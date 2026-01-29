«Η βαθιά θλίψη για το εργατικό δυστύχημα συνδυάζεται με οργή και αγανάκτηση - Η κυβέρνηση θέλει να μπαζώσει την αλήθεια και να κρύψει τις ευθύνες της»

Στα Τρίκαλα βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εκφράζοντας τη συμπαράσταση του κόμματός του στις οικογένειες των πέντε εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα».

Από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι ζητήθηκε πλήρης ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικές συνθήκες του δυστυχήματος και να αναδειχθούν οι ευθύνες. «Η βαθιά θλίψη είναι δεμένη με οργή και αγανάκτηση», δήλωσε, επισημαίνοντας τα σοβαρά ελλείμματα στην ασφάλεια και την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων προπανίου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να «μπαζώσει την αλήθεια» και να κρύψει τις ευθύνες της, ενώ υπογράμμισε ότι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας. Παράλληλα, άσκησε κριτική για την υποστελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου, τις αντεργατικές ρυθμίσεις και την έλλειψη δημοσίευσης αξιόπιστων στοιχείων για τα εργατικά ατυχήματα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε την ανάγκη για αξιόπιστη, ανεξάρτητη εθνική Αρχή για την καταγραφή εργατικών ατυχημάτων, ενίσχυση της πρόληψης μέσω τακτικής συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας και περιφερειακής διάστασης. Παράλληλα τόνισε την ανάγκη για υποχρεωτική συγκρότηση Επιτροπών Υγείας στους χώρους εργασίας και στήριξη της σωματειακής οργάνωσης και συστηροποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και επιθεώρησης των εγκαταστάσεων καυσίμων. Τέλος, ο κ. Φάμελλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει τα ζητήματα της εργασίας στη Βουλή με κοινοβουλευτικό έλεγχο και συγκεκριμένες προτάσεις, ώστε να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και πρόληψη νέων τραγωδιών.

Παράλληλα επισκέφθηκε και το Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, όπου συναντήθηκε με την προϊσταμένη κα Διαμαντή και με επιθεωρητές. Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευσε ο βουλευτής Αργολίδας και τομεάρχης Εργασίας Γιώργος Γαβρήλος, η αν. Γραμματέας της ΚΕ Αναστασία Σαπουνά, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων Βαγγέλης Κείος, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

«Ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ είναι για να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας και τη συμπαράσταση μας στις οικογένειες των θυμάτων, σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά και την κοινωνία των Τρικάλων. Και να σας πούμε με μεγάλη ειλικρίνεια ότι η θλίψη, αλλά και η αγανάκτηση για αυτό το τραγικό εργατικό δυστύχημα αφορά όλη τη χώρα. Ζητήσαμε ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και καταθέτουμε δημόσια την απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για να υπάρχει, το συντομότερο δυνατόν, πλήρης εικόνα για το τι συνέβη, ποιες είναι οι ευθύνες και ποια είναι η αλήθεια για αυτό το τραγικό δυστύχημα.

Η βαθιά θλίψη είναι δεμένη πλέον με οργή και αγανάκτηση. Και αυτό γιατί έχουμε από τη μια μεριά τραγικές αποκαλύψεις για πολύμηνη διαρροή αερίου στον χώρο της εγκατάστασης, που οδήγησε στην έκρηξη ενός υπογείου γεμάτο με καύσιμο. Και ταυτόχρονα, πολλές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αδειοδότησης δεξαμενών, αγωγών, μετρητών και πολεοδομίας.

Ζητήσαμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να υπάρχει άμεση απάντηση και βέβαια ζητήσαμε από την Επιθεώρηση Εργασίας και από τη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής, να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα του ελέγχου του Ιουλίου, όπως και των τριών ελέγχων που έγιναν μετά τον Ιούλιο -δύο τον Σεπτέμβριο και ένας τον Νοέμβριο- για να μην υπάρχει καμία ασάφεια. Να είναι όλα ξεκάθαρα.

Όμως η αγανάκτηση έχει να κάνει και με την επιλογή της κυβέρνησης, από τη μια να μπαζώσει την αλήθεια ακόμα μια φορά και από την άλλη να κρύψει τις ευθύνες της.

Είναι απαράδεκτη η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι δεν συνδέεται το τραγικό δυστύχημα με τα θέματα της εργασίας. Σαφέστατα και συνδέεται. Και είναι υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας. Και η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της χώρας.

Εδώ η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες ευθύνες.

Πρώτον, υποστελέχωσε τις υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας της εργασίας και τις μετέτρεψε σε Ανεξάρτητη Αρχή. Πρέπει να στελεχωθούν και να επιστρέψουν στο υπουργείο. Είναι ευθύνη της Πολιτείας.

Δεύτερον, η κυβέρνηση προχώρησε πολλές αντεργατικές ρυθμίσεις, 13ωρα, υπερωρίες, που έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο στις συνθήκες εργασίας και δυστυχώς πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο των δυστυχημάτων. Τρίτον, υπάρχει απόκρυψη των δυστυχημάτων στη χώρα μας από το στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου και της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας. Είναι απαράδεκτο για μια ευρωπαϊκή χώρα. Είναι επιβεβαιωμένα τα στοιχεία των πάνω από 200, δυστυχώς, νεκρών από εργατικά δυστυχήματα το 2025 και πάνω από 330 σοβαρών ατυχημάτων. Είναι απαράδεκτο να καλύπτει τα δυστυχήματα η κυβέρνηση και πρέπει να υπάρχει μια αξιόπιστη, ανεξάρτητη εθνική Αρχή για την καταγραφή των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων.

Πρέπει όμως να ενισχυθεί και η διαδικασία της πρόληψης. Δεν μπορεί να τρέχουμε πίσω από τέτοιες τραγικές εξελίξεις. Και εδώ η πρόληψη απαιτεί μόνιμη και τακτή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας.

Δεύτερον, περιφερειακή διάσταση του Συμβουλίου, που δεν υπάρχει, και προγραμματισμός ελέγχων. Τρίτον, οι Επιτροπές Υγείας στα εργοστάσια και στους χώρους εργασίας πρέπει να συγκροτηθούν με υποχρεωτικό τρόπο.

Τέταρτον, να δοθεί στήριξη της Πολιτείας στη σωματειακή οργάνωση και στον συνδικαλισμό των εργαζομένων.

Διότι όλα αυτά βοηθούν στο να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας και πρόοδος στη χώρα μας. Δεν μπορεί να υπάρχουν 4 επιθεωρητές στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα για πάνω από 10.000 επιχειρήσεις. Διότι τα επίσημα στοιχεία που πήραμε σήμερα μιλάνε, για το πολύ, εξακόσιους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους τον χρόνο με πάνω από 10.000 επιχειρήσεις. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επάρκειας της Πολιτείας και αυτό πρέπει να επιλυθεί άμεσα. Πέμπτον, χρειάζεται να υπάρχει και κωδικοποίηση και ενίσχυση της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας εργασίας. Θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό και θα προβούμε και σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες και σε μια επερώτηση για να συζητηθούν όλα στη Βουλή, αλλά και σε άλλες πρωτοβουλίες, διότι πρέπει να αυστηροποιηθούν κάποιες διαδικασίες και για τον έλεγχο και για την αδειοδότηση.

Δεν μπορεί να αδειοδοτούνται εγκαταστάσεις καύσιμων αερίων με μια βεβαίωση, χωρίς να υπάρχει επιτόπιος έλεγχος και για τα υλικά των σωληνώσεων, όπως δυστυχώς αποδεικνύεται.

Περιμένουμε όμως να γίνει όλη η διαδικασία του ελέγχου για να μπορέσουμε να μιλήσουμε ολοκληρωμένα και στη Βουλή. Θα επανέλθουμε με προτάσεις και προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το ζήτημα αυτό».