«Δεν έχει την πολυτέλεια για τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας η χώρα. Θα είναι καταστροφική», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην ΕΡΤnews.

Φέρνοντας ως παράδειγμα την κατάσταση του πρωτογενούς τομέα, ο Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι «φτάσαμε να περάσουν 7 χρόνια, για να έρθει και να πει μια κυβέρνηση ότι δεν έκανε τίποτα, δεν είχε καμία στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα και τώρα ξαφνικά θέλει να κάνουμε μια επιτροπή στα λόγια». Προέταξε, δε, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για «σύσταση μιας επιτροπής εθνικού διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα, για την ανθεκτική βάση της οικονομίας», επαναλαμβάνοντας τις τρεις φάσεις της, για να σχολιάσει πως «δεν θα είναι αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση», δηλαδή «δεν θα είναι μία από τα ίδια, με συσχετισμούς κομματικούς, να βγει ένα πόρισμα, να πει ότι όλα είναι καλά, και να το ξεχάσουμε». «Εμείς δεν αφήνουμε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει πάρτι χωρίς ουσία για τα μάτια του κόσμου, καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις», σχολίασε.

Εξαίροντας τη συνεισφορά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι «όλη αυτή η κατάρρευση του αφηγήματος της κυβέρνησης ότι δήθεν ήταν χρόνιες παθογένειες και δεν είχαν σχέση γαλάζια στελέχη με το σκάνδαλο, προέκυψε μετά από πιέσεις του ΠΑΣΟΚ».

Με αφορμή τη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κ.Ο.Ε.Σ., ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για «μια συνεδρίαση, όπως είναι των ζωντανών κομμάτων, όπου τοποθετήθηκαν όλοι με την οπτική τους για το κόμμα». «Σε ένα κόμμα στο οποίο συνεδριάζουν τα όργανα πάντα μπορούν να υπάρχουν επιμέρους διαφορετικές οπτικές. Το σημαντικό είναι αυτά που συζητούνται στα όργανα να συζητούνται ελεύθερα, αλλά μετά, στον δημόσιο λόγο, να είμαστε όλοι ενωμένοι και αλληλέγγυοι, ώστε να περνάει στον κόσμο το μήνυμα που συμφωνείται», σημείωσε. Προσέθεσε, μεταξύ άλλων, ότι χθες παρήχθη ένα πολιτικό αποτέλεσμα, «συμφωνήθηκε στη συνεδρίαση της ΠΓ ότι ο αγώνας μας είναι αγώνας απέναντι στη ΝΔ, ότι αυτός είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος –και όχι κάποιος άλλος– και πως προφανώς είναι στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση, για να ξαναφτάσει η παράταξη στα πραγματικά πολιτικά, κοινωνικά και εκλογικά της όρια, να ευθυγραμμιστεί με την κοινωνική βάση για να νικήσει».

Ερωτηθείς για το αν κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει ψήφισμα που θα κατοχυρώνει τη μη συνεργασία με τη ΝΔ, παρέπεμψε «στα πολιτικά ντοκουμέντα του συνεδρίου, τα οποία πάντα αναφέρονται και στη διακήρυξη αλλά και στη συγκυρία, θα είναι σαφές ότι ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία», σημειώνοντας ότι «άρα δεν τίθεται κανένα θέμα συνεργασίας με αυτήν, το οποίο το έχουμε πει ήδη». Σχολίασε πως «το να ανακυκλώνουμε το εν λόγω ζήτημα πιο πολύ δημιουργεί από το πουθενά μια αμφιβολία παρά εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη μας, κάποιο στόχο». «Από την Ελλάδα των λίγων, που η Νέα Δημοκρατία καθημερινά δημιουργεί και όσο μένει είναι Ελλάδα των λιγότερων, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα για μια Ελλάδα για όλους», υποστήριξε.

Αναφορικά με την αμφίπλευρη διεύρυνση, ξεκαθάρισε ότι «κάθε φορά, η διαδρομή του καθενός αξιολογείται, αλλά η διεύρυνση και η επανασυσπείρωση της δημοκρατικής παράταξης δεν μπορούν να γίνουν με όρους παρελθόντος παρά μόνο με όρους μέλλοντος». Προσέθεσε ότι «η διεύρυνση θα είναι μια πολιτική διαδικασία με αρχές και αξίες, η οποία θα λάβει χώρα με γνώμονα το τι είναι το καλύτερο για τους πολίτες και τη χώρα, για να απαλλαγεί μια ώρα αρχύτερα από τη ΝΔ και να υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο και ένα πρόγραμμα, το οποίο πράγματι θα συμπεριλαμβάνει μεγάλες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις…».

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «για να μπορέσει να δέσει το μήνυμα, πρέπει όλες οι δυνάμεις μας να είναι προσηλωμένες στο να επικοινωνούν αυτό το πολιτικό σχέδιο» και ότι «δεν αρκεί να διαπιστώνουμε ότι ο αντίπαλος είναι η δεξιά», αλλά «πρέπει κάθε μέρα να είμαστε στη μάχη επικοινωνώντας τις πολιτικές μας θέσεις».

Στον απόηχο των δηλώσεων της Μαρίας Καρυστιανού, σχολίασε ότι είναι και ενδεικτικές του ότι, όπως είπε, «όταν μετριούνται στις δημοσκοπήσεις κόμματα που δεν έχουν καν τοποθετηθεί, τότε όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται οι μετρήσεις στην πραγματικότητα, αλλά δημιουργείται και εκπέμπεται λάθος μήνυμα και στην ουσία συνειδητά ή ασυνείδητα δημιουργούνται όροι για τη χειραγώγηση των πολιτών…».