«Η κυβέρνηση της ΝΔ κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο, λέγοντας ότι τα υπερπλεονάσματα προκύπτουν από τη βελτίωση της οικονομίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του 2025 επιβεβαιώνουν πλήρως την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: η υπερφορολόγηση και η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους είναι τα βασικά συστατικά της οικονομικής πολιτικής της και η κύρια αιτία των δημοσιονομικών υπερπλεονασμάτων, όπως εύστοχα αποκαλύπτει και η Εφημερίδα των Συντακτών στο σημερινό της πρωτοσέλιδο», αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

»Ωστόσο: Σύμφωνα και με τα στοιχεία που αναδεικνύει η εφημερίδα, τα καθαρά έσοδα του Προϋπολογισμού το 2025 είναι πίσω από τους στόχους κατά 921 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα: Η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά. (Το 2023 η υπέρβαση ήταν 1.581 εκατ. ευρώ και το 2024 ήταν 1.895 εκατ. ευρώ.) Περικόπτονται –επίσης για άλλη μια χρονιά– δαπάνες ύψους 3.524 εκατ. ευρώ, μια συνθήκη που αποτυπώνεται και στους στόχους του Πολυετούς Δημοσιονομικού Σχηματισμού 2026–2029, με προβλέψεις για περικοπές στη μισθοδοσία των εργαζομένων, τις κοινωνικές παροχές, την Παιδεία, την Υγεία, τον Πολιτισμό, τον αγροτικό τομέα. Έτσι καταγράφεται το 2025 υπερπλεόνασμα, δηλαδή έσοδα πάνω από τον στόχο, ύψους περίπου 2,6 δισ. ευρώ. Στην πλάτη του κόσμου», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Αυτή είναι, και με τη "γλώσσα των αριθμών" που έχουν πραγματική σημασία για τον ελληνικό λαό, η αλήθεια της κυβερνητικής πολιτικής. Περικοπές, υπερφορολόγηση, χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας, αγοραστική δύναμη για τους Έλληνες εργαζόμενους στον πάτο της Ευρώπης, χαμηλοί μισθοί, αυξημένες υγειονομικές δαπάνες, απλησίαστο το κρέας και βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης. Η ανάγκη για μια προοδευτική κυβερνητική διέξοδο γίνεται όλο και πιο επιτακτική».