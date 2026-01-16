Ο ένας είναι εισβολέας με στόχο την κατάκτηση της Γροιλανδίας, ο άλλος... ήταν Βίκινγκ!

Πρώτος έφθασε στη Γροιλανδία ο Έρικ ο Ερυθρός (ο οποίος πήρε αυτό το παρατσούκλι επειδή του άρεσε να πίνει ένα ποτήρι Πινό Νουάρ με το δείπνο του), αναφέρει το Politico σε σατιρικό άρθρο.

Ο Έρικ ήταν αυτό που σήμερα θα αποκαλούσαμε «ταραγμένη ψυχή». Γεννημένος στη Νορβηγία, η οικογένειά του μετακόμισε στην Ισλανδία επειδή ο πατέρας του διέπραξε «μια σειρά από φόνους», σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού της Γροιλανδίας (δεν είναι ποτέ καλό σημάδι όταν οι άνθρωποι σταματούν να μετρούν πόσες δολοφονίες έχεις διαπράξει).

Δυστυχώς, το μήλο δεν έπεσε μακριά από τη μηλιά και ο Έρικ εκδιώχθηκε από την Ισλανδία για φόνο έπειτα από διαμάχη με έναν γείτονα (ο οποίος πιθανώς δανείστηκε το χλοοκοπτικό του και δεν του το επέστρεψε) που είχε ως συνέπεια μια σειρά θανάτων.

Έτσι, ο Έρικ κατέληξε στη Γροιλανδία και έγινε ο πρώτος Βίκινγκ στο νησί. Του αποδίδεται η επινόηση του ονόματος «πράσινη γη» (GreenLand), είτε ως α) έξυπνο μάρκετινγκ για να προσελκύσει κόσμο εκεί, είτε β) επειδή στα παλιά νορβηγικά, η λέξη «πράσινο» σήμαινε «καθόλου πράσινο».

Ένας από τους γιους του Έρικ ήταν ο Λέιφ Έρικσον, ο πρώτος Ευρωπαίος που έφτασε στη Βόρεια Αμερική - περίπου 500 χρόνια πριν από τον τεμπέλη Χριστόφορο Κολόμβο.

Μάλιστα, 400 χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στη Γροιλανδία, οι Βίκινγκς εγκατέλειψαν εν μέρει το νησί, σύμφωνα με ερευνητές από τα πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Πεν Στέιτ, λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας που προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή. Ναι, οι Βίκινγκς ανησυχούσαν για την κλιματική αλλαγή!

Αυτό μας φέρνει (αν παραλείψουμε περισσότερα από 1.000 χρόνια) στο σήμερα, που ο Ντόναλντ ο Πορτοκαλί έχει στραμμένο το βλέμμα του στη Γροιλανδία.

Ο Τραμπ είναι τόσο ενθουσιασμένος με την ιδέα να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία, που έστειλε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και τον αντιπρόεδρο Τζέι ντι Βανς (που έπαιξαν τον ρόλο του καλού και του περίεργου αστυνομικού, αντίστοιχα) να συναντηθούν με τους υπουργούς Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. Η συνάντηση δεν ήταν καταστροφή, αλλά ήταν αρκετά προβληματική ώστε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν της Δανίας και η Βίβιαν Μότζφελντ της Γροιλανδίας να χρειαστεί να πάνε μέχρι το πάρκινγκ για να κάνουν ένα... ηρεμιστικό τσιγάρο μετά το ραντεβού.

Ενώ περιμένουμε τον Τραμπ να κάνει την κίνησή του, νέα δημοσκόπηση της Reuters/IPSOS αποκαλύπτει ότι μόνο ένας στους πέντε Αμερικανούς υποστηρίζει τις προσπάθειες του προέδρου να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Να σημειώσουμε ότι το 1999, μια δημοσκόπηση της Gallup αποκάλυψε ότι το 18% των Αμερικανών πίστευε ότι ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη Γη (και, ίσως χειρότερα, το 3% δήλωσε ότι δεν είχε άποψη), οπότε μπορούμε να πάρουμε τις δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ με μια πρέζα αλάτι Sassuma Sea Salt που προέρχεται από το φιόρδ Nuuk.

