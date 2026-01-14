Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό, διακρίνεται η φρεγάτα να πλέει στη Μεσόγειο, όπου συναντήθηκε με την φρεγάτα του ελληνικού στόλου «Αιγαίον».

Βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», η οποία απέπλευσε προ ημερών από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας και βρίσκεται εν πλω προς τον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, έδωσε στη δημοσιότητα το Πολεμικό Ναυτικό.

Στις εικόνες, διακρίνεται η φρεγάτα να πλέει στη Μεσόγειο, όπου συναντήθηκε με την φρεγάτα του ελληνικού στόλου «Αιγαίον», η οποία είναι ενταγμένη στην δύναμη «Irini» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρώτη άσκηση επικοινωνίας έγινε μεταξύ των δυο ελληνικών μονάδων, οι οποίες θα βρεθούν και στο εγγύς μέλλον εν πλω σε ασκήσεις και γυμνάσια του πολεμικού ναυτικού.

Η φρεγάτα «Κίμων» αύριο το πρωί θα διέλθει της Αίγινας.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1202715944827476}

Ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας έστειλε το πρώτο ναυτικό σήμα στη φρεγάτα, στο οποίο αναφέρει ότι το πλοίο, πλέοντας προς Σαλαμίνα θα τύχει της υποδοχής στον Σαρωνικό από μια νηοπομπή έξι πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελούμενη από φρεγάτες, κανονιοφόρους και πυραυλάκατους. Μαζί τους, θα βγουν για να την υποδεχθούν, το θρυλικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς», που, αναλόγως των -καιρικών και όχι μόνο- συνθηκών, σχεδιάζεται να συνοδεύσουν τη φρεγάτα μέχρι και την είσοδό της στον ναύσταθμο.

Η επιλογή των «Αβέρωφ» και «Ολυμπιάς» για τη συνοδεία της φρεγάτας «Κίμων» κατά την πανηγυρική της είσοδο στον ναύσταθμο κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Τα τρία πλοία έχουν, άλλωστε, ένα κοινό: από τα «ξύλινα τείχη» στο «σεϊτάν παπόρ» και στην πάνοπλη Belhara, η ανάστροφη πλώρη, κοινό χαρακτηριστικό και των τριών (τύπων) πλοίων, έχει συνδεθεί διαχρονικά με την ελληνική ναυτική ισχύ και αποτελεί μια αισθητική σύνδεση ανάμεσα στην αρχαία ναυτοσύνη, στην αύρα του θρυλικού «Αβέρωφ» και τη σύγχρονη τεχνολογία. Το μέγα της θαλάσσης κράτος.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν. Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης. Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας «Κίμων» σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το θωρηκτό καταδρομικό «Αβέρωφ», συνθέτοντας τα σύγχρονα «ξύλινα τείχη» της πατρίδας μας. Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος», με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε» ανέφερε στο μήνυμά του ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού.