«Η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021»

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, επισκέφθηκε τις περιοχές της Άνω Γλυφάδας που επλήγησαν από τη χθεσινή πλημμύρα, επισημαίνοντας τις σοβαρές ευθύνες της κυβέρνησης για την έλλειψη πρόληψης.

«Η ασφάλεια από τις πλημμύρες απαιτεί πολιτικές επιλογές, έργα και ισχυρή Πολιτεία. Η κυβέρνηση δεν επενδύει στην πρόληψη και τρέχει εκ των υστέρων να καλύψει τα προβλήματα», τόνισε ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας ότι πέρα από τα μηνύματα Πολιτικής Προστασίας, χρειάζεται προληπτικός σχεδιασμός για την προστασία της ζωής, της ασφάλειας και της ανάπτυξης. Κατά την επίσκεψη, ο κ. Φάμελλος συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής και ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου, για τα έργα αποκατάστασης και πρόληψης που απαιτούνται στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού.

Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑθα φέρει το θέμα στη Βουλή. Στην επίσκεψη τον Πρόεδρο συνόδευσαν ο Βουλευτής Νότιου Τομέα Αθηνών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παππάς, ο Διευθυντής του πολιτικού γραφείου και μέλος της ΠΓ Θανάσης Θεοχαρόπουλος, καθώς και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των τοπικών οργανώσεων. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε την ανάγκη δημόσιου διαλόγου και κοινοβουλευτικού ελέγχου για την πρόληψη πλημμυρικών κινδύνων, καλώντας την κυβέρνηση να επιλέξει μεταξύ ισχυρής Πολιτείας και ιδιωτικών συμφερόντων που υποστηρίζει.

Η δήλωση του Σωκράτη Φάμελλου

«Μετά το τραγικό γεγονός της χθεσινής πλημμύρας, της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής, αλλά και τον μεγάλο κίνδυνο που διέτρεξε όλη η περιοχή της Νότιας και Ανατολικής Αθήνας, ήρθαμε για να ενημερωθούμε από τον Δήμο Γλυφάδας και από τους πολίτες. Και για να καταθέσουμε την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης. Πρώτα απ’ όλα της αποκατάστασης της λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας και των αποζημιώσεων, αλλά κυρίως για να αναδείξουμε το μεγάλο ζήτημα της πρόληψης και της ανάγκης να έχουμε μια ισχυρή Πολιτεία.



Στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού χρειάζεται να υπάρχει ένα μεγάλο, αντιδιαβρωτικό, αντιπλημμυρικό έργο, μαζί με έλεγχο των απορρίψεων και περιβαλλοντικό έλεγχο, κάτι που απαιτεί ισχυρή Πολιτεία. Αυτό δεν μπορεί να συνδυαστεί με την τραγική καθυστέρηση της χώρας μας στον σχεδιασμό διαχείρισης της αντιμετώπισης του κινδύνου πλημμύρας. Η χώρα μας καταδικάστηκε ήδη επί Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτή την καθυστέρηση.Γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση καθυστέρησε τέσσερα χρόνια την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας, κάτι που έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021.

Ενώ ευθύνεται και με την απένταξη αρκετών αντιπλημμυρικών έργων, από το Ταμείο Ανάκαμψης σε άλλες περιοχές της χώρας. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Πολιτεία. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή, στην οποία η κυβέρνηση έχει διατυπώσει ένα σχέδιο ανάπτυξης, που συνδέεται και με τα μεγάλα έργα ανάπλασης της περιοχής, η οποία πολλές φορές διατυπώνεται ως «Αθηναϊκή Ριβιέρα».Δεν υπάρχει όμως ποιότητα ζωής, ασφάλεια και ανάπτυξη χωρίς έργα υποδομής και μια ισχυρή Πολιτεία. Δεν μπορεί με κατάργηση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ειδικής Γραμματείας) Υδάτων, με ιδιωτικοποίηση του νερού, με σοβαρότατη αμέλεια στην πρόληψη και στα έργα περιβάλλοντος, να μιλάμε για ανάπτυξη.



Και δυστυχώς, η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες ευθύνες γιατί δεν επενδύει στην πρόληψη και τρέχει εκ των υστέρων να καλύψει τα ακάλυπτα. Το ζήσαμε και χθες. Πέρα από τα μηνύματα Πολιτικής Προστασίας, χρειάζεται να υπάρχει πρόληψη. Γιατί η ζωή, η ασφάλεια, η ανάπτυξη θέλει πολιτικές. Και να επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης: Ισχυρή Πολιτεία ή τα καρτέλ τα οποία υποστηρίζει; Εμείς την πρόταση αυτή την κάνουμε δημόσια και θα γίνει και κοινοβουλευτικός έλεγχος».