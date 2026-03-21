Ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει ο φυσικός ηγέτης του χώρου και οι όποιες εξελίξεις υπάρξουν στο άμεσο μέλλον, θα έχουν εκείνον στο κεντρικό «κάδρο». Το μόνο που μένει να ξεκαθαριστεί, είναι το πότε θα κάνει επίσημη πρεμιέρα η πολιτική κίνηση Τσίπρα.

Στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα μεταφερθεί το Σαββατοκύριακο η αντιπαράθεση ανάμεσα στην «προεδρική» πλειοψηφία και την ομάδα του Παύλου Πολάκη, λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση της Πολιτικής Γραμματείας.

Η κάθε πλευρά έχει «αποκρυσταλλώσει» τη στρατηγική της και θα επιμείνει στα επιχειρήματα που εξέφρασε την Τετάρτη, με την ομάδα των «προεδρικών» -που προκρίνει την ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης- να επιδιώκει μια «καθαρή» επικράτηση έναντι του χανιώτη βουλευτή, που επιμένει στην ανάγκη αυτόνομης καθόδου στις εκλογές.

Τα δύο σχέδια

Ότι στην Κουμουνδούρου υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς το μέλλον του κόμματος, σας το έχουμε γράψει εδώ και μήνες. Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα σε ρόλο πρωταγωνιστή στην πολιτική ζωή της χώρας, δεν αφήνει πολλά περιθώρια αυτόνομης ύπαρξης σε οποιονδήποτε άλλο φορέα προέρχεται από την πάλαι ποτέ «κυβερνώσα Αριστερά».

Και αυτό το καταλαβαίνουν απόλυτα τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρώην πρωθυπουργός παραμένει ο φυσικός ηγέτης του χώρου και οι όποιες εξελίξεις υπάρξουν στο άμεσο μέλλον, θα έχουν εκείνον στο κεντρικό «κάδρο». Το μόνο που μένει να ξεκαθαριστεί, είναι το πότε θα κάνει επίσημη πρεμιέρα η πολιτική κίνηση Τσίπρα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει να υπάρχει και να εκπληρώνει τα «καθήκοντα» του, ως ότου υπάρξουν οι οριστικές αποφάσεις για το «αύριο».

Όπως και να έχει, στο τραπέζι θα βρεθούν δυο προτάσεις. Η μία της ηγεσίας, που θα υποστηρίζει πως «στο πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης, ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και οι κινήσεις του αντικειμενικά έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα για όλο τον προοδευτικό χώρο».

Και από την άλλη, η πλευρά του Παύλου Πολάκη, που ζητάει να σταλεί επιστολή στα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για κοινή εκλογική κάθοδο και σε περίπτωση που αυτά δεν ανταποκριθούν μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα (δύο περίπου μηνών) να προετοιμάσουν την αυτόνομη εκλογική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ζητούμενο η «καθαρή» νίκη

Από την πλευρά τους, τα στελέχη της πλειοψηφίας πιστεύουν ακράδαντα πως ο στόχος Πολάκη-Παππά, είναι το να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του και αντιπαραθετικά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό, διότι οι πληροφορίες από την Αμαλίας τους εμφανίζουν ως «κομμένους» από το νέο εγχείρημα.

Μάλιστα, θεωρούν πως έκλεισε οριστικά ο κύκλος των συνεργασιών με τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου, καθώς το ΠΑΣΟΚ προχωράει μόνο του, ο Αλέξης Χαρίτσης παραιτείται εντός των ημερών από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς και ο πιθανότερος διάδοχος του, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, δεν θέλει καν να ακούσει μια τέτοια συνεργασία.

Επομένως, λένε, τα ίδια πρόσωπα, η πρόταση Πολάκη είναι άκαιρη και μη επίκαιρη και στην πραγματικότητα παραπειστική, με στόχο την αυτόνομη πορεία. Όπως και να έχει, η προεδρική ομάδα επιδιώκει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής να πετύχει μια «καθαρή» νίκη, η οποία δεν θα αφήνει περιθώρια παρερμηνείας.