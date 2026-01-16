«Μπορεί να το κάνω και για τη Γροιλανδία, επειδή τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι ενδέχεται να επιβάλει δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν με το σχέδιό του για την Γροιλανδία, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ τη χρειάζονται για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Μιλώντας σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους δασμούς που επέβαλε στις εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων από την ΕΕ, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να γίνουν φτηνότερα στις ΗΠΑ.

«Μπορεί να το κάνω αυτό και για τη Γροιλανδία. Μπορεί να επιβάλω δασμούς σε χώρες που δεν συμφωνούν (στο σχέδιο) για τη Γροιλανδία, επειδή τη χρειαζόμαστε για λόγους εθνικής ασφάλειας», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

{https://www.youtube.com/watch?v=FBFwRfRWyNs}

Στο μεταξύ, σήμερα αντιπροσωπεία μελών του Κογκρέσου, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, βρέθηκαν στην Κοπεγχάγη με στόχο να «ρίξουν τους τόνους», παρέχοντας διαβεβαιώσει για την υποστήριξη του Κογκρέσου, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η 11μελής αμερικανική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τη Δανή πρωθυπουργό, Μέτε Φρεντέρικσεν, τον Γροιλανδό ομόλογό της, Γενς- Φρέντερικ Νίλσεν και βουλευτές.