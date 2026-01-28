«Τώρα που οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλο, τα ΝΑΤΟϊκά παπαγαλάκια κατάπιαν τη γλώσσα τους!] τόνισε από το βήμα του συνεδρίου του ΚΚΕ στο Γαλάτσι, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Το 22ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ξεκινά σήμερα εδώ στο Γαλάτσι!» ξεκινώντας την ομιλία του ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

Το συνέδριο του ΚΚΕ θα ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαββάτου. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατά την ομιλία του χαιρέτισε τους λαούς της Παλαιστίνης, του Ιράν, της Βενεζουέλας, του Μεξικό και άλλων χώρών, που απειλούν οι ΗΠΑ και κατήγγειλε την ιμπεριαλιστική τους πολιτική. «Μόνο οι λαοί έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν την πορεία των εξελίξεων στις χώρες τους, με κριτήριο τα δικά τους συμφέροντα. Είμαστε στο πλευρό των λαών της Ευρώπης, της περιοχής των Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, όλων των λαών.

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε την πάλη ενάντια στον αντικομμουνισμό και την παραχάραξη της ιστορίας που είναι επίσημη ιδεολογία της ΕΕ. Ενάντια στις απαγορεύσεις και τις διώξεις αστικών κρατών και κυβερνήσεων σε βάρος Κομμουνιστικών Κομμάτων. Στηρίζουμε τον αγώνα τους. Ο προλεταριακός διεθνισμός είναι η δύναμή μας!» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Όπως είπε «ποτέ για το ΚΚΕ το Συνέδριό του δεν ήταν μια στενά δική του υπόθεση, που αφορούσε μόνο τα μέλη και τα στελέχη του, τις κομματικές του οργανώσεις.

Κι αυτό δεν το λέμε μόνο γιατί σήμερα εδώ στο Γαλάτσι έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε όλες και όλους εσάς, φίλους και συνοδοιπόρους του Κόμματός μας, αλλά και γιατί στο διάστημα που προηγήθηκε, συζητήσαμε και ανταλλάξαμε σκέψεις με ακόμα περισσότερους στις δεκάδες εκδηλώσεις και συσκέψεις που διοργανώσαμε σε όλη τη χώρα. Άλλωστε οι Θέσεις της ΚΕ που δημοσιεύτηκαν στον Ριζοσπάστη στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, έφτασαν χέρι με χέρι σε δεκάδες χιλιάδες εργάτες και εργάτριες, ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων, νέους και νέες. Διακινήσαμε πάνω από 90.000 φύλλα, που είναι και η μεγαλύτερη διακίνηση των τελευταίων 25 χρόνων. Φτάσαμε σήμερα, λοιπόν, στην έναρξη του Συνεδρίου μας και μπορούμε με περηφάνια να επιδεικνύουμε πως το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα».

Πρόσθεσε πως «Συνέδριο, για το ΚΚΕ δεν είναι οι τέσσερις μέρες των τελικών εργασιών. Πριν απ’ αυτές έχει προηγηθεί μια καλά προετοιμασμένη και εξαντλητική συζήτηση στις Κομματικές Οργανώσεις και στις οργανώσεις της ΚΝΕ, έπειτα στις Συνδιασκέψεις των Τομέων και των Περιοχών, με τα μέλη και τα στελέχη του Κόμματος να καταθέτουν τις σκέψεις και τις προτάσεις τους. Κι αυτό το γνωρίζουν πολλοί απ’ όσους μάς παρακολουθούν. Γι’ αυτό και ορισμένοι μας λένε πως το ΚΚΕ κάνει “κανονικό” συνέδριο. Έχουν βέβαια υπόψη τους και τι σημαίνει “συνέδριο” για τα αστικά κόμματα, όπου όλο και περισσότερο κυριαρχεί ένα πλήρως «αρχηγοκεντρικό» μοντέλο, με εσωκομματικές διαδικασίες να συντομεύονται ή ακόμα και να παραλείπονται... Ναι, το ΚΚΕ είναι το πιο δημοκρατικό κόμμα!».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας εξήγησε στη συνέχεια πως το ΚΚΕ έιναι το πιο δημοκρατικό κόμμα «γιατί μόνο το Κομμουνιστικό κόμμα μπορεί να αναπτύσσει την εσωτερική δημοκρατική λειτουργία του, μπορεί να διεξάγει μια πλούσια και δημιουργική συζήτηση μέσα στις οργανώσεις του. Μπορεί να εκλέγει τα καθοδηγητικά του όργανα, από κάτω μέχρι πάνω, και ταυτόχρονα, τα στελέχη, τα μέλη του να πρωτοστατούν την ίδια ώρα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, όπως αυτοί που ξεδιπλώθηκαν όλη αυτή την περίοδο, με πιο πρόσφατο τον πολυήμερο συγκλονιστικό και μεγαλειώδη αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών. Αλλά και τώρα, τούτες τις μέρες, τούτες τις ώρες που έχει σημάνει συναγερμός στα εργοστάσια, στα εργοτάξια, παντού σε όλους τους χώρους δουλειάς, για να μη χαθούν άλλες ζωές εργατών, όπως αυτές των 5 εργατριών στη βιομηχανία τροφίμων στα Τρίκαλα, σε ένα ακόμα έγκλημα που μαρτυρά πως η εργατική τάξη πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο.

»Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι οι νόμοι τους, οι περιβόητοι αναπτυξιακοί νόμοι, οι νόμοι της εντατικοποίησης της δουλειάς, του 13ωρου, της υπονόμευσης των ελέγχων και πολλοί ακόμη, σκοτώνουν! Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τα κέρδη τους είναι βουτηγμένα στων εργατών το αίμα! Η πραγματική τιμή στη μνήμη των θυμάτων είναι να δυναμώσει ο αγώνας των εργαζομένων σε όλους τους χώρους δουλειάς για την τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας. Να δυναμώσει η οργάνωση μέσα στους τόπους δουλειάς. Αυτό είναι το τείχος προστασίας, απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία για την προστασία της ζωής των εργαζομένων απέναντι στο αδυσώπητο κυνήγι της εντατικοποίησης, του κέρδους, της εκμετάλλευσης».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του τόνισε ότι «Το ΚΚΕ είναι το κόμμα της εργατικής τάξης, είναι κόμμα επαναστατικό. Και μπορεί μαζί με όλα τα καθήκοντα που εκπληρώνει στο εργατικό-λαϊκό κίνημα, να εκπληρώνει ταυτόχρονα και ένα ακόμα με το Συνέδριό του. Να συζητά ουσιαστικά και δημιουργικά, στο έδαφος, φυσικά, των εξελίξεων, όχι μόνο αυτών που ζούμε, αλλά και αυτών που προβλέπουμε ότι θα ζήσουμε. Πώς, δηλαδή, το Κόμμα μας επομένως και το εργατικό κίνημα και η συμμαχία του με το κίνημα των βιοπαλαιστών αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων των πόλεων, θα γίνουν οι αποφασιστικοί παράγοντες στην κατεύθυνση της επαναστατικής ανατροπής. Αυτή είναι και η απαίτηση που θέτουμε εμείς οι ίδιοι για τον εαυτό μας, για το Κόμμα μας. Πώς με τις αποφάσεις στο 22ο Συνέδριο θα αντιστοιχηθούμε ακόμα περισσότερο με το στρατηγικό μας καθήκον, να ηγηθούμε της πάλης της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών δυνάμεων, των κοινωνικών συμμάχων της, για το σοσιαλισμό. Αυτό είναι για μας, τα μέλη και τα στελέχη του Κόμματος, το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο, το πιο τιμητικό καθήκον! Με αυτή την έννοια κάθε καθημερινή μάχη που δίνουμε, κάθε επιμέρους καθήκον που αναλαμβάνουμε, θέλουμε και επιδιώκουμε να εντάσσεται σε αυτό το μεγάλο σκοπό που έχουμε μπροστά μας».

Ο γ.γ. του ΚΚΕ δήλωσε σίγουρος πως «θα τα καταφέρουμε με ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για το σοσιαλισμό! Θα τα καταφέρουμε, γιατί το Κόμμα μας, στα σχεδόν 110 χρόνια αυτής της μεγάλης διαδρομής του, πέρασε μέσα από φωτιά και από σίδερο. Στάθηκε όρθιο, άντεξε σε όλες τις καμπές της ιστορίας, στις μεγάλες στροφές της ταξικής πάλης και πλέον έχει αποκτήσει τεράστια συλλογική πείρα και γνώση. Το ΚΚΕ στάθηκε όρθιο στο μεγάλο ιστορικό πισωγύρισμα της αντεπανάστασης του 1989-1991, κράτησε ψηλά την κόκκινη σημαία όταν άλλοι την κατέβαζαν. Έδωσε μάχη για να κρατήσει την κομμουνιστική του ταυτότητα και την κέρδισε. Σε δύσκολες, συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, μπόρεσε να ανέβει τον δύσκολο ανήφορο της ανασυγκρότησης, να αναδιοργανωθεί, να αναπτυχθεί.

»Ανέλαβε τη βαριά ευθύνη να μελετήσει και να βγάλει σωστά συμπεράσματα από την Ιστορία τη δικιά του και του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος, όπως και για τις αιτίες της ανατροπής του σοσιαλισμού τον 20ο αιώνα, διαμορφώνοντας το σύγχρονο Πρόγραμμά του. Και με πυξίδα την επαναστατική στρατηγική του, μπορεί όλα αυτά τα χρόνια να τα βγάζει πέρα με πρωτόγνωρες δυσκολίες, να αναμετριέται με μεγάλες προκλήσεις, αλλά και να φωτίζει τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας, που επιβεβαιώνουν ότι η εργατική τάξη, ο λαός μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του, αν απαλλαγεί από τα δεσμά της καπιταλιστικής σκλαβιάς, από τις αιτίες των οικονομικών κρίσεων και των ιμπεριαλιστικών πολέμων».

Κουτσούμπας για οικονομία

Αναφερόμενος στα θέματα της οικονομίας ο Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για «Άγρια εκμετάλλευση, κρίσεις και πόλεμοι γράφει και ξαναγράφει στην ημερήσια διάταξη το σύστημα της βαρβαρότητας. Κι αν για ορισμένους, όλα αυτά μπορεί να θεωρούνται επίδειξη της δύναμης του καπιταλιστικού συστήματος, στην πραγματικότητα φανερώνουν τις αγιάτρευτες αδυναμίες του. Τι άλλο από αδυναμία σηματοδοτεί ότι το σύστημα χρόνια τώρα βολοδέρνει από κρίση σε κρίση; Πριν προλάβει να ξεπεράσει την μία οικονομική κρίση, αρχίζει να κάνει σιγά σιγά την εμφάνισή της η επόμενη. Μας λένε για ανάπτυξη που αφορά κέρδη, ενώ το διαθέσιμο λαϊκό εισόδημα παραμένει εξαιρετικά ροκανισμένο. Φανταστείτε τι θα σημάνει μια νέα επιβράδυνση της διεθνούς οικονομίας! Ξανά - μανά τα ίδια: Μεγάλα μεγέθη υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, το οποίο οι καπιταλιστές δεν μπορούν να επενδύσουν γιατί δεν τους διασφαλίζει ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Όντως φαίνεται ότι έχουν μεγάλα ζόρια…

»Ποιος να μάς το έλεγε κάποια χρόνια πριν πως χώρες, για παράδειγμα, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, χώρες του λεγόμενου σκληρού πυρήνα της Ευρωζώνης - που κουνούσαν το δάχτυλο στο λαό μας για ένα χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος, αλλά μάς το φόρτωσαν - τώρα να ταλανίζονται και αυτές από τα υψηλά χρέη; Και κουνούν φυσικά το δάχτυλο στους δικούς τους λαούς σήμερα, αλλά και σε άλλους. Μόνο που για να ξεπεράσουν αυτά τα ζόρια και να λύσουν και τις μεταξύ τους διαφορές και αντιθέσεις, οι καπιταλιστές κάνουν στροφή προς την πολεμική οικονομία και τους πολέμους, με στόχο, με τις νέες επενδύσεις, να κλωτσήσουν το ντενεκεδάκι της επόμενης κρίσης λίγο πιο πέρα… Αλλά και να πάρουν και μια μεγαλύτερη ανάσα μέσα από την καταστροφή που θα φέρει ο πόλεμος, όμως η ανάσα που επιδιώκει να πάρει το σάπιο σύστημα με την στροφή του στην πολεμική οικονομία, οδηγεί τελικά μόνο σε ασφυξία, την εργατική τάξη, τον λαό και μεταφορικά και κυριολεκτικά».

Αιτιολόγησε πως «οι εξοπλισμοί, οι υπέρογκες πολεμικές δαπάνες των δισεκατομμυρίων θα πληρωθούν από τους καθηλωμένους μισθούς και τις συντάξεις, από το ξεζούμισμα των εργαζομένων από την ακρίβεια, την φοροληστεία, θα λείψουν από την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια του λαού και θα επιβληθούν και με ένταση της εκμετάλλευσης και με ένταση της καταστολής. Κι η πολεμική οικονομία είναι ταυτόχρονα και πολεμική προετοιμασία σε όλα τα επίπεδα. Και η προετοιμασία ξεκινά από την ίδια την εμπέδωση της «κουλτούρας του πολέμου», όπως είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι πρέπει να αποκτήσουμε σαν λαός. Για να συνηθίσουμε την εικόνα με τα φέρετρα που θα ‘χουν πάνω την ελληνική και την ευρωπαϊκή σημαία… Βέβαια, δεν περιμέναμε τις κυνικές δηλώσεις των υπουργών του ΝΑΤΟ Μπροστά στα μάτια μας είναι ο κόσμος που φλέγεται. Τέτοιες μέρες ζούμε, μέρες με πολεμικές συγκρούσεις σε δεκάδες μέρη του κόσμου, επεμβάσεις χωρίς πλέον προσχήματα, απειλές που ετοιμάζονται να γίνουν πράξη, καθημερινά πολεμικά ανακοινωθέντα σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση, με συμφωνίες να σπάνε και ιμπεριαλιστικές συμμαχίες με προϋπηρεσία δεκαετιών να δοκιμάζονται, να κλονίζονται».

