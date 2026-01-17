«Ευελπιστούμε το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν» φανέρωσε.

Συνέντευξη στον ALPHA παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου (17/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση με τον Ερντογάν, τους αγρότες αλλά και τη «χοντράδα» Ράμα για τη σχέση των Ελλήνων με τους αρχαίους Έλληνες.

Υπάρχει απόσταση μεταξύ του να είσαι γονιός θύματος και να ασχολείσαι με την πολιτική, σχολίασε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, χαρακτηρίζοντας λάθος να μετριούνται δημοσκοπικά «κόμματα», όπως του Αλέξη Τσίπρα, όταν δεν έχουν συσταθεί ακόμα και ανακοινωθεί επίσημα, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1529725498088477/}

«Για εμένα προσωπικά και για όλους του Έλληνες και τις Ελληνίδες η άφιξη της φρεγάτας Κίμων ήταν μια ημέρα ελπίδας και αυτοπεποίθησης. Είναι η πρώτη από τις 4 Belharra, το πρώτο πλοίο που παραλαμβάνουμε τα τελευταία 30 χρόνια και αποτελεί προβολή ισχύος και αυτοπεποίθησης και ένα σύμβολο της Ελλάδας που αλλάζει με αισιοδοξία. Η χώρα μας είναι φάρος σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή. Οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν σήμερα καμία σχέση με το πώς τις παραλάβαμε μετά από 10ετη κρίση. Μου έκανε εντύπωση το στελεχιακό δυναμικό του Κίμωνα. Μιλάμε για τα F-35 της θάλασσας και χαίρομαι που αυτά τα στελέχη αποτελούν το μέλλον των ΕΔ» ανέφερε αρχικά.

Επίσης, ανέφερε: «Ευελπιστούμε το πρώτο 15ημερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν. Είναι μια συνάντηση σε πλαίσιο ανοιχτό διαλόγου με την Τουρκία που πάντα επιδίωκα. Ο καθένας έχει μια διαφορετική οπτική για το τι πρέπει να λύσουμε. Εμείς θέλουμε ένα ζήτημα την οριοθέτηση ΑΟΖ. Για να συζητήσουμε γι αυτό η Τουρκία θα πρέπει να αποστεί από ανυπόστατες διεκδικήσεις. Διαμορφώνεται υπό προϋποθέσεις το πλαίσιο για μια ειλικρινή συζήτηση. Το να διαφωνούμε δεν σημαίνει ένα καθεστώς μόνιμης έντασης με την Τουρκία. Υπάρχουν άλλοι τομείς όπως το μεταναστευτικό ή η διευκόλυνση για βίζα είναι τομείς συνεργασίας. Θα πάω στην Τουρκία για να συζητήσουμε τα μεγάλα και τα επιμέρους».

Για τη συνάντηση με τους αγρότες τη Δευτέρα στο Μαξίμου είπε ότι «η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ήταν πολύ ουσιαστική και πολλές φορές συζητούνται θέματα πίσω από κλειστές πόρτες που δεν απασχολούν τη δημόσια συζήτηση π.χ. η εκπαίδευση των αγροτών, το νερό. Τους είδα και την προηγούμενη εβδομάδα, όσοι μονοπωλούν τους τηλεοπτικούς δέκτες δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες. Θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω, αλλά γνωρίζουν ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων μπορεί να κάνει η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν μπορώ να δώσω άλλα χρήματα, δεν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός, η κοινωνική δικαιοσύνη και τα όρια από την Ευρώπη. Καταλαβαίνω γιατί κινητοποιήθηκαν, υπήρχε ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά οι πληρωμές έγιναν και έγιναν με πιο σωστό τρόπο. Γι’ αυτό και περίσσεψαν λεφτά. Το σύστημα πια μπορεί να εντοπίζει αυτούς που έπαιρναν λεφτά και δεν τα δικαιούνταν, κάτι περισσότερα από 160 εκατομμύρια».

Όταν, δε, ρωτήθηκε για τις ύβρεις Ανεστίδη είπε «δεν θέλω να πω κάτι. Δυστυχώς για τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν εμπειρία στα μέσα μπορεί να καταφεύγουν στις ακρότητες, δεν νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα για τον πρωτογενή τομέα».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες MERCOSUR εξηγώντας ότι «μια τέτοια συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που μπαίνουν υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους. Αν οι τιμές πέσουν κάτω από ένα επίπεδο, η Ευρώπη μπορεί να παρέμβει και να περιορίσει τις εισαγωγές. Εμείς διασφαλίσαμε τα προϊόντα ΠΟΠ και μιλάμε για εξαγωγές, μια τεράστια αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Συνολικά μιλάμε για μια ωφέλιμη συμφωνία που είναι στο τραπέζι από το 2019. Υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για το τι μπαίνει και το τι εισάγεται στην Ευρώπη».

Ερωτηθείς για την ευλογιά και τη συζήτηση για το εμβόλιο απάντησε ότι «δεν υπάρχει καμία σοβαρή κτηνιατρική σχολή που να εισηγείται να κάνουμε εμβόλιο, γιατί η ευλογιά θα γίνει ενδημική και δεν θα μπορούμε να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Περίεργο, αυτοί που ήταν κατά ου εμβολίου του COVID να είναι υπέρ του εμβολίου της ευλογιάς».