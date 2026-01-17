Αναλυτικά όσα αναφέρει.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης αναφέρθηκε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους δασμούς που πρόκειται να επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ σε 8 χώρες της Ε.Ε.

Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο κατευνασμού. Η ΕΕ δεν πρέπει να μπει σε καμία διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό. Σήμερα η Γροιλανδία. Αύριο τι; Αυτό που είναι αστείο σήμερα, αύριο μπορεί να μην είναι».

Δείτε την ανάρτηση:

