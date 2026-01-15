«Οι Ένοπλες Δυνάμεις περνούν στον 21ο αιώνα με σταθερό βηματισμό» τόνισε ο υπ. Εθνικής Άμυνας

Στον Σαρωνικό πραγματοποιήθηκε σήμερα η εν πλω υποδοχή της φρεγάτας FDI «Κίμων», με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε την ημέρα «μεγάλη για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τη χώρα», τονίζοντας ότι η φρεγάτα «πλέει στα νερά της Ελλάδας και του Αιγαίου» και ότι στην έκδοση Standard 2 Plus Plus αποτελεί «την πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη». Η φρεγάτα εντάσσεται στον πυρήνα της Εθνικής Αποτροπής, ενισχύοντας την ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να αποτρέπουν κάθε επιθετικότητα και να διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfp7dtdfrmyx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ένταξη της φρεγάτας αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής «Ατζέντα 2030», μετατρέποντας τις Ένοπλες Δυνάμεις σε «μηχανή γνώσης και επεξεργασίας πληροφοριών», ικανή να ανταποκρίνεται σε σύγχρονες προκλήσεις μέσω σύγχρονων πλατφορμών όπως ο «Κίμωνας». Η φρεγάτα «Κίμων» ενισχύει σημαντικά την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας και συμβολίζει την είσοδο του Πολεμικού Ναυτικού σε μια νέα εποχή τεχνολογίας και επιχειρησιακής ισχύος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfp7jott9a7t?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Στην εν πλω υποδοχή της Φρεγάτας #FDI «ΚΙΜΩΝ» στον Σαρωνικό, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

@PrimeministerGR. Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» εντάσσεται στον πυρήνα της Εθνικής Αποτροπής, όπως αυτός συγκροτείται μέσα από μια σύγχρονη αρχιτεκτονική ισχύος, ικανή να ανταποκρίνεται στις απειλές και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

{https://x.com/nikosdendias/status/2011787524214051131?s=48&t=dJFRW3Ar5JDE5D2u7yu5MQ}