπεράσει κάθε όριο χυδαιότητας για να νομιμοποιήσουν στη συνείδηση του λαού τη συμμετοχή της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ», κάνοντας λόγο για «κυνική ομολογία της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και των μεγάλων κινδύνων για τους Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται εκτός συνόρων».

Στη Βουλή, ο Αλέξης Χαρίτσης, ζήτησε την άμεση επιστροφή της ελληνικής συστοιχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία, ενώ κάλεσε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, να ενημερώσει άμεσα την Βουλή για τη συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Με την ψήφο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Πάντως, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν είναι «αθώοι» για τα όσα συμβαίνουν στη Σαουδική Αραβία και την ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο. Για την ακρίβεια, φέρουν «φαρδιά, πλατιά» την υπογραφή τους. Ή για να ακριβολογούμε, την κοινοβουλευτική τους ψήφο, αφού και τα δύο κόμματα είχαν υπερψηφίσει την εν λόγω Σύμβαση, το καλοκαίρι του 2024.

Τότε, υπό την ηγεσία του Στέφανου Κασσελάκη, η Κουμουνδούρου είχε στηρίξει την κυβερνητική απόφαση - που ήρθε προς κύρωση στη Βουλή με τρία χρόνια καθυστέρηση. Μάλιστα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ είχε τοποθετηθεί η νυν ανεξάρτητη βουλευτής και διευθύντρια του γραφείου του κόμματος Κασσελάκη, Ραλλία Χρηστίδου, ενώ από το ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μπιάγκης.

Την «αμαρτωλή» στάση των δύο κομμάτων, υπενθύμισε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα σημείωσε πως «υπερψήφισαν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα βγάζουν ανακοινώσεις που καταδικάζουν την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο. Και μετά σίγουρα θα απορούν η αξιοπιστία αυτού που ονομάζουν “προοδευτικός χώρος”, παραμένει μία άγνωστη λέξη».