Διεθνείς εξελίξεις

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε πως «οι εξελίξεις απανωτές. Ιράν, Βενεζουέλα, Γροιλανδία. Μάλιστα έρχεται τώρα η απαίτηση των ΗΠΑ με τον Τραμπ για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία και μονομιάς καταρρέουν όλα αυτά που μας έλεγαν τόσα χρόνια! Μας έλεγαν ότι τάχα η συμμετοχή της χώρας στη συμμαχία του ΝΑΤΟ και η υλοποίηση των πολεμικών σχεδιασμών του, μάς εξασφαλίζει ασφάλεια και προστασία των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Μας έλεγαν και μας λένε ότι έχουμε «συμβατικές υποχρεώσεις» με αυτούς τους ληστές. Ότι δήθεν το ΝΑΤΟ εξασφαλίζει τη σταθερότητα στην περιοχή… Αυτή η ίδια σταθερότητα, καθώς φαίνεται μετακόμισε στα Βόρεια, εκεί στη Γροιλανδία. Τόση «ασφάλεια» πρόσφερε το ΝΑΤΟ σε κράτος-μέλος του, όπως είναι η Δανία, που τώρα είδε κι απόειδε και παζαρεύει με τις ΗΠΑ, για το πώς θα χάσει τη Γροιλανδία! Το ένα μέλος του ΝΑΤΟ παζαρεύει με ένα άλλο μέλος του ΝΑΤΟ που το απειλεί…

Συνέχισε λέγοντας πως «άλλο τόσο προστάτευσαν τόσα χρόνια τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου, οι βρετανικές βάσεις που ήταν με καθεστώς κυριαρχίας εκεί, δηλαδή κατοχής. Και τώρα στη Γροιλανδία είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν το “μοντέλο” της Κύπρου και οι υπάρχουσες αμερικάνικες βάσεις να μετατραπούν με καθεστώς κυριαρχίας των ΗΠΑ, δηλαδή κατοχής εδάφους ανεξάρτητης χώρας, όπως το μοντέλο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο! Τόσα χρόνια που το ΚΚΕ μιλούσε για λυκοσυμμαχίες δυσανασχετούσαν. Έλεγαν στον ελληνικό λαό ότι “όλο για ιμπεριαλιστικές λυκοσυμμαχίες μας λέει το ΚΚΕ”! Τώρα που οι λύκοι αγρίεψαν και απειλούν ο ένας τον άλλο, τα ΝΑΤΟϊκά παπαγαλάκια κατάπιαν τη γλώσσα τους! Γιατί όλα αυτά τα επιχειρήματα ήταν φούμαρα!» είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στη συνέχεια της ομιλίας του είπε πως «το σίγουρο είναι πως μια μεγαλύτερη αναμέτρηση προετοιμάζεται, αυτή ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα για την κατάκτηση της κορυφής της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας, και θα είναι αμείλικτη. Είναι σωστό: Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν! Οι συμμαχίες μπορεί να αλλάζουν, να αναδιατάσσονται, αλλά το βασικό στοιχείο που καθορίζει τον ταξικό τους χαρακτήρα είναι η οικονομική βάση των καπιταλιστικών κρατών που τις συγκροτούν, δηλαδή η καπιταλιστική ιδιοκτησία, η κυριαρχία των μονοπωλίων και τα συμφέροντά τους. Κι αυτό ισχύει και για την ευρωατλαντική και για την ευρασιατική συμμαχία».

Επίθεση στην κυβέρνηση

Γι’ αυτό, όπως είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, «το κρίσιμο ζήτημα για το λαό μας είναι να μη διαλέξει στρατόπεδο ληστών! Να δυναμώσει την πάλη για την απεμπλοκή από το μακελειό που μας σέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ! Τέτοιες μέρες ζούμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Μέρες που η ανησυχία για τις εξελίξεις δίνει τη θέση της στο φόβο για το τι ξημερώνει για εμάς και τα παιδιά μας. Όμως το σύστημα δεν είναι ανίκητο. Στην πορεία ανάπτυξης των αγώνων, της ταξικής, επαναστατικής πάλης, θα υπάρξουν γεγονότα που θα επιδράσουν καταλυτικά στη συνείδηση. Θα έχουμε και γρήγορες μεταβολές, μέρες που θα ισοδυναμούν με χρόνια της προηγούμενης, της σημερινής συνηθισμένης ζωής. Η όξυνση όλων των αντιθέσεων του συστήματος μπορεί να φέρει αποσταθεροποίηση, ακόμη και κλονισμό της αστικής εξουσίας, ανάπτυξη μεγάλης κίνησης μαζών, εξεγέρσεων, ακόμη και συνθηκών επαναστατικής κατάστασης, δυνατότητες για την “έφοδο στον ουρανό”. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να βλέπουμε τα δυναμικά στοιχεία των εξελίξεων. Να μην θολώνουμε μπροστά στον προσωρινό αρνητικό συσχετισμό που, όσο δύσκολος κι αν φαντάζει, δεν είναι ακίνητος, στατικός. Έχουμε πίστη στη νίκη της εργατικής τάξης, του λαού μας. Θα τα καταφέρουμε με όπλο τη στρατηγική που έχει χαράξει το Κόμμα μας και με τη δύναμη της Οργάνωσής μας».

«Τώρα είναι η ώρα κατά την οποία η ανησυχία και ο φόβος χρειάζεται να γίνουν οργάνωση και πάλη» υπογράμμισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. «Ο ελληνικός λαός, όπως και άλλοι λαοί παντού, δεν θα περιμένουν με τα χέρια σταυρωμένα να δουν το μέλλον που ετοιμάζουν άλλοι για τα παιδιά μας. Μπορούν και επιβάλλεται να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να βάλουν οι ίδιοι τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις. Και οι εξελίξεις εδώ στην Ελλάδα και στην περιοχή μας, επιβάλουν να απορρίψουμε ένα - ένα τα προσχήματα της κυβέρνησης της ΝΔ και των ιμπεριαλιστών συμμάχων της. Προσχήματα που δικαιολογούν την εμπλοκή στο μακελειό, μια με τα “περί τρομοκρατίας”, μια με τα περί “αντιδραστικών καθεστώτων”, που δεν ισχύουν γι’ αυτά με τα οποία η ίδια συνεργάζεται, προσχήματα που προετοιμάζουν τις επεμβάσεις σε βάρος άλλων λαών, γιατί αυτό απαιτούν τα ιδιοτελή συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας, της κυρίαρχης τάξης των καπιτα(ληστών)… Τώρα, όμως, ο λαός μας πρέπει πεισματικά να αρνηθεί να κάνει νέες θυσίες.

»Θυμάστε: Πριν ήταν οι θυσίες για να βγούμε από την κρίση, μετά για να μη χάσουμε την ανάπτυξη, τώρα για την δήθεν σταθερότητα, την δήθεν αμυντική θωράκιση, και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα…Θυσίες που πάντα όμως καταλήγουν προς όφελος των καπιταλιστικών κερδών των λίγων και σε βάρος των πολλών, των ανθρώπων της δουλειάς που “πληρώνουν πάντα τη νύφη”…Ο λαός μας να γυρίσει την πλάτη στις σειρήνες μιας ψευδεπίγραφης “εθνικής ενότητας”, που χρόνια τώρα προβάλλει αυτό που δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ! Γιατί ποτέ δεν πρόκειται να συμβιβαστούν τα συμφέροντα της εργατικής τάξης με αυτά των εκμεταλλευτών της. Και τα μεγάφωνα πολλά, ακόμα και φασιστικά, που ξεμυτούν πάλι σιγά-σιγά…Τώρα ο λαός μας χρειάζεται να πάρει τη θέση του στο μεγάλο το μέτωπο της σύγκρουσης και της ανατροπής. Εκεί που η συλλογική οργάνωση πολλαπλασιάζεται, γίνεται ακλόνητη δύναμη, τόλμη και αντοχή και μεγαλουργεί. Ανοίγει δρόμο και βεβαιώνει την πεποίθηση ότι με την πάλη μας μπορούμε να τα καταφέρουμε και να ξεμπερδέψουμε με το σύστημα της εκμετάλλευσης, της κρίσης και των πολέμων που μόνο παντοδύναμο δεν είναι. Και όσοι το αμφισβητούν, ας σκεφτούν πως σε κάθε περίπτωση τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτός που δεν είναι ένα γρανάζι στη μηχανή τους, έχει μυαλό σκέφτεται και αποφασίζει».

Κουτσούμπας για κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Πρόσθεσε ακόμα πως «Ναι το σύστημα δεν είναι παντοδύναμο, αυτή είναι η αλήθεια. Κι αυτό προσπαθεί να συσκοτίσει το αστικό πολιτικό σύστημα, στήνοντας νέες “παγίδες” με παλιά και νέα κόμματα, για να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει και μπροστά στις εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Το λένε και το ομολογούν πως στόχος τους είναι να αποκατασταθεί όπως λέγεται η “ισορροπία” -ανισορροπία το λέμε εμείς- αυτού του σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος. Για να είναι το ίδιο πιο θωρακισμένο απέναντι στη λαϊκή δυσαρέσκεια και να εξακολουθεί ανενόχλητο μέσα στην βρωμιά του και την δυσωδία του να βασανίζει το λαό. Γιατί “ισορροπία” γι’ αυτούς είναι να πηγαίνει αυτή η δυσαρέσκεια από τον έναν στον άλλον διαχειριστή και η αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται να μένει άθικτη. Αυτό το στόχο υπηρετεί και το εν αναμονή κόμμα Τσίπρα. Γι’ αυτό και απολαμβάνει τη στήριξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών και εκδοτικών συμφερόντων, που παζαρεύουν βέβαια και την θέση τους. Το αν θα το πετύχουν και σε τι βαθμό θα φανεί, καθώς στη σοσιαλδημοκρατία τα πράγματα δεν είναι και πολύ εύκολα… Κι αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις φιλοδοξίες του καθενός και της καθεμιάς, έχει να κάνει κυρίως με τις ίδιες τις πολλές αμαρτίες της σοσιαλδημοκρατίας και γενικότερα το στρατηγικό της αδιέξοδο.

»Παγίδες στη λαϊκή δυσαρέσκεια θέλουν να στήσουν από παντού, κι αυτό εκφράστηκε με μαζικό τρόπο και με αφορμή το αποτρόπαιο έγκλημα των Τεμπών, όπου δόθηκαν ταυτόχρονα ρεσιτάλ συγκάλυψης των ευθυνών από την κυβέρνηση, αλλά και αποπροσανατολισμού του λαού και της νεολαίας από άλλα κόμματα και παράγοντες που βρήκαν ευκαιρία για πολιτική, μικροκομματική, προσωπική εκμετάλλευση.

»Γι’ αυτό μονοπρόσωπα κόμματα, όπως της κ. Καρυστιανού, εμφανίζονται με τα γνωστά παλιά και χιλιοειπωμένα “περί κάθαρσης, νομιμότητας και κράτους δικαίου της ΕΕ” - πέρα από τις σκοταδιστικές αντιλήψεις που κουβαλούν - λες και δεν είναι αυτή η ΕΕ που με την πολιτική της οδήγησε στο έγκλημα. Το ίδιο και με άλλα μονοπρόσωπα κόμματα, όπως η Κωνσταντοπούλου και ο Βελόπουλος, που με τα διάφορα σόου στη βουλή μια χαρά παίζουν το παιχνίδι της βολικής αντιπολίτευσης απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ και τον Μητσοτάκη».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας συνέχισε τονίζοντας πως «το ζητούμενο σήμερα είναι η μαζική λαϊκή αμφισβήτηση στη ΝΔ και τον Μητσοτάκη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, να μετατραπεί σε συνολική αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση αυτή και όσες κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, αλλά και τα κόμματα που στηρίζουν στην ουσία τις ίδιες πολιτικές που υπηρετούν το καπιταλιστικό σύστημα. Αλλιώς η δυσαρέσκεια θα μένει εγκλωβισμένη σε αλλαγές κάποιων προσώπων, θα αλλάζει το περιτύλιγμα, αλλά η αντιλαϊκή πολιτική θα ζει και θα βασιλεύει.Αλλά αυτό μπορεί να το εξασφαλίσει μόνο η στήριξη, η συμπόρευση με το ΚΚΕ στο κίνημα, στους αγώνες, σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας και στις εκλογές.

»Μόνο το ΚΚΕ εκφράζει σήμερα τη γνήσια, αγωνιστική, αληθινή λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, το κράτος και τις ανίερες συμμαχίες τους, που μπορεί να ανοίξει δρόμους για μια νέα πορεία για το ευτυχισμένο αύριο του λαού και της χώρας. Μόνο σε χάσιμο πολύτιμου χρόνου για τον ελληνικό λαό οδηγούν οι βαθιά λαθεμένες και εξίσου αποπροσανατολιστικές προτάσεις κάποιων κομμάτων της αντιπολίτευσης περί δήθεν “προοδευτικών” μετώπων, “δημοκρατικών”, “κεντροαριστερών” συμμαχιών, προκειμένου -λένε στην ουσία- να βρεθεί ο αντικαταστάτης του Μητσοτάκη που θα κάνει όμως τα ίδια και χειρότερα με τον Μητσοτάκη, με βάση τα ανακοινωμένα ήδη προγράμματά τους, αφού τα βασικά βάθρα της αντιλαϊκής πολιτικής παραμένουν πάλι άθικτα.

Υπάρχει συσσωρευμένη αρνητική πείρα

Τόνισε πως «άλλωστε, στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν δοκιμαστεί πολλές παρόμοιες κυβερνητικές εκδοχές. Υπάρχει συσσωρευμένη αρνητική πείρα. Επομένως, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα από διάφορες κυβερνητικές εναλλαγές κομμάτων και προσώπων ίδιας κοπής. Σήμερα, όλο και περισσότεροι και περισσότερες, μπορούν να κατανοήσουν ότι η ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ για μη συμμετοχή ή στήριξη διαφόρων αστικών κυβερνήσεων, είναι αυτή που τελικά συμφέρει ολόπλευρα το λαό και το κίνημά του. Ένα κίνημα που για να είναι ο αγώνας του νικηφόρος, για να μπορέσει να πάει μέχρι τέλους, πρέπει να βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα του συστήματος, συνολικά το σημερινό εχθρικό κράτος και τους αντιλαϊκούς θεσμούς του, την καπιταλιστική εργοδοσία, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, στις οποίες συμμετέχει η χώρα, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ κλπ. Όλα αυτά δηλαδή που συγκροτούν πραγματικά αυτό που λέγεται “σύστημα”.

