Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «μεταφέρει το κόστος της κρίσης προς τα κάτω».

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με την ακρίβεια, ζητώντας την άμεση επιστροφή της ελληνικής συστοιχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία.

Όπως τόνισε ο κ. Χαρίτσης, η Ελλάδα δεν έχει κανέναν λόγο να συμμετέχει στην προστασία του «πιο σκληρού θεοκρατικού καθεστώτος του πλανήτη», αναφερόμενος στη Σαουδική Αραβία και στα συμφέροντα της εταιρείας Aramco. Παράλληλα κάλεσε τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, να ενημερώσει άμεσα την Βουλή για τη συμμετοχή της χώρας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο Αλ. Χαρίτσης επέκρινε την κυβέρνηση για «τυφλή υποταγή» στις πολιτικές επιλογές των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις δεν πρέπει να εμπλέκονται σε πολεμικά παιχνίδια τρίτων χωρών, ενώ δήλωσε ότι τα πλήγματα στα κοιτάσματα South Pars στο Ιράν και στο Ρας Λαφάν του Κατάρ δεν προκάλεσαν καμία ανησυχία από πλευράς Υπουργείου Άμυνας. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έθεσε επί τάπητος το ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «μεταφέρει το κόστος της κρίσης προς τα κάτω» και ότι η ΠΝΠ δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την υπερτιμολόγηση από τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια της ενέργειας και του λιανεμπορίου.

Σχετικά με το θέμα της ακρίβειας, ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι δεν γίνεται η ενέργεια να μένει εκτός συζήτησης τονίζοντας ότι «Αν έχει κάτι να κάνει ο κ. Μητσοτάκης σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής είναι να θέσει το βασικό: ότι αυτός ο σημερινός τρόπος τιμολόγησης της ενέργειας δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι σε συνθήκες κρίσης».

Η τιμή του ρεύματος, εξήγησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, «δεν καθορίζεται από το μέσο κόστος παραγωγής. Καθορίζεται από το πανάκριβο φυσικό αέριο. Κι έτσι, ακόμα και η τιμή της ενέργειας που παράγεται φθηνά από ΑΠΕ είναι τελικά πολύ ακριβή. Κι αυτό είναι στρέβλωση.»

Ο Αλ. Χαρίτσης ζήτησε από τον πρωθυπουργό να θέσει στη Σύνοδο τρία συγκεκριμένα αιτήματα: αποσύνδεση τιμής ρεύματος από το φυσικό αέριο, πλαφόν στη χονδρική τιμή αερίου για ηλεκτροπαραγωγή κατά το Ιβηρικό μοντέλο, και μακροχρόνια συμβόλαια με σταθερές τιμές, αντί της έκθεσης στη spot αγορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναφερόμενος στην ΠΝΠ για την ακρίβεια, ο Αλ. Χαρίτσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση φέρνει μια ρύθμιση με την πρόθεση «να διαβεβαιώσει τα διυλιστήρια, τα σούπερ μάρκετ, τους ενεργειακούς ομίλους, τα καρτέλ ότι δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούν». «Το «πλαφόν» ακούγεται αυστηρό», συνέχισε αλλά στην πραγματικότητα «αφήνει την τιμή να συνεχίσει την ανοδική πορεία της». Αν αυξηθεί το κόστος στη διύλιση, στην εισαγωγή, στη χονδρική, η τιμή στην αντλία μπορεί να συνεχίσει να ανεβαίνει χωρίς να παραβιάζεται κανένα πλαφόν.

«Η ακρίβεια δεν είναι λογιστική άσκηση. Είναι οι λογαριασμοί που ματώνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, ο οποίος καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι μεταφέρει το κόστος της κρίσης «προς τα κάτω» και αυτή είναι «μια πολύ συνειδητή επιλογή με πολύ σαφές πρόσημο». «Όταν αφήνεις τις τιμές να ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα, αλλά για τους μισθούς δεν προβλέπεις αντίστοιχες αυξήσεις, δεν έχεις απλώς ακρίβεια. Έχεις μεταφορά πλούτου.».

Απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Αλ. Χαρίτσης τόνισε “Πρέπει να πάψετε να προσποιείστε ότι λαμβάνετε μέτρα. Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση στη διαμόρφωση της τελικής τιμής. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια του λιανεμπορίου. Πρέπει να πληρώσουν αυτό που τους αναλογεί τα διυλιστήρια και οι ενεργειακοί όμιλοι”.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε ότι «αυτή η ΠΝΠ είναι η πολιτική παραδοχή ότι η κυβέρνηση ούτε τώρα πρόκειται να συγκρουστεί με τους μηχανισμούς που παράγουν την ακρίβεια. Αυτή η κυβέρνηση είναι πλέον επικίνδυνη. Και πρέπει να φύγει.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh6qtgnntrox?integrationId=40599y14juihe6ly}