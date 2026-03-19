Αντίθετος με την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο είναι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Το περιστατικό αναχαίτισης δύο βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν από ελληνική πυροβολαρχία Patriot που έχει αποσταλλεί στη Σαουδική Αραβία από το 2021 σηματοδοτεί την έμεση συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, με τις πολιτικές της κυβέρνησης να χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.

Σε ανάρτηση του, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τονίζει ότι η χώρα μας δεν έχει καμία δουλειά να προστατεύει τα πετρέλαια και τα συμφέροντα των χωρών της Μέσης Ανατολής, υποστηρίζοντας ότι η συστοιχία Patriot και τα 120 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να επιστρέψου.

Παράλληλα, δεν έλειψε να κάνει αιχμηρή αναφορά σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το 2021 είχαν υπερψηφίσει τη στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας.

Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Η Ελλάδα πλέον και ανοιχτά εμπλέκεται στον αδιανόητο πόλεμο που έχει εξαπολύσει ο Τραμπ και ο Νετανιάχου στο Ιράν, και μάλιστα με τυμπανοκρουσίες και πανηγυρισμούς για την πολεμική ετοιμότητα της συστοιχίας Patriot και της ελληνικής δύναμης των 120 στρατιωτικών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε μια φάση κλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν, η Ελλάδα πλέον αποτελεί κομμάτι μιας ολέθριας πολεμικής αντιπαράθεσης που απειλεί να βυθίσει όλη την περιοχή από την ανατολική Μεσόγειο ως Ιράν σε έναν παραλογισμό. Σε μία στιγμή που όλο και περισσότερες χώρες της ΕΕ δηλώνουν ότι δεν θέλουν καμία εμπλοκή στα σχέδια Τραμπ και Νετανιάχου, η Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που θεωρεί ότι κερδίζει πόντους με την στρατιωτική της εμπλοκή.

Στην πραγματικότητα η χώρα μας διατρέχει πλέον σοβαρό κίνδυνο να αποτελέσει στόχο εξαιτίας των επικίνδυνων επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί τί δουλειά έχει η ελληνική συστοιχία Patriot από το 2021 στη Σαουδική Αραβία μαζί με 120 στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, που αντικατέστησαν αμερικάνικες συστοιχίες.

Τί δουλειά έχουν να προστατεύουν τα διυλιστήρια της Aramco;

Τί δουλειά έχουν να προστατεύουν μία χώρα με ένα από τα πιο μαύρα μητρώα για τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Λένε ότι έτσι υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα, αλλά αυτό δεν εμποδίζει σε τίποτα τη Σαουδική Αραβία να συνάπτει τριμερείς στρατιωτικές συνεργασίες με το Πακιστάν και την Τουρκία.

Οι συστοιχίες Patriot δεν είναι προίκα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Κοστίζουν περίπου 1 δις ευρώ η μία και έχουν πληρωθεί από το υστέρημα του ελληνικού λαού, από τους φόρους που πληρώνουν οι πολίτες.

Η Νέα Αριστερά τον Ιούλιο του 2024 είχε καταψηφίσει την κύρωση της στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Σ. Αραβίας που προέβλεπε την παραχώρηση της ελληνικής συστοιχίας Patriot και την αποστολή ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή.

Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που στο πλαίσιο της «υπεύθυνης εθνικής πολιτικής» υπερψήφισαν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα βγάζουν ανακοινώσεις που καταδικάζουν την εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο.

Και μετά σίγουρα θα απορούν η αξιοπιστία αυτού που ονομάζουν «προοδευτικός χώρος», παραμένει μία άγνωστη λέξη.