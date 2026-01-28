Ανάρτηση έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για το χτεσινό δυστύχημα που στέρησε τη ζωή σε 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

«Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους» αναφέρει σε ανάρτησή του για το τροχαίο με τους εφτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ο Αλέξης Τσίπρας.



Και προσθέτει: «Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του».

{https://www.facebook.com/tsiprasalexis/posts/pfbid0uRMPhRzErPM5zAN5ntCw3DxpUnW1GPguPToDdvXDVfMggEApyzd7oisXUChNeC69l}