»Ένα κίνημα που θα παίρνει τον χαρακτήρα ενός μεγάλου ρωμαλέου δυνατού πανελλαδικά συντονισμένου εργατικού-λαϊκού κινήματος, ενός κοινωνικοπολιτικού μετώπου, μιας αντικαπιταλιστικής- αντιμονοπωλιακής κοινωνικής συμμαχίας, που δεν θα αμφισβητεί απλά τη μια ή άλλη πλευρά της σημερινής κατάστασης, αλλά το ίδιο το διεφθαρμένο σύστημα συνολικά, που θα έρχεται σε σύγκρουση με το σύστημα, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Ένα κίνημα που θα χτίζει την αυτοπεποίθηση του οργανωμένου και αποφασισμένου λαού, που θα μαθαίνει να συγκρούεται να μην φοβάται, να μην δειλιάζει απέναντι σε έναν, ακόμα, πιο ισχυρό αντίπαλο. Θα μαθαίνει να δίνει τη μάχη, ακόμα και αν ξέρει πως μπορεί να μην νικήσει άμεσα, αλλά έτσι να ανοίξει το δρόμο για την νίκη στο μέλλον.

»Ένα κίνημα που θα απορρίπτει τις ψευδαισθήσεις και τις αυταπάτες ότι μπορούν οι ίδιοι οι θεσμοί αυτού εδώ του καπιταλιστικού συστήματος να γίνουν όπλα στα χέρια των εργαζομένων. Ένα κίνημα που μέσα από την πορεία της ταξικής πάλης, θα φτιάχνει και τα νέα φύτρα και θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις, των νέων αγέννητων ακόμα, θεσμών οργάνωσης της αυριανής εξουσίας. Ένα κίνημα που θα έχει ως μέλλον, ως προοπτική και στόχο την ανατροπή της σημερινής καπιταλιστικής εξουσίας, που θα ανοίξει το δρόμο για μια άλλη κοινωνική οργάνωση της παραγωγής, την σοσιαλιστική-κομμουνιστική. Μια αναγκαιότητα που αναβλύζει απ’ όλες τις πλευρές της σημερινής πραγματικότητας και είναι απάντηση σε κάθε αδιέξοδο της σάπιας καπιταλιστικής κοινωνίας.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πρόσθεσε στην ομιλία του «Οι κομμουνιστές και κομμουνίστριες, τα μέλη του τιμημένου ΚΚΕ και της πρωτοπόρας ΚΝΕ, με την καθημερινή μας πράξη και στάση, βάζουμε καθημερινά το μικρό μας επαναστατικό «λιθαράκι».Για την τελική απελευθέρωση της εργατικής τάξης και όλου του εργαζόμενου λαού, όλων αυτών που δημιουργούν την υλική και πνευματική αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας. Για να πάψουν οι εργάτες και οι εργάτριες, ο απλός λαός να σκοτώνεται στα σφαγεία του καπιταλιστικού κέρδους, όπως οι 5 εργάτριες στα Τρίκαλα και άλλοι εκατοντάδες σε όλη την χώρα μέσα σε ένα χρόνο.

Για να πάψουμε να θρηνούμε τα παιδιά μας στα σφαγεία των Τεμπών, θύματα της ασυδοσίας του κράτους, των κυβερνήσεων, της ΕΕ, που βάζουν τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας. Για να πάψουν να στέλνονται οι λαοί και τα στρατευμένα παιδιά μας στα σφαγεία των πολέμων και να πρυτανεύσει η “πανανθρώπινη φιλιά”.Για να μπορούν να εργάζονται όλοι οι άνθρωποι με όλο και λιγότερο υποχρεωτικό χρόνο εργασίας, με όλο και περισσότερο χρόνο στην ελεύθερη επιλογή κοινωνικής εργασίας, με την ανεργία να αποτελεί παρελθόν, μακριά από την μισθωτή σκλαβιά, η εργασία να γίνει επιτέλους η πρώτη ζωτική τους ανάγκη, με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, με ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων τους, απαλλαγμένη από το διαμεσολαβητικό ρόλο του κεφαλαίου και της εκμετάλλευσης.

»Για να φτάσουμε έτσι στην κομμουνιστική κοινωνία της αρμονίας “από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του”.

