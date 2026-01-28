Η αντιπαράθεση άναψε όταν έγιναν αναφορές στο επεισόδιο της κρίσης των Ιμίων, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και πολιτικές συγκρούσεις στα έδρανα.

Μια κόντρα βγαλμένη από το 1996 αναβίωσε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής, με την ΝΔ και την αντιπολίτευση να αντιπαρατίθενται για τα Ίμια κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Πολιτισμού. Ο Μακάριος Λαζαρίδης, απέδωσε στην κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη «γκριζάρισμα των Ιμίων», χαρακτηρίζοντας τους τότε υπουργούς που διαχειρίστηκαν την κρίση «τραγικούς, μοιραίους και άβουλους».

«Το ΠΑΣΟΚ του Σημίτη, με τη διαχείριση της εθνικής κρίσης, έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να μιλήσει για γκρίζες ζώνες», σημείωσε και απευθυνόμενος στα «πράσινα» έδρανα ανέφερε πως «έχετε βαρύτατες ευθύνες ως παράταξη γιατί οδηγήσατε εκείνο το βράδυ τρεις πιλότους στο θάνατο, αφού κανείς δεν τους έδωσε κανόνες εμπλοκής». Έντονη ήταν η αντίδραση από τον Παύλο Χρηστίδη, ο οποίος χαρακτήρισε «ανεπίτρεπτη και αδιανόητη εθνικά» την τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, κάνοντας λόγο «για αντιλήψεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Παράλληλα επισήμανε πως «όσα είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ προσβάλλουν διαχρονικές κυβερνήσεις και υιοθετούν την πιο βρώμικη προπαγάνδα», σημειώνοντας πως τα όσα είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης οφείλονται «στις εσωκομματικές πιέσεις που νιώθει λόγω της παρουσίας στο κόμμα του ορισμένων στελεχών που θήτευσαν στην εκσυγχρονιστική κυβέρνηση».

«Για ακραία τοποθέτηση που αναπαράγει πατριδοκάπηλες ρητορείες που οδηγούν σε επικίνδυνα νερά», εγκάλεσε τον κ. Λαζαρίδη, η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, λέγοντας ότι «κανένας εσωκομματικός ανταγωνισμός δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια διχαστική στάση», ενώ ο ο Αλέξανδρος Καζαμίας, εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας, μίλησε για «χυδαία γλώσσα και πατριδοκάπηλη και λαϊκιστική τακτική εκ μέρους του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ».