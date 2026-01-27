«Έχω πει από την αρχή ότι αν η κυρία Καρυστιανού μπορεί να μιλάει πολιτικά κάθε μέρα θα κάνει πολύ καλό σε εμάς και γενικά», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να περνά στην αντεπίθεση. Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για «ακροδεξιά ρητορική» και προειδοποίησε ότι η χρήση όρων όπως «εθνική προδοσία» έχει ιστορικά αποδειχθεί επικίνδυνη για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί έχουν στοιχίσει ακριβά στην ελληνική ιστορία. «Η Ελλάδα έχει πληρώσει με ποτάμια αίματος τέτοιες κατηγορίες. Δεν πρέπει να εκστομίζονται τόσο εύκολα λέξεις όπως προδοσία και προδότες», τόνισε, προσθέτοντας ότι ακόμη και ο ίδιος, σε περιόδους έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης –όπως στη Συμφωνία των Πρεσπών– δεν χρησιμοποίησε ποτέ αυτούς τους όρους.

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του ότι ο δημόσιος λόγος της κ. Καρυστιανού έχει «ακροδεξιό πρόσημο», υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση. «Έχω πει από την αρχή ότι αν η κυρία Καρυστιανού μιλά πολιτικά κάθε μέρα, θα μας βοηθά. Και αυτή η ανάρτηση είναι απολύτως ακροδεξιά», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα ήρεμα νερά με την Τουρκία είναι εθνικό συμφέρον»

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Γεωργιάδης υπερασπίστηκε την κυβερνητική στρατηγική της αποκλιμάκωσης, τονίζοντας ότι «τα ήρεμα νερά» στο Αιγαίο εξυπηρετούν το εθνικό συμφέρον.

«Υπάρχει κάποιος που θέλει τους στόλους στο Αιγαίο και τα νερά ταραγμένα; Η Ελλάδα είναι φιλειρηνική δύναμη. Τα ήρεμα νερά μας δίνουν χρόνο να εξοπλίσουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις και βοηθούν τον τουρισμό, που είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν έχει υποχωρήσει ούτε στο ελάχιστο στα εθνικά δικαιώματα της χώρας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης (καλώδιο), λέγοντας ότι «θα ποντιστεί στην κατάλληλη στιγμή» και ότι η κυβέρνηση δεν περιμένει υποδείξεις για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Πρόβλεψη για 40% της ΝΔ το 2027

Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία θα φτάσει το 40% στις εκλογές του 2027, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, «ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν θέλει καν να βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», ενώ ξεκαθάρισε ότι «πρωθυπουργός από τη ΝΔ που δεν θα είναι ο νικητής των εκλογών δεν θα υπάρξει».

Η ανάρτηση Καρυστιανού

K. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: «Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα»

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ' αυτών.

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία.

{https://x.com/mkaristianou/status/2015766511789420752?s=20}