Μόνον έτσι και ο τρόπος ζωής του ανθρώπου, που θα προκύπτει δηλαδή από τον κομμουνιστικό τρόπο παραγωγής και τον κοινωνικοοικονομικό σχηματισμό του, θα τον οδηγεί στην ατομική και συλλογική ευτυχία και ευημερία, στην άρση όλων των εμποδίων του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας που αναπαράγει το καπιταλιστικό σύστημα, παρά τις τεράστιες δυνατότητες των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων. Η απελευθέρωση αυτών των δυνατοτήτων προϋποθέτει την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και εξουσίας. Σε αυτήν την απέραντη, αλλά εντελώς συγκεκριμένη ιστορικά επιδίωξη στοχεύει αντικειμενικά ο σημερινός αγώνας και ο “επαναστατικός οργανωμένος τρόπος ζωής” των κομμουνιστών, σε αυτά τα θεμέλια στηρίζονται και οι θέσεις και οι τελικές αποφάσεις του 22ου Συνεδρίου μας.

»Με αυτές τις αποφάσεις, με το Πρόγραμμά μας, απευθυνόμαστε στους εργάτες και υπαλλήλους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους ΕΒΕ και επιστήμονες, τους βιοπαλαιστές αγρότες, τους απόμαχους της δουλειάς συνταξιούχους, στους νέους και τις νέες, φοιτητές, μαθητές, σπουδαστές, στις γυναίκες, στους μετανάστες, σε όλο τον εργαζόμενο λαό, ανεξάρτητα από φυλή, καταγωγή, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, χρώμα, θρησκεία, να συμπορευτεί μαζί με το ΚΚΕ, για την επαναστατική ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, για τον σοσιαλισμό.

Κλείνοντας την ομιλία του ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε πως «Μπορούμε να κοιτάμε μπροστά γιατί βαδίζουμε στο δρόμο που χάραξαν όσοι περπάτησαν τον θάνατο δίχως να σκοντάψουν. Αυτοί είναι οι ήρωες που βγήκαν από τα σπλάχνα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Οι τιμημένοι νεκροί, που εναντίον τους η αστική εξουσία επιστράτευσε όλη της τη λύσσα, τη βία και το ψέμα, αλλά αυτοί δεν τρόμαξαν. Στάθηκαν ακλόνητοι και έθεσαν ως μοναδικό καθήκον να μην προδώσουν το Κόμμα, να μην προδώσουν τον λαό. Οι άντρες και οι γυναίκες που, γράφοντας γράμματα στα παιδιά και τους συντρόφους τους πριν εκτελεστούν, έλεγαν πως φεύγουν “γεμάτοι”, περήφανοι και ευτυχισμένοι με μόνο τους άγχος κάποιος δικός τους να πάρει τη σκυτάλη στο στίβο της ταξικής πάλης. Ο τρόπος της ζωής τους καθορίστηκε από την απόφαση να παραδώσουν το εγώ τους, τον εαυτό τους στη συλλογική πειθαρχημένη δράση. Έφτυσαν στα μούτρα την ηθική και τις αξίες της “λωποδύτριας μπουρζουαζίας”. Οτιδήποτε αστικό, το αρνήθηκαν, ορκίστηκαν να το γκρεμίσουν, για να μπορέσει να ανθίσει ένας ανώτερος τρόπος ζωής που θα έχει ως αφετηρία την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Πήραν απόφαση να εξυψώσουν τη ζωή τους παλεύοντας για την ελευθερία, συνειδητά σκλαβωμένοι σε ένα ιδανικό σωστό. Στην μεγαλύτερη μέθη της ανθρωπότητας. Την σοσιαλιστική επανάσταση. Τέτοιοι άνθρωποι παλεύουμε να είμαστε και σήμερα στις γραμμές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Η ύστερη μάχη με τα τέκνα του σκοτεινού συστήματος δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, αλλά αυτό που κάνουμε τώρα, μπορεί να κρίνει και την έκβασή της.».

Ξεκαθάρισε πως «τα πράγματα -είναι νόμος- αλλάζουν. Όσα εξελίσσονται με τεράστια δυναμική αυτά τα χρόνια το επιβεβαιώνουν. Ο κόσμος φλέγεται και γύρω μας πνέουν ήδη άνεμοι και θύελλες. Όμως το ατσάλι δένεται στη δυνατή φωτιά και το μεγάλο ψύχος. Διδαχθήκαμε από όσους έδρασαν σε αυτές τις συνθήκες και έμαθαν να μην παραδίνονται. Από αυτούς που απέδειξαν ότι η έφοδος στον ουρανό δεν είναι ουτοπία, είναι έργο της εργατικής τάξης και της πρωτοπορίας της, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το ΚΚΕ κόντρα σε θεούς και δαίμονες στάθηκε όρθιο στις θύελλες, διένυσε βασανιστική περίοδο ωρίμανσης των επαναστατικών του χαρακτηριστικών.

»Το ΚΚΕ θα τα καταφέρει, γιατί έχει ρίζες στο λαό, που είναι ποτισμένες με αίμα, με σκληρό ταξικό αγώνα. Το ΚΚΕ θα τα καταφέρει, στηριγμένο στο επαναστατικό Πρόγραμμα του και την Οργάνωσή του. Το ΚΚΕ θα γίνει δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για το Σοσιαλισμό! Ζήτω το 22ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας».