Το συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Συγκλονισμένος δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για την πολύνεκρη τραγωδία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Στην ανάρτησή του σημειώνει ότι «Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τρομακτικό τροχαίο στη Ρουμανία με νεκρούς Έλληνες φιλάθλους, που ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας. Συλλυπητήρια στις οικογένειες τους και στον ΠΑΟΚ.»

