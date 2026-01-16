Έχουμε μάθει πια την τακτική της κυβέρνηση – γίνεται στα ΕΛΤΑ κάτι, φεύγει ο διοικητής, γίνεται στην ΥΠΑ κάτι πάλι το ίδιο, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Στον απόηχο του blackout της 4ης Ιανουαρίου που καθήλωσε τις πτήσεις στο έδαφος και εξ αφορμής δημοσιευμάτων που «δείχνουν ότι το 2021, στις 16 Δεκεμβρίου, η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας είχε στείλει εξώδικό στην κυβέρνηση και μετά έγινε και δικαστήριο και δήλωναν ότι είχε πέσει και τότε το ραντάρ για μιάμιση ώρα και δεν έβλεπε το σύστημα. Και ενώ μετά οι άνθρωποι αυτοί προχώρησαν σε απεργία για αυτόν το λόγο, η κυβέρνηση δεν έπραξε τίποτα» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Mega, ζήτησε να μάθει αν «επιβεβαιώνει η κυβέρνηση ότι κατά το 2021 είχε γίνει αυτό; Και αν είχε γίνει, έπραξε κάτι; Αυτό πρέπει να απαντηθεί σήμερα. Αν η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, τότε η ευθύνη δεν είναι μόνο του διοικητή της ΥΠΑ, που οδηγήθηκε σε παραίτηση, αλλά είναι και πολιτική. Έχουμε μάθει πια την τακτική της κυβέρνηση – γίνεται στα ΕΛΤΑ κάτι, φεύγει ο διοικητής, γίνεται στην ΥΠΑ κάτι πάλι το ίδιο. Υφυπουργοί δεν υπάρχουν; Θεατές είναι; Τόσο αυτό το γεγονός όσο και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών δείχνουν διαχειριστική ανεπάρκεια από πλευράς της κυβέρνησης».

Ερωτηθείς, δε, για τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, ο Κ. Τσουκαλάς επισήμανε ως άξιο αναφοράς το γεγονός ότι «είδαμε μια δημοσκόπηση που τη μία μέρα έδειχνε το ΠΑΣΟΚ στο 15% και την Πλεύση Ελευθερίας στο 7% και την επόμενη μέρα το αντίστροφο. Δεν γίνεται να ισχύουν και οι δύο. Μία εξ αυτών έχει λάθος μεθοδολογία ή κάτι άλλο συμβαίνει».

«Επίσης, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που θέτουν ερωτήματα που εμένα μου προκαλούν τρομερή εντύπωση. Σήμερα στη χώρα πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αρχηγός της αξιωματική αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης, πως γίνεται να τίθεται το ερώτημα για το ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός μεταξύ του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού; Δύο κόμματα που δεν υπάρχουν και δύο ηγέτες που ίσως υπάρξουν αύριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μία μέτρηση αλλά υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει δίλημμα μεταξύ Τσίπρα και Καρυστιανού;»,σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Οι εκλογές είναι ένας μαραθώνιος και θα είναι δρόμος αντοχής. Το ίδιο πράγμα έγινε και πριν κάποιους μήνες και με άλλα κόμματα που εμφανίστηκαν. Και πριν ένα χρόνο με άλλους διάττοντες αστέρες.Υπάρχει ο δρόμος λοιπόν της συνέπειας, της αντοχής. Ο κόσμος στο τέλος κρίνει με το πολιτικό σχέδιο που έχεις. Σήμερα έχουμε μια κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με τα γνωστά αποτελέσματα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική η οποία διευρύνει τις ανισότητες, χάνει ευκαιρίες ανάπτυξης και προσβάλλει τους θεσμούς. Από την άλλη, έχουμε και ένα μόνο πολιτικό σχέδιο, αυτό του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα σχέδιο κοινωνικής ανάταξης και οικονομικής ανάπτυξης», κατέληξε ο Κ. Τσουκαλάς.