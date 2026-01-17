Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Δανίας και της Γροιλανδίας με σύνθημα «Κάτω τα χέρια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% στις χώρες του ΝΑΤΟ - συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας - οι οποίες έχουν αναπτύξει στρατεύματα στη Γροιλανδία, σε συνέχεια των πρόσφατων απειλών προς τις χώρες που δε συμφωνούν με το σχέδιό του.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, ανέφερε ότι «Η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Φινλανδία έχουν ταξιδέψει στη Γροιλανδία, για άγνωστους σκοπούς», προσθέτοντας: «Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια και την επιβίωση του πλανήτη μας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα επιβληθούν δασμοί 10% σε όλα τα αγαθά που εξάγουν οι παραπάνω χώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες σε δύο φάσεις, ξεκινώντας από την 1η Φεβρουαρίου και συνεχίζοντας την 1η Ιουνίου, με συντελεστή 25%. «Αυτός ο δασμός θα είναι οφειλόμενος και πληρωτέος μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολική αγορά της Γροιλανδίας», πρόσθεσε ο Τραμπ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfr0twz4tqdd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Όπλο μαζικής απόσπασης της προσοχής»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί τη Γροιλανδία «ως όπλο μαζικής απόσπασης της προσοχής από τις πραγματικές απειλές», όπως ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρώην επικεφαλής του ΝΑΤΟ.

Ο Άντερς Φογκ Ράσμουσεν, ο οποίος διετέλεσε επίσης πρωθυπουργός της Δανίας από το 2001 έως το 2009, δήλωσε στους Financial Times:

«Ανησυχώ πραγματικά που η προσοχή του κόσμου επικεντρώνεται τώρα σε κάτι που δεν αποτελεί απειλή, ούτε για την Ευρώπη ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες - δηλαδή τη Γροιλανδία, έναν φιλικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών - αντί να επικεντρώνεται σε αυτό που θα έπρεπε να είναι το κεντρικό σημείο αυτή τη στιγμή: δηλαδή, πώς μπορούμε να αναγκάσουμε τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία;»

Ο Ράσμουσεν είπε ότι «θεωρεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον φυσικό ηγέτη του ελεύθερου κόσμου» από την παιδική του ηλικία. «Έχω μιλήσει ακόμη και για τις ΗΠΑ ως τον παγκόσμιο αστυνομικό», πρόσθεσε. «Τώρα βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν μια γλώσσα που είναι αρκετά κοντά στους γκάνγκστερ που θα έπρεπε να ελέγχουν στη Μόσχα, το Πεκίνο κ.λπ.».

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το Δημαρχείο στην Κοπεγχάγη, στο πλαίσιο μιας σειράς δράσεων που έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη Δανία και τη Γροιλανδία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον Ντόναλντ Τραμπ και τα σχέδιά του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Στο σύνολό τους οι διαδηλωτές συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις με σύνθημα: «Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία», φωνάζοντας «Η Γροιλανδία δεν πωλείται» και κουνώντας την κόκκινη και άσπρη σημαία της Γροιλανδίας «Erfalasorput».

{https://x.com/moritzjmllr/status/2012545981275947318}

{https://x.com/LivesandLores/status/2012540247762948258}

«Είμαι πολύ ευγνώμων για την τεράστια υποστήριξη που λαμβάνουμε εμείς οι Γροιλανδοί... στέλνουμε επίσης ένα μήνυμα στον κόσμο ότι όλοι πρέπει να ξυπνήσετε», δήλωσε η Τζούλι Ράντεμαχερ, πρόεδρος της Uagut, μιας οργάνωσης για τους Γροιλανδούς στη Δανία. «Η Γροιλανδία και οι Γροιλανδοί έχουν γίνει ακούσια το μέτωπο στον αγώνα για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfr0fv698c2x?integrationId=40599y14juihe6ly}